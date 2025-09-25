Джейк Мэттьюс — Нил Мэгни, 28 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира Джейк Мэттьюс побьется с Нилом Мэгни в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг). Сумеет ли австралиец при домашних трибунах одолеть американского ветерана и продлить победную серию?
Мэттьюс
Мэгни
Австралия
Страна
США
31
Возраст
38
29
Бои
43
22 (5 / 9 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
30 (9 / 4 / 17)
7 (1 / 3 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
13 (4 / 6 / 3)
181,5
Рост (см)
190,5
185,5
Размах рук (см)
203
109
Размах ног (см)
114
В юности занимался австралийским футболом, затем освоил единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2013-м стал чемпионом FXP в полусреднем весе. С 2014-го выступает в UFC, где выиграл 15 раз и потерпел семь поражений. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Чиди Нжокуани удушающим приемом в первом раунде.
В школьные годы занимался борьбой и футболом, владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, с 2013-го бьется в UFC. Под эгидой промоушена выиграл 22 боя и уступил в 12. Шел на серии из двух поражений, но в последнем поединке в августе нокаутировал Элизеу Залески дос Сантоса во втором раунде.
Мэгни — живая легенда полусреднего дивизиона UFC. Конечно, ему всё сложнее биться на топовом уровне, но досрочная победа в последнем поединке явно добавила американцу уверенности. А второй бой за два месяца в 38 лет — вообще выдающийся темп.
При этом Мэттьюса тоже резонно считать ветераном UFC. В промоушене он выступает более десяти лет, но в лучшем случае был на вторых ролях. Однако при успехе в следующем бое австралиец выйдет на самую продолжительную победную серию за карьеру в лиге, что можно будет считать серьезной заявкой.
Сумеет ли? Вполне возможно, ведь Мэттьюс более универсален. У него качественная джитсерская база и хорошие навыки в стойке. Мэгни предпочитает работать на верхнем этаже, но и в борьбе он способен конкурировать со многими — тем более за счет громадного опыта.
Резюмируя, полагаем, что шансы на успех будут у обоих. Понятно, почему Мэттьюс идет явным фаворитом у букмекеров, однако списывать Мэгни со счетов точно не стоит. Для ставки же выберем маркет ТБ (2,5), ведь обоим спортсменам не привыкать проводить затяжные бои.
Турнир UFC Fight Night 260 пройдет на «RAC Arena» в Перте (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 28 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Мэттьюс — Мэгни стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 04:00 мск.
