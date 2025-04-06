Даниил Медведев — Карен Хачанов, 7 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

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Падение Даниила Медведева в мировом рейтинге привело к тому, что грунтовый турнир ATP 1000 в Монте-Карло он начнет с первого круга. Причем уже на старте россиянину будет противостоять его соотечественник Карен Хачанов. Кто окажется сильнее в матче второй и третьей ракеток страны?
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Дата / Время: 07.04.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Победитель этого матча во втором круге встретится с сильнейшим из пары Александр Мюллер (Франция) — победитель квалификации.
29 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 12 побед при семи поражениях. В Монте-Карло лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге, уступив Хачанову.
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28 лет, 26-я ракетка мира
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал пять побед при семи поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.
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Соперники провели восемь официальных очных матчей. Хачанов выиграл единственную встречу на грунте. На харде он одержал одну победу, Медведев — шесть.
Букмекеры считают Медведева фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,67 на его победу и 2,22 на успех Хачанова.
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Все официальные очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (22,5) и 1,88 на ТМ (22,5).
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Тяжелый сезон для обоих спортсменов. Но если Медведев периодически хотя бы приближается к оптимальным кондициям и доходит до высоких стадий на турнирах, то у Хачанова всё ещё отрицательная статистика побед и поражений. И тот факт, что очным матчем они открывают грунтовый сезон, лишь сильнее путает карты.
Отношения Медведева с этим покрытием давно известны. Они очень напряженные, но всё же бывший лидер мирового рейтинга порой и на грунте добивается успехов на классе. При этом единственный матч с Хачановым на данном покрытии он проиграл — как раз в Монте-Карло в прошлом сезоне.
Резюмируя, есть четкое ощущение, что от предстоящей встречи можно ждать любого исхода. Но всё же вряд ли она будет односторонней, так как проблем хватает у обоих теннисистов. Полагаем, инициативой периодически будет владеть каждый. С высокой вероятностью этот матч, как и предыдущие между Медведевым и Хачановым, пробьет ТБ (17,5). А мы заиграем тотал на первый сет — ТБ (9,5).
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