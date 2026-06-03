Якуб Меншик – Александр Зверев, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

У Зверева всё отчетливее вырисовывается, пожалуй, главный шанс карьеры на победу в турнире «Большого шлема». С одной стороны – это высочайшая мотивация, с другой – огромное давление. А немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах.

Меншик же давит на оппонентов не только игрой, но и морально. Чех показывает топовую защиту и вытягивает множество «мертвых» мячей, регулярно загоняя соперников в тупик. В атаке он тоже играет вариативно и агрессивно. А значительное количество потраченных сил компенсируется паузой в преддверии полуфинала.

Резюмируя, согласимся с тем, что номинально Зверев выглядит фаворитом. Но разница в коэффициентах кажется завышенной, уж слишком хорош Меншик в Париже. С учетом котировок пробуем плюсовую фору через чеха.