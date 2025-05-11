Милан — Болонья, 9 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Одним из центральных событий 36-го тура Серии А станет встреча «Милана» и «Болоньи». Меньше чем за неделю этим командам предстоит сыграть дважды. 14 мая соперники разыграют в Риме Кубок Италии, а в эту пятницу сразятся в национальном первенстве. Болонцы сохраняют шансы по итогам чемпионата оказаться в квартете сильнейших и получить путевку в Лигу чемпионов, а миланцы теоретически еще могут попасть в еврокубковую зону. Оцениваем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Турнир: Серия А, 36-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|87
|47
|53
|306-237
|«Болонья»
|53
|47
|87
|237-306
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2025
|«Дженоа»
1:2
«Милан»
Серия А
|27.04.2025
|«Венеция»
0:2
«Милан»
Серия А
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Милан»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|11.04.2025
|«Удинезе»
0:4
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|27.01.2024
|«Милан»
2:2
«Болонья»
Серия А
|21.08.2023
|«Болонья»
0:2
«Милан»
Серия А
|15.04.2023
|«Болонья»
1:1
«Милан»
Серия А
|27.08.2022
|«Милан»
2:0
«Болонья»
Серия А
«Болонья» перед 36-м туром занимает 7-ю строчку, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на один балл. «Милан» на 9-м месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2. Интер
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3. Аталанта
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4. Ювентус
|35
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5. Рома
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6. Лацио
|35
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7. Болонья
|35
|16
|14
|5
|53-38
|62
|8. Фиорентина
|35
|17
|8
|10
|53-35
|59
|9. Милан
|35
|16
|9
|10
|55-39
|57
|10. Комо
|35
|12
|9
|14
|45-48
|45
|11. Торино
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|12. Удинезе
|35
|12
|8
|15
|38-49
|44
|13. Дженоа
|35
|9
|12
|14
|30-43
|39
|14. Кальяри
|35
|8
|9
|18
|36-51
|33
|15. Верона
|35
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16. Парма
|35
|6
|14
|15
|40-54
|32
|17. Лечче
|35
|6
|9
|20
|24-57
|27
|18. Венеция
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19. Эмполи
|35
|4
|13
|18
|27-55
|25
|20. Монца
|35
|2
|9
|24
|25-63
|15
Победа в этой встрече больше нужна гостям. «Милан» сохраняет лишь призрачные шансы пробиться по итогам первенства в еврокубке, так что ставку «россонери» несомненно сделают на финал кубка, победа в котором гарантирует участие в европейском турнире. А вот «Болонья» имеет все основания рассчитывать попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» - всего 1 балл.
Пожалуй, именно «Болонья», наравне с «Ромой» этой весной показывает лучший футбол в Серии А. Не «Интер» или «Наполи», продолжающие борьбу за чемпионство. «Милан» в последний месяц стабилизировал набор очков, но назвать игру команды Сержиу Консейсау безукоризненной точно нельзя. В игровом плане «Болонья» выглядит предпочтительней ближайшего соперника, а запредельная мотивация придаст дополнительных сил гостям на «Сан-Сиро».
Самым вероятным исходом представляется все же ничья, но она точно не устроит «Болонью». На финише первенства обычно побеждают те, кому больше надо. А надо на этот раз «красно-синим». Наш выбор - победа «Болоньи».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» покажет игру на «Джузеппе Меацца» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Милан»: Леау (дисквалификация). Эмерсон, Абрахам, Соттиль, Бондо (все - травма)
«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола, Миранда (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Болонья»:
|Позиция
|«Милан»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|46. Габбиа
22. Ликояннис
Защитник
|Защитник
|23. Томори
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|31. Павлович
31. Бекема
Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
14. Калабрия
Защитник
|Полузащитник
|29. Фофана
20. Эбишер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лофтус-Чик
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
21. Одгор
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
30. Домингес
Нападающий
|Полузащитник
|20. Хименес
7. Орсолини
Нападающий
|Нападающий
|9. Йович
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (6.90) предложен за ничью 1:1. Победа хозяев поля 0:1 - 7.80. 0:1 - 9.10.
ТБ 2.5 можно взять за 1.91. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.81. Очевидно, что эксперты ждут 2-3 гола - статистически привычный показатель для игр между этими командами. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.76.
Эксперты предлагают коэффициент 5.50 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 1.15.
Партнерский проект