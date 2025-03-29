Якуб Меншик — Новак Джокович, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

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В финале хардового турнира ATP 1000 в Майами встретятся чех Якуб Меншик и серб Новак Джокович. Сумеет ли возрастная легенда обыграть молодую звезду и взять юбилейный титул?
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Дата / Время: 30.03.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom
Якуб Меншик (19 лет, 54-я ракетка мира)
Новак Джокович (37 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфиналов в Брисбене и Окленде, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при шести поражениях. В основной сетке турнира в Майами выступает впервые.
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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы. Всего в 2025 году одержал 12 побед при четырех поражениях. Турнир в Майами выигрывал пять раз: в 2007-м, 2011-м, 2012-м и с 2014-го по 2016-й. Не выступал на этих соревнованиях с 2019 года.
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Единственный официальный очный матч соперники провели в прошлом сезоне в четвертьфинале хардового турнира в Шанхае. Тогда Джокович выиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,25 на его победу и 4,40 на успех чеха.
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Единственный очный матч спортсменов продлился 30 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
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Максимально классический формат противостояния опыта и молодости. Меншик берет напором, прекрасной подачей и скоростью, Джокович — идеальной ментальной подготовкой и превосходством в опыте. Сербу остался шаг до сотого титула на уровне ATP, и к мотивации вопросов нет. Но Меншик слишком хорош, чтобы уступить без борьбы.
Полагаем, как минимум первый сет получится затяжным. К слову, как и было в единственном очном матче спортсменов. Джоковичу наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к отличной подаче Меншика. Не удивит, если даже брейк-пойнтов в первом сете не случится. Пробуем заиграть ТБ (9,5) на этом отрезке.
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