Алекс Микельсен — Карен Хачанов, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Карен Хачанов уже вошел в топ-8 на хардовом турнире ATP 1000 в канадском Торонто. Путевку в четвертьфинал он оспорит с американцем Алексом Микельсеном. Сумеет ли третья ракетка России взять реванш за поражение на последнем Australian Open?

Дата / Время: 04.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

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