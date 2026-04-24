Бектемир Меликузиев — Пьер Дибомб, 21 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев вернется на ринг на крупном турнире в Нью-Йорке. Его соперником в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг) станет француз Пьер Дибомб. Сумеет ли серебряный призер Олимпиады-2016 защитить пояс WBA Inter Continental в десятираундовом поединке?
Меликузиев
Дибомб
|Узбекистан
Страна
Франция
|28
Возраст
32
|14
Бои
23
|13 (10)
Победы (нокауты)
22 (12)
|1 (1)
Поражения (нокауты)
0
|0
Ничьи
1
|23
Место в рейтинге BoxRec (второй средний вес)
33
|175
Рост (см)
176
|179
Размах рук (см)
N/A
|Левша
Стойка
Правша
Серебряный призер Олимпиады-2016 в среднем весе. Двукратный медалист чемпионатов мира: серебро Бангкока-2015 в средней категории и бронза Гамбурга-2017 в полутяжелом дивизионе. В профессионалы узбекистанец перешел в 2019 году и одержал семь побед подряд, после чего бился с Габриэлем Росадо за пояс WBO International во втором среднем весе и потерпел единственное поражение в карьере. В дальнейшем одержал еще шесть побед, в том числе в реванше с Росадо. В последнем поединке в октябре нокаутировал Алантеза Фокса в четвертом раунде и выиграл пояс WBA Inter Continental во втором среднем весе.
Девять лет занимался тхэквондо, после чего в 15-летнем возрасте перешел в бокс. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. В 2018-м выиграл пояс WBA Inter Continental в полутяжелом весе, в 2019-м - титул EBU в той же категории. На данный момент идет на серии из 19 побед. В последнем поединке в июне нокаутировал Деррика Файндли в четвертом раунде.
Формально рекорд Дибомба более внушительный, но надо понимать, что средний уровень его оппозиции гораздо ниже, чем у Меликузиева. Да и единственное поражение узбекистанца во многом было случайным, что он доказал, разобрав обидчика в реванше.
На данный момент соперники, пожалуй, находятся на разных уровнях. И букмекеры почти не сомневаются даже в том, что Меликузиев победит досрочно. Котировки такие, что приходится рисковать ставкой на тотал. Что же, предположим, что француз продержится хотя бы до шестого раунда. Опыт у него все-таки весьма богатый, а навыки отнюдь не безнадежные.
Боксерский вечер пройдет на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 21 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Меликузиев - Дибомб стоит ожидать не ранее 04:30 мск.
Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.