Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина, 28 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Медведев и Давидович-Фокина — почти соседи в мировом рейтинге, но сетка свела их уже во втором круге в Пекине. И наверняка россиянина ждет очередное тяжелое испытание. Про сезон бывшей первой ракетки мира сказано уже очень много. Кратко — всё очень натужно, и уверенности в Медведеве нет абсолютно. В последние месяцы проиграть он может в любой момент — даже тем соперникам, которые на бумаге значительно уступают в классе.

А Давидович-Фокина, напротив, проводит весьма успешный сезон. Да, в последние недели он сбавил обороты, но прямо сейчас испанец едва ли выглядит аутсайдером на фоне россиянина. Да и их очные матчи традиционно получаются весьма конкурентными. Так что считаем целесообразным заиграть, например, плюсовую фору по геймам через Давидовича-Фокину.