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3 августа 15:00ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Алекс Микельсен — Карен Хачанов, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Россиянин уступил американцу на последнем Australian Open
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

Карен Хачанов уже вошел в топ-8 на хардовом турнире ATP 1000 в канадском Торонто. Путевку в четвертьфинал он оспорит с американцем Алексом Микельсеном. Сумеет ли третья ракетка России взять реванш за поражение на последнем Australian Open?

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Дата / Время: 04.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

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Алекс Микельсен (20 лет, 34-я ракетка мира, 26-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Томас Барриос-Вера (Чили) — 7:6 (9:7), 6:3
  • 3-й круг: Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4
  • 4-й круг: Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хуан Пабло Фикович (Аргентина) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Эмилио Нава (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 1) — Алексей Попырин (Австралия, 18)

Алекс Микельсен

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Не выигрывал турниры ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Делрей-Бич (хард) и Мальорке (трава). На Australian Open пробился в четвертый круг, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел в первом. Всего в 2025 году одержал 21 победу при 18 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 25 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в 2018-м и 2019-м, когда доходил до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели один официальный очный матч. В третьем круге Australian Open в нынешнем сезоне Микельсен обыграл Хачанова со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,45 на его победу и 2,85 на успех американца.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МикельсенаПобеда ХачановаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,851,451,802,00

Прогноз и ставка

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Микельсен достойно выглядит в Торонто, но нельзя сказать, что он чем-то явно впечатляет. Базово уровень Хачанова выше, и неудивительно, что букмекеры считают именно его фаворитом. Россиянин удерживает хорошую форму после Уимблдона, его игра вариативнее, вдобавок на его стороне преимущество в опыте.

Пожалуй, главный контраргумент Микельсена — подача. Если она будет работать, то американец может зацепиться как минимум в одном сете. Но мы всё-таки заиграем аккуратную фору в пользу Хачанова, который к тому же мотивирован реваншироваться за поражение на Australian Open.

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