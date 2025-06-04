Даниил Медведев — Карен Хачанов, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

Хачанов увереннее продвигался по сетке, но у него и не было соперников уровня Димитрова, с которым Медведевым зарубился во втором круге. При этом и в нынешнем сезоне, и на дистанции всей карьеры третья ракетка мира имеет явное преимущество по личным встречам с соотечественником.

Полагаем, есть все основания ожидать победу Медведева, дополнительно мотивированного целью защитить очки за прошлогодний титул. Но даже в таком случае вряд ли выиграть получится легко. Ставка ТБ (20,5) на предстоящий матч выглядит в меру аккуратной и рабочей.