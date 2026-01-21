Даниил Медведев – Фабиан Марожан, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев в третьем круге австралийского мэйджора встретится с венгром Фабианом Марожаном, которого уже обыгрывал в ходе карьеры дважды. Столкнется ли россиянин с проблемами против удобного соперника?
Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Фабиан Марожан (26 лет, 47-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Лернер Тиен (США) - Нуну Боржеш (Португалия)
29-летний спортсмен является победителем 22 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP, а также триумфатором Итогового турнира-2020. На Australian Open Медведев трижды доходил до финальной стадии и во всех случаях терпел поражения. В минувшем сезоне теннисист покинул престижные соревнования уже во втором круге.
Венгр не имеет в активе выигранных титулов на уровне ATP. Его наивысшей позицией в мировом рейтинге была 36-я строчка, которую он достиг в мае 2024 года. В этом году Марожан повторил свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, дойдя до третьего раунда.
Медведев выиграл обе очные встречи у Марожана, одну из них - в рамках US Open-2024 с сухим счетом 6:3, 6:2, 7:6.
Аналитики BETBOOM практически не сомневаются в победе российского теннисиста, предложив на него коэффициент 1,21. Успех венгра котируется за 4,10.
БК BETBOOM открыла минимальный порог на тотал 33,5 геймов. Коэффициент на ТБ (33,5) составляет 1,58, на ТМ (33,5) - 2,36.
Медведев испытал локальные трудности против Гали, уступив тому первый сет на тай-брейке. Правда, это не помешало россиянину добыть уверенную победу. Во всех последующих партиях Даниил стабильно переигрывал оппонента в длинных розыгрышах и уверенно выглядел на приеме, за счет чего заставил соперника чаще ошибаться.
Марожан неожиданно легко преодолел два раунда. В матче против Риндеркнеша представитель Венгрии и вовсе не допустил ни одного брейк-пойнта, хоть и уступил сет. Игра с Майчрзаком оказалась не столь убедительна в его исполнении, поскольку он четырежды отдал подачу.
Полагаем, Медведев способен продлить серию уверенных побед в Мельбурне. Игра Марожана слишком сильно упирается в его первую подачу, как и у Гали. Однако венгр не столь разнообразен в ралли и чаще ошибается под давлением. Смело прогнозируем победу экс-первой ракетки мира с форой по сетам (-1,5) за коэффициент 1,52 по «Бетбум».