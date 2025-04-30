Валентин Молдавский — Сергей Билостенный, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Поединок двух россиян расстроил не только многих болельщиков, но и самих участников. Даже шли разговоры о замене соперников, но не получилось. И похоже, что вряд ли бойцы будут стремиться финишировать друг друга в октагоне. Да и стилистически их дуэль вполне подходит под полную дистанцию.

Билостенный часто действует в агрессивной манере, но бросаться на Молдавского для него слишком рискованно. Скорее, Сергей начнет поединок довольно осторожно, а Валентин его в этом поддержит. Но даже если Билостенный взвинтит темп, у Молдавского останется опция партера, в котором можно засушить бой и даже заработать преимущество, так как в борьбе именно ученик Фёдора Емельяненко выглядит предпочтительнее.

Резюмируя, не ждём быструю развязку. Вполне возможно, бой дойдет до подсчёта очков на судейских карточках.