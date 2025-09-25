Джейк Мэттьюс — Нил Мэгни, 28 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мэгни — живая легенда полусреднего дивизиона UFC. Конечно, ему всё сложнее биться на топовом уровне, но досрочная победа в последнем поединке явно добавила американцу уверенности. А второй бой за два месяца в 38 лет — вообще выдающийся темп.

При этом Мэттьюса тоже резонно считать ветераном UFC. В промоушене он выступает более десяти лет, но в лучшем случае был на вторых ролях. Однако при успехе в следующем бое австралиец выйдет на самую продолжительную победную серию за карьеру в лиге, что можно будет считать серьезной заявкой.

Сумеет ли? Вполне возможно, ведь Мэттьюс более универсален. У него качественная джитсерская база и хорошие навыки в стойке. Мэгни предпочитает работать на верхнем этаже, но и в борьбе он способен конкурировать со многими — тем более за счет громадного опыта.

Резюмируя, полагаем, что шансы на успех будут у обоих. Понятно, почему Мэттьюс идет явным фаворитом у букмекеров, однако списывать Мэгни со счетов точно не стоит. Для ставки же выберем маркет ТБ (2,5), ведь обоим спортсменам не привыкать проводить затяжные бои.