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30 июня 11:59ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Мирра Андреева — Маяр Шериф, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Россиянка - явная фаворитка встречи
Руслан Ипполитов

1 июля свой первый матч на Уимблдоне проведет Мирра Андреева. Противостоять россиянке будет Маяр Шариф из Египта. Сможет ли опытная соперница чем-то удивить 18-летнюю звездочку мирового тенниса?. Оцениваем баланс сил и коэффициенты букмекеров.

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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Мирра Андреева (18 лет, Россия, 7-я ракетка мира)

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К своим 18 годам 18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 40 матчах одержала 31 победу при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходжила до полуфиналов на трех турнирах.   

На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Маяр Шериф (29 лет, Египет, 86-я ракетка мира)

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Участница Олимпийских игр-2020 и 2024. Четырехкратная чемпионка Африканских игр. Победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде. В 2025 году провела 11 матчей, из которых 6 выиграла и 5 проиграла. В текущем сезоне лишь на однеом из турниров, в которых принимала участие, египтянка смогла продвинуться дальше первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы пока не провели ни одной очной встречи друг с другом.

Ставки на исход

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Эксперты PARI, если судить по котировкам, не сомневаются в победе россиянки. Вероятность успеха Мирры котируется за скромные 1,03. Удачная ставка на выигрыш Шериф может обернуться 13-кратным увеличению номинала пари.

Ставки на тотал

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Тотал больше 17.5 и тотал меньше 17.5 в линии предложены с одинаковым коэффициентом - 1,90

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда ШерифТБ 17.5ТМ 17.5
PARI1,031,021.901.90

Прогноз и ставка

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Послужной список Шериф в текущем сезоне не впечатляет. Лишь однажды египтянка смогла преодолеть первый круг соревнований, в остальных случаях неизбежно вылетая после первого же матча. С такими вводными противопоставить что-либо седьмой ракетке мира Маяр будет сложно.

Мирра перед Уимблдоном успела сыграть на траве в четвертьфинале в Бад-Хомбурге, да и на турнире в Берлине, пусть и без особых успехов, перед этим выступила и в одиночном, и в парном разрядах. На бумаге все выглядит довольно просто. Россиянка должна побеждать в двух сетах довольно уверенно. Аргументов, которые можно было бы положить на чашу весов египтянки, просто нет. Наш выбор - победа Мирры с форой 6.5.

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