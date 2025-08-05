Алекс Микельсен — Карен Хачанов, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

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Карен Хачанов уже вошел в топ-8 на хардовом турнире ATP 1000 в канадском Торонто. Путевку в четвертьфинал он оспорит с американцем Алексом Микельсеном. Сумеет ли третья ракетка России взять реванш за поражение на последнем Australian Open?
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Дата / Время: 04.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Алекс Микельсен (20 лет, 34-я ракетка мира, 26-й номер посева)
Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 1) — Алексей Попырин (Австралия, 18)
Не выигрывал турниры ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Делрей-Бич (хард) и Мальорке (трава). На Australian Open пробился в четвертый круг, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел в первом. Всего в 2025 году одержал 21 победу при 18 поражениях.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 25 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в 2018-м и 2019-м, когда доходил до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Соперники провели один официальный очный матч. В третьем круге Australian Open в нынешнем сезоне Микельсен обыграл Хачанова со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,45 на его победу и 2,85 на успех американца.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).
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Микельсен достойно выглядит в Торонто, но нельзя сказать, что он чем-то явно впечатляет. Базово уровень Хачанова выше, и неудивительно, что букмекеры считают именно его фаворитом. Россиянин удерживает хорошую форму после Уимблдона, его игра вариативнее, вдобавок на его стороне преимущество в опыте.
Пожалуй, главный контраргумент Микельсена — подача. Если она будет работать, то американец может зацепиться как минимум в одном сете. Но мы всё-таки заиграем аккуратную фору в пользу Хачанова, который к тому же мотивирован реваншироваться за поражение на Australian Open.