Даниил Медведев – Йеспер де Йонг, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

В понедельник, 19 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии друг против друга сыграют 12-я ракетка мира Даниил Медведев и Йеспер де Йонг, который занимает 73-ю строчку. Станет ли нидерландец очередным андердогом, который выбьет первую ракетку России на старте ТБШ?
Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 05:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Йеспер де Йонг (25 лет, 73-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с лучшим из пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили)
На счету 29-летнего россиянина 22 титула ATP, включая US Open-2021 и ATP Finals-2020. Он трижды доходил до финалов Australian Open, проиграв там Новаку Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Яннику Синнеру (2024).
У 25-летнего голландца нет титулов ATP. Лучшей в карьере 71-й строчки рейтинга он достиг в январе этого года. В 2024 г. он дошел до второго круга Australian Open, но в прошлом году не смог пробиться в основную сетку. До встречи с Медведевым в этом году де Йонг провел только один матч в Гонконге, который проиграл Габриелю Диалло.
Соперники до сих пор не играли друг против друга.
Эксперты «БЕТСИТИ» считают Медведева несомненным фаворитом, выставив за его победу 1,04. За выигрыш де Йонга дают коэффициент 11,0.
БК «БЕТСИТИ» на ТБ 28,5 установила коэффициент 1,46, на ТМ 28,5 - 2,52.
В прошлом году Медведев проиграл во втором круге Australian Open и вылетел в первых кругах остальных турниров «Большого шлема». Но к осени после смены тренера наладил свою игру и выиграл первый более чем за два года титул ATP-250 в Алматы. На старте текущего сезона ему снова покорился турнир этой категории – в Брисбене. Там у довольно сильных соперников он выигрывал сеты с большим преимуществом
Поставим на победу Медведева с форой -6,5.