Даниил Медведев — Карен Хачанов, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

Партнерский проект
В пятницу, 27 октября, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов в очной встрече оспорят место в полуфинале турнира ATP 500 в австрийской Вене. Кто окажется сильнее в противостоянии первой и третьей ракеток страны?
Дата / Время: 27.10.2023, время определится позднее
Арена: Винер Штадтхалле, Центральный корт (Вена, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Даниил Медведев (27 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карен Хачанов (27 лет, 16-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 62 победы при 14 поражениях. Россиянин - действующий чемпион турнира в Вене.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победитель пяти турниров ATP на харде. В нынешнем сезоне взял титул в Чжухае, дошел до полуфинала на Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертьфинале, Уимблдон пропустил из-за травмы, а на US Open выбыл в первом круге. Всего в 2023 году на счету Хачанова 30 побед при 15 поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
На уровне ATP спортсмены провели пять очных матчей, все - на харде. Медведев выиграл четыре раза, Хачанов - один. Обе встречи в нынешнем сезоне остались за третьей ракеткой мира - в Аделаиде и Майами.
Букмекеры считают Медведева явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,26 на его победу и 3,90 на успех Хачанова.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Два из четырех очных матча соперников на взрослом уровне завершились в трех сетах. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,70 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Хачанов увереннее продвигался по сетке, но у него и не было соперников уровня Димитрова, с которым Медведевым зарубился во втором круге. При этом и в нынешнем сезоне, и на дистанции всей карьеры третья ракетка мира имеет явное преимущество по личным встречам с соотечественником.
Полагаем, есть все основания ожидать победу Медведева, дополнительно мотивированного целью защитить очки за прошлогодний титул. Но даже в таком случае вряд ли выиграть получится легко. Ставка ТБ (20,5) на предстоящий матч выглядит в меру аккуратной и рабочей.
Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3.