Даниил Медведев – Кентен Алис, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

В среду, 21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 12-я ракетка мира Даниил Медведев и Кентен Алис, который занимает 83-ю строчку. Сможет ли француз выбить первую ракетку России из равновесия?
Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 04:30 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Кентен Алис (29 лет, 83-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Камиль Майхшак (Польша) – Фабиан Марожан (Венгрия)
На счету 29-летнего россиянина 22 титула ATP, включая US Open-2021 и ATP Finals-2020. Он трижды доходил до финалов Australian Open и проиграл там Новаку Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Яннику Синнеру (2024).
У француза нет титулов в одиночном разряде. Своего лучшего в карьере места в рейтинге достиг летом 2025-го, когда поднялся на 46-е место. На Australian Open Алис не проходил дальше второго круга. Этот результат ему покорился в предыдущие два сезона и в 2016 г.
Соперники провели два матча, и Медведев выиграл оба. Последний матч на травяном турнире в Галле в 2025 году завершился со счетом 6:2, 7:5.
Эксперты PARI считают Медведева безоговорчным фаворитом, выставив за его победу 1.13. За выигрыш Алиса дают коэффициент 6.00.
БК PARI на ТБ 32,5 установила коэффициент 1,63, на ТМ 32,5 - 2,13.
В прошлом году Медведев проиграл во втором круге Australian Open и вылетел в первых кругах остальных турниров «Большого шлема». Но к осени после смены тренера он наладил игру и выиграл первый более чем за два года титул ATP-250 в Алматы. На старте текущего сезона ему снова покорился турнир этой категории – в Брисбене.
В первом круге Медведев закрыл соперника в трех сетах, хотя 73-я ракета Де Йонг сумел довести третий сет доа тай-брейк. Этот результат 1-го круга уже лучше, чем в прошлом году, когда россиянин еле выжил в пятисетовом матче против игрока из пятой сотни и вышел из себя. Сейчас соперник во 2-м круге стоит на 10 позиций ниже, чем оппонент из 1-го круга, но букмекеры оценивают шансы Алиса выше. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Медведева с небольшой форой -4,5.