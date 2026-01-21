Даниил Медведев – Кентен Алис, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

В прошлом году Медведев проиграл во втором круге Australian Open и вылетел в первых кругах остальных турниров «Большого шлема». Но к осени после смены тренера он наладил игру и выиграл первый более чем за два года титул ATP-250 в Алматы. На старте текущего сезона ему снова покорился турнир этой категории – в Брисбене.

В первом круге Медведев закрыл соперника в трех сетах, хотя 73-я ракета Де Йонг сумел довести третий сет доа тай-брейк. Этот результат 1-го круга уже лучше, чем в прошлом году, когда россиянин еле выжил в пятисетовом матче против игрока из пятой сотни и вышел из себя. Сейчас соперник во 2-м круге стоит на 10 позиций ниже, чем оппонент из 1-го круга, но букмекеры оценивают шансы Алиса выше. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Медведева с небольшой форой -4,5.