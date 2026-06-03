Якуб Меншик – Александр Зверев, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся чех Якуб Меншик и немец Александр Зверев. Сумеет ли представитель Германии оправдать статус главного фаворита среди оставшихся в сетке теннисистов?
Дата / Время: 05.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Якуб Меншик (20 лет, 27-я ракетка мира, 26-й номер посева)
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Маттео Берреттини (Италия) / Маттео Арнальди (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) / Флавио Коболли (Италия, 10)
Выиграл два хардовых турнира ATP, один из них – в нынешнем сезоне (в Окленде). В Дохе дошел до полуфинала, а на Australian Open снялся перед четвертым кругом. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» выступил только в прошлом сезоне и вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Мадриде. Также дошел до полуфинала на харде на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, а на грунте – в Монте-Карло и Мюнхене. Всего в 2026 г. одержал 33 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2024 г., когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел четвертьфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. В нынешнем сезоне на грунтовом турнире в Мадриде Зверев победил со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Букмекеры считают явным фаворитом немца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,22 на его победу и 4,30 на успех чеха.
Единственный очный матч спортсменов продлился 32 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (38,5) и 1,86 на ТМ (38,5).
У Зверева всё отчетливее вырисовывается, пожалуй, главный шанс карьеры на победу в турнире «Большого шлема». С одной стороны – это высочайшая мотивация, с другой – огромное давление. А немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах.
Меншик же давит на оппонентов не только игрой, но и морально. Чех показывает топовую защиту и вытягивает множество «мертвых» мячей, регулярно загоняя соперников в тупик. В атаке он тоже играет вариативно и агрессивно. А значительное количество потраченных сил компенсируется паузой в преддверии полуфинала.
Резюмируя, согласимся с тем, что номинально Зверев выглядит фаворитом. Но разница в коэффициентах кажется завышенной, уж слишком хорош Меншик в Париже. С учетом котировок пробуем плюсовую фору через чеха.