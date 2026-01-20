Даниил Медведев – Йеспер де Йонг, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

В понедельник, 19 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии друг против друга сыграют 12-я ракетка мира Даниил Медведев и Йеспер де Йонг, который занимает 73-ю строчку. Станет ли нидерландец очередным андердогом, который выбьет первую ракетку России на старте ТБШ?

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 05:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player