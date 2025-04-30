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29 апреля 16:25ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Дуэль российских тяжеловесов
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Очередной турнир PFL пройдет в ночь на пятницу, 2 мая, по московскому времени. Соглавным событием вечера станет четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) между россиянами Валентином Молдавским и Сергеем Билостенным. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за 500 тысяч долларов?

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Статистика

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Молдавский

 

Билостенный

Россия

Страна

Россия

33

Возраст

29

18

Бои

16

13 (2 / 3 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (8 / 1 / 4)

4 (1 / 0 / 3 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

3 (0 / 2 / 0 / 1)

1

Без результата

0

185

Рост (см)

186

191

Размах рук (см)

190,5

105,5

Размах ног (см)

104

Валентин Молдавский

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Уроженец Луганской области, с 17 лет активно занимался боевым самбо. В 2014 году сменил спортивное гражданство на российское, в новой сборной стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо в тяжелом весе. С 2015-го выступает в профессиональных MMA. В 2021-м стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе, в следующем году в поединке за регулярный титул уступил Райану Бейдеру. В 2024-м дебютировал в PFL, где по разу выиграл и проиграл. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Линтона Васселла раздельным решением судей.

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Сергей Билостенный

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Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне — ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Проиграл дебютный поединок в лиге из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка. Затем вышел на серию из трех побед, два прошлых боя провел уже в PFL. В последнем поединке в августе болевым приемом одолел Тайрелла Форчуна.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МолдавскогоПобеда БилостенногоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,652,252,551,45

Прогноз на бой

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Поединок двух россиян расстроил не только многих болельщиков, но и самих участников. Даже шли разговоры о замене соперников, но не получилось. И похоже, что вряд ли бойцы будут стремиться финишировать друг друга в октагоне. Да и стилистически их дуэль вполне подходит под полную дистанцию. 

Билостенный часто действует в агрессивной манере, но бросаться на Молдавского для него слишком рискованно. Скорее, Сергей начнет поединок довольно осторожно, а Валентин его в этом поддержит. Но даже если Билостенный взвинтит темп, у Молдавского останется опция партера, в котором можно засушить бой и даже заработать преимущество, так как в борьбе именно ученик Фёдора Емельяненко выглядит предпочтительнее.

Резюмируя, не ждём быструю развязку. Вполне возможно, бой дойдет до подсчёта очков на судейских карточках.

Полный кард, где смотреть бой Молдавский — Билостенный

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Соглавный бой Молдавский — Билостенный стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Фил Дэвис (США) Роб Уилкинсон (Австралия). Полутяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Валентин Молдавский (Россия) Сергей Билостенный (Россия). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Антонио Карлос Джуниор (Бразилия) Карл Мур (Ирландия). Полутяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Карл Альбректссон (Швеция) Симеон Пауэлл (Великобритания). Полутяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;

Предварительный кард

  • Александр Романов (Молдова) Тимоти Джонсон (США). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Карл Уильямс (США) Олег Попов (Россия). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Салливан Коули (США) Марсело Нуньес (Бразилия). Полутяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Родриго Насименто (Бразилия) Абрахам Бабли (Великобритания). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Алекс Полицци (США) Рафаэль Шавьер (Германия). Полутяжелый вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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