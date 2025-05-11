Милан — Болонья, 9 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Победа в этой встрече больше нужна гостям. «Милан» сохраняет лишь призрачные шансы пробиться по итогам первенства в еврокубке, так что ставку «россонери» несомненно сделают на финал кубка, победа в котором гарантирует участие в европейском турнире. А вот «Болонья» имеет все основания рассчитывать попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» - всего 1 балл.

Пожалуй, именно «Болонья», наравне с «Ромой» этой весной показывает лучший футбол в Серии А. Не «Интер» или «Наполи», продолжающие борьбу за чемпионство. «Милан» в последний месяц стабилизировал набор очков, но назвать игру команды Сержиу Консейсау безукоризненной точно нельзя. В игровом плане «Болонья» выглядит предпочтительней ближайшего соперника, а запредельная мотивация придаст дополнительных сил гостям на «Сан-Сиро».

Самым вероятным исходом представляется все же ничья, но она точно не устроит «Болонью». На финише первенства обычно побеждают те, кому больше надо. А надо на этот раз «красно-синим». Наш выбор - победа «Болоньи».