Мексика - Эквадор, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В среду, 1 июля, рано утром по московскому времени на легендарной арене «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и Эквадора. На кону путевка в 1/8 финала. Кто из представителей разных частей Америки ее больше достоин? В поиске ответа рассмотрим котировки легальных букмекеров и разнообразные статистические выкладки.
Мексиканцам не пришлось проходить отбор на чемпионат мира как сохозяевам турнира. Но к официальным стартам они подготовились отлично. Помимо двух финалистов ЧМ-2022, Аргентины с Францией, только одна команда набрала в групповом турнире 100% очков. Это как раз Мексика. Мало того, все трех соперников парни Хавьера Агирре обыграли всухую, не пропустив за всю стадию ни одного мяча! Таким достижением даже аргентинцы с французами похвастать не могут. И при этом мексиканцы проявили разнообразие в итоговых результатах.
Сборной ЮАР «Трехцветные» забили два безответных мяча, Южной Корее - один, Чехии - три. Не очень-то обнадеживающая статистика для команды Эквадора.
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Чехия
0:3
Мексика
ЧМ-2026
|19.06.2026
|Мексика
1:0
Южная Корея
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Мексика
5:1
Сербия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
Эквадорцы неудачно стартовали на мировом первенстве — уже в первом туре они минимально уступили Кот-д'Ивуару (0:1). Нулевая ничья с дебютантом из Кюрасао усугубила пессимизм в рядах поклонников команды Себастьяна Беккасесе. Тем радостнее для Эквадора оказалась развязка группового турнира. Забивать на ЧМ-2026 команда начала только с третьего тура, но сразу - мощной Германии! Ранний гол Зане не выбил почвы из-под ног у латиноамериканцев. Нильсон Ангуло оперативно сравнял счет, а Гонсало Плата во втором тайме принес своей сборной сенсационную победу. Нет сомнений, что этот успех укрепит моральный дух сборной Эквадора. Перед стартом плей-офф она совершенно точно не чувствует себя обреченной.
Последние пять матчей сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Эквадор
2:1
Германия
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Эквадор
0:0
Кюрасао
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Эквадор
3:0
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мексика
|15
|8
|4
|44-27
|Эквадор
|4
|8
|15
|27-44
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Мексики и Эквадора: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Мексиканцы давно не знают горечи поражений: последнее они потерпели в ноябре 2025 г. от Парагвая (1:2). После этого парни Хавьера Агирре выдали серию из 11 матчей без поражений. Шесть встреч подряд они побеждают. Плюс аура легендарной «Ацтеки» - на этом «намоленном» месте сохозяева ЧМ-2026 не имеют права уступить. Двойной шанс в пользу Мексики представляется практически беспроигрышным вариантом. В БЕТСИТИ он идет с коэффициентом 1.29.
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Сбалансированный. Обе команды превыше яркой атаки ставят надежную оборону. Доля «низовых» матчей - самое убедительное тому доказательство. Их у мексиканцев с эквадорцами набралось по семь за 10 последних игр. Если усилить первый прогноз общим количеством голов меньше 2.5, суммарный коэффициент пари вырастет до 1.75.
Рискованный. Мексиканцы пока побеждают на ЧМ-2026 исключительно всухую. Эквадорцы в двух играх не сумели поразить чужие ворота и забили только расслабленным досрочным решением задачи немцам. Если в среду в Мехико в атаке преуспеет только местная команда, это мало кого удивит. Winline готов утроить номинал пари на «забьет только Мексика».
Исходя из вышесказанного, минимальная победа мексиканцев на ноль представляется самым реальным исходом американского противостояния. Вариант 1:0 в линии точного счета БЕТСИТИ идет с коэффициентом 5.40.
Ожидаемый счет – победа Мексики со счетом 1:0.