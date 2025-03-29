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29 марта 7:28ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Якуб Меншик — Новак Джокович, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Серб в шаге от сотого титула
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В финале хардового турнира ATP 1000 в Майами встретятся чех Якуб Меншик и серб Новак Джокович. Сумеет ли возрастная легенда обыграть молодую звезду и взять юбилейный титул?

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Дата / Время: 30.03.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom

Турнирная сетка

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Якуб Меншик (19 лет, 54-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:4, 3:6, 6:1
  • 2-й круг: Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
  • 3-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Томаш Махач (Чехия, 20) — отказ
  • 1/4 финала: Артюр Фис (Франция, 17) — 7:6 (7:5), 6:1
  • 1/2 финала: Тейлор Фритц (США, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)

Новак Джокович (37 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:0, 7:6 (7:1)
  • 3-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 7:6 (7:1)
  • 4-й круг: Лоренцо Музетти (Италия, 15) — 6:2, 6:2
  • 1/4 финала: Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:4)
  • 1/2 финала: Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3

Якуб Меншик

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Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфиналов в Брисбене и Окленде, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при шести поражениях. В основной сетке турнира в Майами выступает впервые.

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Новак Джокович

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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы. Всего в 2025 году одержал 12 побед при четырех поражениях. Турнир в Майами выигрывал пять раз: в 2007-м, 2011-м, 2012-м и с 2014-го по 2016-й. Не выступал на этих соревнованиях с 2019 года.

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Личные встречи

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Единственный официальный очный матч соперники провели в прошлом сезоне в четвертьфинале хардового турнира в Шанхае. Тогда Джокович выиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,25 на его победу и 4,40 на успех чеха.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов продлился 30 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МеншикаПобеда ДжоковичаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE4,401,252,001,85

Прогноз и ставка

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Максимально классический формат противостояния опыта и молодости. Меншик берет напором, прекрасной подачей и скоростью, Джокович — идеальной ментальной подготовкой и превосходством в опыте. Сербу остался шаг до сотого титула на уровне ATP, и к мотивации вопросов нет. Но Меншик слишком хорош, чтобы уступить без борьбы.

Полагаем, как минимум первый сет получится затяжным. К слову, как и было в единственном очном матче спортсменов. Джоковичу наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к отличной подаче Меншика. Не удивит, если даже брейк-пойнтов в первом сете не случится. Пробуем заиграть ТБ (9,5) на этом отрезке.

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