Даниил Медведев — Карен Хачанов, 7 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Тяжелый сезон для обоих спортсменов. Но если Медведев периодически хотя бы приближается к оптимальным кондициям и доходит до высоких стадий на турнирах, то у Хачанова всё ещё отрицательная статистика побед и поражений. И тот факт, что очным матчем они открывают грунтовый сезон, лишь сильнее путает карты.

Отношения Медведева с этим покрытием давно известны. Они очень напряженные, но всё же бывший лидер мирового рейтинга порой и на грунте добивается успехов на классе. При этом единственный матч с Хачановым на данном покрытии он проиграл — как раз в Монте-Карло в прошлом сезоне.

Резюмируя, есть четкое ощущение, что от предстоящей встречи можно ждать любого исхода. Но всё же вряд ли она будет односторонней, так как проблем хватает у обоих теннисистов. Полагаем, инициативой периодически будет владеть каждый. С высокой вероятностью этот матч, как и предыдущие между Медведевым и Хачановым, пробьет ТБ (17,5). А мы заиграем тотал на первый сет — ТБ (9,5).