Даниил Медведев – Фабиан Марожан, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Медведев испытал локальные трудности против Гали, уступив тому первый сет на тай-брейке. Правда, это не помешало россиянину добыть уверенную победу. Во всех последующих партиях Даниил стабильно переигрывал оппонента в длинных розыгрышах и уверенно выглядел на приеме, за счет чего заставил соперника чаще ошибаться.

Марожан неожиданно легко преодолел два раунда. В матче против Риндеркнеша представитель Венгрии и вовсе не допустил ни одного брейк-пойнта, хоть и уступил сет. Игра с Майчрзаком оказалась не столь убедительна в его исполнении, поскольку он четырежды отдал подачу.

Полагаем, Медведев способен продлить серию уверенных побед в Мельбурне. Игра Марожана слишком сильно упирается в его первую подачу, как и у Гали. Однако венгр не столь разнообразен в ралли и чаще ошибается под давлением. Смело прогнозируем победу экс-первой ракетки мира с форой по сетам (-1,5) за коэффициент 1,52 по «Бетбум».