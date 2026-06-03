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ГлавнаяПрогнозыЯкуб Меншик – Александр Зверев, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Якуб Меншик – Александр Зверев, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Немец сделает еще один шаг к давней мечте?
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Якуб Меншик
  • Александр Зверев
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся чех Якуб Меншик и немец Александр Зверев. Сумеет ли представитель Германии оправдать статус главного фаворита среди оставшихся в сетке теннисистов?

Дата / Время: 05.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Якуб Меншик (20 лет, 27-я ракетка мира, 26-й номер посева)

  • 1-й круг: Тристан Дрог (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) – 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11)
  • 3-й круг: Алекс де Минаур (Австралия, 8) – 0:6, 6:2, 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 11) – 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3
  • 1/4 финала: Жоао Фонсека (Бразилия, 28) – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)

Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Кентен Алис (Франция) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:2
  • 4-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:6 (7:3), 6:4, 6:1
  • 1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания, 27) – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Маттео Берреттини (Италия) / Маттео Арнальди (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) / Флавио Коболли (Италия, 10)

Якуб Меншик

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Выиграл два хардовых турнира ATP, один из них – в нынешнем сезоне (в Окленде). В Дохе дошел до полуфинала, а на Australian Open снялся перед четвертым кругом. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» выступил только в прошлом сезоне и вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Зверев

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Мадриде. Также дошел до полуфинала на харде на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, а на грунте – в Монте-Карло и Мюнхене. Всего в 2026 г. одержал 33 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2024 г., когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. В нынешнем сезоне на грунтовом турнире в Мадриде Зверев победил со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. 

Ставки на исход

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Букмекеры считают явным фаворитом немца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,22 на его победу и 4,30 на успех чеха.

Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов продлился 32 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (38,5) и 1,86 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МеншикаПобеда ЗвереваТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE4,301,221,941,86

Прогноз и ставка

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У Зверева всё отчетливее вырисовывается, пожалуй, главный шанс карьеры на победу в турнире «Большого шлема». С одной стороны – это высочайшая мотивация, с другой – огромное давление. А немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах.

Меншик же давит на оппонентов не только игрой, но и морально. Чех показывает топовую защиту и вытягивает множество «мертвых» мячей, регулярно загоняя соперников в тупик. В атаке он тоже играет вариативно и агрессивно. А значительное количество потраченных сил компенсируется паузой в преддверии полуфинала.

Резюмируя, согласимся с тем, что номинально Зверев выглядит фаворитом. Но разница в коэффициентах кажется завышенной, уж слишком хорош Меншик в Париже. С учетом котировок пробуем плюсовую фору через чеха.

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