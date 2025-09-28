Ведомости
Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина, 28 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Тяжелый сезон россиянина продолжается
Александр Бокулёв

Россиянин Даниил Медведев оспорит путевку в четвертьфинал хардового турнира ATP 500 в Пекине с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Анализируем коэффициенты на это противостояние и варианты для пари.

Дата / Время: 28.09.2025, не ранее 09:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Lotus (Пекин, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Даниил Медведев (29 лет, 18-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:4

Алехандро Давидович-Фокина (26 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 6:3

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из пары Корентен Мутэ (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2)

Даниил Медведев

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле (трава), полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе (оба — хард). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — в первом. Всего в 2025 году одержал 28 побед при 19 поражениях. Лучший результат на турнире в Пекине показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

Алехандро Давидович-Фокина

Свернуть

Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 19-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финала в Делрей-Бич, Акапулько и Вашингтоне на харде, до полуфинала в Монте-Карло на грунте и в Истбурне на траве. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» и US Open — во втором, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержал 36 побед при 21 поражении. На турнире в Пекине уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в двух прошлых сезонах.

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели пять официальных очных встреч. Единственный матч на грунте выиграл Медведев. На харде он победил трижды, Давидович-Фокина — один раз.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на его победу и 2,05 на успех испанца.

Ставки на тоталы

Свернуть

Четыре из пяти очных матчей спортсменов продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (22,5) и 1,96 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МедведеваПобеда Давидовича-ФокиныТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,752,051,841,96

Прогноз и ставка

Свернуть

Медведев и Давидович-Фокина — почти соседи в мировом рейтинге, но сетка свела их уже во втором круге в Пекине. И наверняка россиянина ждет очередное тяжелое испытание. Про сезон бывшей первой ракетки мира сказано уже очень много. Кратко — всё очень натужно, и уверенности в Медведеве нет абсолютно. В последние месяцы проиграть он может в любой момент — даже тем соперникам, которые на бумаге значительно уступают в классе.

А Давидович-Фокина, напротив, проводит весьма успешный сезон. Да, в последние недели он сбавил обороты, но прямо сейчас испанец едва ли выглядит аутсайдером на фоне россиянина. Да и их очные матчи традиционно получаются весьма конкурентными. Так что считаем целесообразным заиграть, например, плюсовую фору по геймам через Давидовича-Фокину.

