Даниил Медведев – Кентен Алис, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Проходной соперник для россиянина?
Валентин Васильев

В среду, 21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 12-я ракетка мира Даниил Медведев и Кентен Алис, который занимает 83-ю строчку. Сможет ли француз выбить первую ракетку России из равновесия?

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 04:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2)

Кентен Алис (29 лет, 83-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 6:2, 7:6 (7:2)

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Камиль Майхшак (Польша) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Даниил Медведев

На счету 29-летнего россиянина 22 титула ATP, включая US Open-2021 и ATP Finals-2020. Он трижды доходил до финалов Australian Open и проиграл там Новаку Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Яннику Синнеру (2024).

Кентен Алис

У француза нет титулов в одиночном разряде. Своего лучшего в карьере места в рейтинге достиг летом 2025-го, когда поднялся на 46-е место. На Australian Open Алис не проходил дальше второго круга. Этот результат ему покорился в предыдущие два сезона и в 2016 г.

Личные встречи

Соперники провели два матча, и Медведев выиграл оба. Последний матч на травяном турнире в Галле в 2025 году завершился со счетом 6:2, 7:5.

Ставки на исход

Эксперты PARI считают Медведева безоговорчным фаворитом, выставив за его победу 1.13. За выигрыш Алиса дают коэффициент 6.00.

Ставки на тоталы

БК PARI на ТБ 32,5 установила коэффициент 1,63, на ТМ 32,5 - 2,13.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МедведеваПобеда АлисаТБ (32,5)ТМ (32,5)
PARI1,136,001,632,13

Прогноз и ставка

В прошлом году Медведев проиграл во втором круге Australian Open и вылетел в первых кругах остальных турниров «Большого шлема». Но к осени после смены тренера он наладил игру и выиграл первый более чем за два года титул ATP-250 в Алматы. На старте текущего сезона ему снова покорился турнир этой категории – в Брисбене. 

В первом круге Медведев закрыл соперника в трех сетах, хотя 73-я ракета Де Йонг сумел довести третий сет доа тай-брейк. Этот результат 1-го круга уже лучше, чем в прошлом году, когда россиянин еле выжил в пятисетовом матче против игрока из пятой сотни и вышел из себя. Сейчас соперник во 2-м круге стоит на 10 позиций ниже, чем оппонент из 1-го круга, но букмекеры оценивают шансы Алиса выше. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Медведева с небольшой форой -4,5.

