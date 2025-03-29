Якуб Меншик — Новак Джокович, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Максимально классический формат противостояния опыта и молодости. Меншик берет напором, прекрасной подачей и скоростью, Джокович — идеальной ментальной подготовкой и превосходством в опыте. Сербу остался шаг до сотого титула на уровне ATP, и к мотивации вопросов нет. Но Меншик слишком хорош, чтобы уступить без борьбы.

Полагаем, как минимум первый сет получится затяжным. К слову, как и было в единственном очном матче спортсменов. Джоковичу наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к отличной подаче Меншика. Не удивит, если даже брейк-пойнтов в первом сете не случится. Пробуем заиграть ТБ (9,5) на этом отрезке.