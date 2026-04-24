Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Бектемир Меликузиев — Пьер Дибомб, 21 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Призер Олимпиады из Узбекистана продлит победную серию?
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Дибомба
Полное содержание

  • Статистика
  • Бектемир Меликузиев
  • Пьер Дибомб
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Меликузиев - Дибомб

Узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев вернется на ринг на крупном турнире в Нью-Йорке. Его соперником в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг) станет француз Пьер Дибомб. Сумеет ли серебряный призер Олимпиады-2016 защитить пояс WBA Inter Continental в десятираундовом поединке?

Статистика

Свернуть

Меликузиев

 

Дибомб

Узбекистан

Страна

Франция

28

Возраст

32

14

Бои

23

13 (10)

Победы (нокауты)

22 (12)

1 (1)

Поражения (нокауты)

0

0

Ничьи

1

23

Место в рейтинге BoxRec (второй средний вес)

33

175

Рост (см)

176

179

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Бектемир Меликузиев

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2016 в среднем весе. Двукратный медалист чемпионатов мира: серебро Бангкока-2015 в средней категории и бронза Гамбурга-2017 в полутяжелом дивизионе. В профессионалы узбекистанец перешел в 2019 году и одержал семь побед подряд, после чего бился с Габриэлем Росадо за пояс WBO International во втором среднем весе и потерпел единственное поражение в карьере. В дальнейшем одержал еще шесть побед, в том числе в реванше с Росадо. В последнем поединке в октябре нокаутировал Алантеза Фокса в четвертом раунде и выиграл пояс WBA Inter Continental во втором среднем весе.

Пьер Дибомб

Свернуть

Девять лет занимался тхэквондо, после чего в 15-летнем возрасте перешел в бокс. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. В 2018-м выиграл пояс WBA Inter Continental в полутяжелом весе, в 2019-м - титул EBU в той же категории. На данный момент идет на серии из 19 побед. В последнем поединке в июне нокаутировал Деррика Файндли в четвертом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МеликузиеваПобеда ДибомбаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0610,001,303,20

Прогноз на бой

Свернуть

Формально рекорд Дибомба более внушительный, но надо понимать, что средний уровень его оппозиции гораздо ниже, чем у Меликузиева. Да и единственное поражение узбекистанца во многом было случайным, что он доказал, разобрав обидчика в реванше.

На данный момент соперники, пожалуй, находятся на разных уровнях. И букмекеры почти не сомневаются даже в том, что Меликузиев победит досрочно. Котировки такие, что приходится рисковать ставкой на тотал. Что же, предположим, что француз продержится хотя бы до шестого раунда. Опыт у него все-таки весьма богатый, а навыки отнюдь не безнадежные.

Где смотреть бой Меликузиев - Дибомб

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 21 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Меликузиев - Дибомб стоит ожидать не ранее 04:30 мск.

Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Девин Хэйни (США) - Райан Гарсия (США). Первый полуредний вес. Бой за пояс WBC;
  • Арнольд Барбоза-младший (США) - Шон МакКомб (Ирландия). Первый полусредний вес. Бой за пояс WBO Inter Continental;
  • Бектемир Меликузиев (Узбекистан) - Пьер Дибомб (Франция). Второй средний вес. Бой за пояс WBA Inter Continental;
  • Джон Рамирес (США) - Джон Хименес (Коста-Рика). Второй наилегчайший вес. Бой за временный пояс WBA;
  • Чарльз Конвелл (США) - Натаниэль Галлимор (Ямайка). Первый средний вес;
  • Сергей Деревянченко (Украина) - Вон Александер (США). Второй средний вес.

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть всё
loading