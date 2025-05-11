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7 мая 9:15ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан — Болонья, 9 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Репетиция финала Кубка Италии
Руслан Ипполитов

Одним из центральных событий 36-го тура Серии А станет встреча «Милана» и «Болоньи». Меньше чем за неделю этим командам предстоит сыграть дважды. 14 мая соперники разыграют в Риме Кубок Италии, а в эту пятницу сразятся в национальном первенстве. Болонцы сохраняют шансы по итогам чемпионата оказаться в квартете сильнейших и получить путевку в Лигу чемпионов, а миланцы теоретически еще могут попасть в еврокубковую зону. Оцениваем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

09.05.2024, Пт

21:45 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 2.28

Х - 3.45

П2 - 2.87

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Турнир:  Серия А, 36-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан» 874753306-237
«Болонья»534787237-306

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.05.2025«Дженоа»

1:2

«Милан» 

Серия А

27.04.2025«Венеция»

0:2

«Милан» 

Серия А

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан» 

Кубок Италии

20.04.2025«Милан» 

0:1

«Аталанта»

Серия А

11.04.2025«Удинезе»

0:4

«Милан» 

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

28.04.2025«Удинезе»

0:0

«Болонья»

Серия А

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2025«Болонья»

2:1

«Милан» 

Серия А

27.01.2024«Милан» 

2:2

«Болонья»

Серия А

21.08.2023«Болонья»

0:2

«Милан» 

Серия А

15.04.2023«Болонья»

1:1

«Милан» 

Серия А

27.08.2022«Милан» 

2:0

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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«Болонья» перед 36-м туром занимает 7-ю строчку, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на один балл. «Милан» на 9-м месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи35238455-2577
2. Интер35228573-3374
3. Аталанта35208771-3168
4. Ювентус351615452-3263
5. Рома35189850-3263
6. Лацио35189858-4563
7. Болонья351614553-3862
8. Фиорентина351781053-3559
9. Милан351691055-3957
10. Комо351291445-4845
11. Торино3510141139-4044
12. Удинезе351281538-4944
13. Дженоа359121430-4339
14. Кальяри35891836-5133
15. Верона35952130-6332
16. Парма356141540-5432
17. Лечче35692024-5727
18. Венеция354141728-4926
19. Эмполи354131827-5525
20. Монца35292425-6315

Прогноз на матч

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Победа в этой встрече больше нужна гостям. «Милан» сохраняет лишь призрачные шансы пробиться по итогам первенства в еврокубке, так что ставку «россонери» несомненно сделают на финал кубка, победа в котором гарантирует участие в европейском турнире. А вот «Болонья» имеет все основания рассчитывать попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» - всего 1 балл.

Пожалуй, именно «Болонья», наравне с «Ромой» этой весной показывает лучший футбол в Серии А. Не «Интер» или «Наполи», продолжающие борьбу за чемпионство. «Милан» в последний месяц стабилизировал набор очков, но назвать игру команды Сержиу Консейсау безукоризненной точно нельзя. В игровом плане «Болонья» выглядит предпочтительней ближайшего соперника, а запредельная мотивация придаст дополнительных сил гостям на «Сан-Сиро».

Самым вероятным исходом представляется все же ничья, но она точно не устроит «Болонью». На финише первенства обычно побеждают те, кому больше надо. А надо на этот раз «красно-синим». Наш выбор - победа «Болоньи».     

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» покажет игру на «Джузеппе Меацца» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Милан»: Леау (дисквалификация). Эмерсон, Абрахам, Соттиль, Бондо (все - травма)

«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола, Миранда (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Болонья»:

Позиция«Милан»

«Болонья»

Позиция

Вратарь16. Меньян

34. Равалья

Вратарь

Защитник46. Габбиа

22. Ликояннис

Защитник

Защитник23. Томори

26. Лукуми

Защитник

Защитник31. Павлович

31. Бекема

Защитник

Полузащитник19. Эрнандес

14. Калабрия

Защитник

Полузащитник29. Фофана

20. Эбишер

Полузащитник

Полузащитник 8. Лофтус-Чик

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 14. Рейндерс

21. Одгор

Полузащитник

Полузащитник11. Пулишич

30. Домингес

Нападающий

Полузащитник20. Хименес

7. Орсолини

Нападающий

Нападающий9. Йович

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер рассчитает по коэффициенту 2.28 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 2.87. Заключить пари на ничью можно за 3.45.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Милан» - «Болонья»?

Самый скромный коэффициент (6.90) предложен за ничью 1:1. Победа хозяев поля 0:1 - 7.80. 0:1 - 9.10.  

Много ли голов будет в матче «Милан» - «Болонья»?

ТБ 2.5 можно взять за 1.91. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.81. Очевидно, что эксперты ждут 2-3 гола - статистически привычный показатель для игр между этими командами. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.76.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают коэффициент 5.50 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 1.15.  

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных