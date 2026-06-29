Мексика - Эквадор, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Мексики и Эквадора: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Мексиканцы давно не знают горечи поражений: последнее они потерпели в ноябре 2025 г. от Парагвая (1:2). После этого парни Хавьера Агирре выдали серию из 11 матчей без поражений. Шесть встреч подряд они побеждают. Плюс аура легендарной «Ацтеки» - на этом «намоленном» месте сохозяева ЧМ-2026 не имеют права уступить. Двойной шанс в пользу Мексики представляется практически беспроигрышным вариантом. В БЕТСИТИ он идет с коэффициентом 1.29.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице .

Сбалансированный. Обе команды превыше яркой атаки ставят надежную оборону. Доля «низовых» матчей - самое убедительное тому доказательство. Их у мексиканцев с эквадорцами набралось по семь за 10 последних игр. Если усилить первый прогноз общим количеством голов меньше 2.5, суммарный коэффициент пари вырастет до 1.75.