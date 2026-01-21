Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 января 19:10ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Даниил Медведев – Фабиан Марожан, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Одержит ли Медведев третью победу подряд над оппонентом?
Валентин Васильев
Даниил Медведев. Источник: ATP Tour
Даниил Медведев. Источник: ATP Tour

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев в третьем круге австралийского мэйджора встретится с венгром Фабианом Марожаном, которого уже обыгрывал в ходе карьеры дважды. Столкнется ли россиянин с проблемами против удобного соперника?

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ

Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2)
  • 2-й круг: Кентен Гали (Франция) – 6:7, 6:3, 6:4, 6:2

Фабиан Марожан (26 лет, 47-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:3, 6:4, 6:7, 6:4
  • 2-й круг: Камил Майрчзак (Польша) – 6:3, 6:4, 7:6

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Лернер Тиен (США) - Нуну Боржеш (Португалия)

Даниил Медведев

Свернуть

29-летний спортсмен является победителем 22 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP, а также триумфатором Итогового турнира-2020. На Australian Open Медведев трижды доходил до финальной стадии и во всех случаях терпел поражения. В минувшем сезоне теннисист покинул престижные соревнования уже во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Фабиан Марожан

Свернуть

Венгр не имеет в активе выигранных титулов на уровне ATP. Его наивысшей позицией в мировом рейтинге была 36-я строчка, которую он достиг в мае 2024 года. В этом году Марожан повторил свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, дойдя до третьего раунда.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Медведев выиграл обе очные встречи у Марожана, одну из них - в рамках US Open-2024 с сухим счетом 6:3, 6:2, 7:6.

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики BETBOOM практически не сомневаются в победе российского теннисиста, предложив на него коэффициент 1,21. Успех венгра котируется за 4,10.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ставки на тоталы

Свернуть

БК BETBOOM открыла минимальный порог на тотал 33,5 геймов. Коэффициент на ТБ (33,5) составляет 1,58, на ТМ (33,5) - 2,36.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МедведеваПобеда МарожанаТБ (33,5)ТМ (33,5)
BETBOOM1,214,101,582,36

Прогноз и ставка

Свернуть

Медведев испытал локальные трудности против Гали, уступив тому первый сет на тай-брейке. Правда, это не помешало россиянину добыть уверенную победу. Во всех последующих партиях Даниил стабильно переигрывал оппонента в длинных розыгрышах и уверенно выглядел на приеме, за счет чего заставил соперника чаще ошибаться.

Марожан неожиданно легко преодолел два раунда. В матче против Риндеркнеша представитель Венгрии и вовсе не допустил ни одного брейк-пойнта, хоть и уступил сет. Игра с Майчрзаком оказалась не столь убедительна в его исполнении, поскольку он четырежды отдал подачу.

Полагаем, Медведев способен продлить серию уверенных побед в Мельбурне. Игра Марожана слишком сильно упирается в его первую подачу, как и у Гали. Однако венгр не столь разнообразен в ралли и чаще ошибается под давлением. Смело прогнозируем победу экс-первой ракетки мира с форой по сетам (-1,5) за коэффициент 1,52 по «Бетбум».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё