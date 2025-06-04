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26 октября 16:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Даниил Медведев — Карен Хачанов, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

Российский четвертьфинал престижных соревнований
Александр Бокулёв

В пятницу, 27 октября, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов в очной встрече оспорят место в полуфинале турнира ATP 500 в австрийской Вене. Кто окажется сильнее в противостоянии первой и третьей ракеток страны?

Дата / Время: 27.10.2023, время определится позднее

Арена: Винер Штадтхалле, Центральный корт (Вена, Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Даниил Медведев (27 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артюр Фис (Франция) - 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Григор Димитров (Болгария) - 3:6, 6:2, 6:4

Карен Хачанов (27 лет, 16-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) - 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Иржи Легечка (Чехия) - 6:3, 6:1

Даниил Медведев

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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 62 победы при 14 поражениях. Россиянин - действующий чемпион турнира в Вене.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победитель пяти турниров ATP на харде. В нынешнем сезоне взял титул в Чжухае, дошел до полуфинала на Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертьфинале, Уимблдон пропустил из-за травмы, а на US Open выбыл в первом круге. Всего в 2023 году на счету Хачанова 30 побед при 15 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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На уровне ATP спортсмены провели пять очных матчей, все - на харде. Медведев выиграл четыре раза, Хачанов - один. Обе встречи в нынешнем сезоне остались за третьей ракеткой мира - в Аделаиде и Майами.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Медведева явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,26 на его победу и 3,90 на успех Хачанова.

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Ставки на тоталы

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Два из четырех очных матча соперников на взрослом уровне завершились в трех сетах. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,70 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МедведеваПобеда ХачановаТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,263,901,702,03

Прогноз и ставка

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Хачанов увереннее продвигался по сетке, но у него и не было соперников уровня Димитрова, с которым Медведевым зарубился во втором круге. При этом и в нынешнем сезоне, и на дистанции всей карьеры третья ракетка мира имеет явное преимущество по личным встречам с соотечественником. 

Полагаем, есть все основания ожидать победу Медведева, дополнительно мотивированного целью защитить очки за прошлогодний титул. Но даже в таком случае вряд ли выиграть получится легко. Ставка ТБ (20,5) на предстоящий матч выглядит в меру аккуратной и рабочей.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

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