Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 января 10:46ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Даниил Медведев – Йеспер де Йонг, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Россиянин прервет серию поражений на турнирах «Большого шлема»?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В понедельник, 19 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии друг против друга сыграют 12-я ракетка мира Даниил Медведев и Йеспер де Йонг, который занимает 73-ю строчку. Станет ли нидерландец очередным андердогом, который выбьет первую ракетку России на старте ТБШ?

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 05:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Йеспер де Йонг

Йеспер де Йонг (25 лет, 73-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даниил Медведев

Победитель этого матча встретится с лучшим из пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили)

Даниил Медведев

Свернуть

На счету 29-летнего россиянина 22 титула ATP, включая US Open-2021 и ATP Finals-2020. Он трижды доходил до финалов Australian Open, проиграв там Новаку Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Яннику Синнеру (2024).

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Йеспер де Йонг

Свернуть

У 25-летнего голландца нет титулов ATP. Лучшей в карьере 71-й строчки рейтинга он достиг в январе этого года. В 2024 г. он дошел до второго круга Australian Open, но в прошлом году не смог пробиться в основную сетку. До встречи с Медведевым в этом году де Йонг провел только один матч в Гонконге, который проиграл Габриелю Диалло.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники до сих пор не играли друг против друга.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты «БЕТСИТИ» считают Медведева несомненным фаворитом, выставив за его победу 1,04. За выигрыш де Йонга дают коэффициент 11,0.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Ставки на тоталы

Свернуть

БК «БЕТСИТИ» на ТБ 28,5 установила коэффициент 1,46, на ТМ 28,5 - 2,52.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МедведеваПобеда де ЙонгаТБ (28,5)ТМ (28,5)
«БЕТСИТИ»1,0411,001,462,52

Прогноз и ставка

Свернуть

В прошлом году Медведев проиграл во втором круге Australian Open и вылетел в первых кругах остальных турниров «Большого шлема». Но к осени после смены тренера наладил свою игру и выиграл первый более чем за два года титул ATP-250 в Алматы. На старте текущего сезона ему снова покорился турнир этой категории – в Брисбене. Там у довольно сильных соперников он выигрывал сеты с большим преимуществом

Поставим на победу Медведева с форой -6,5.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer70 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё