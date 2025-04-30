Валентин Молдавский — Сергей Билостенный, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Очередной турнир PFL пройдет в ночь на пятницу, 2 мая, по московскому времени. Соглавным событием вечера станет четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) между россиянами Валентином Молдавским и Сергеем Билостенным. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за 500 тысяч долларов?
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Молдавский
Билостенный
Россия
Страна
Россия
33
Возраст
29
18
Бои
16
13 (2 / 3 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (8 / 1 / 4)
4 (1 / 0 / 3 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
3 (0 / 2 / 0 / 1)
1
Без результата
0
185
Рост (см)
186
191
Размах рук (см)
190,5
105,5
Размах ног (см)
104
Уроженец Луганской области, с 17 лет активно занимался боевым самбо. В 2014 году сменил спортивное гражданство на российское, в новой сборной стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо в тяжелом весе. С 2015-го выступает в профессиональных MMA. В 2021-м стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе, в следующем году в поединке за регулярный титул уступил Райану Бейдеру. В 2024-м дебютировал в PFL, где по разу выиграл и проиграл. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Линтона Васселла раздельным решением судей.
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Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне — ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Проиграл дебютный поединок в лиге из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка. Затем вышел на серию из трех побед, два прошлых боя провел уже в PFL. В последнем поединке в августе болевым приемом одолел Тайрелла Форчуна.
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Поединок двух россиян расстроил не только многих болельщиков, но и самих участников. Даже шли разговоры о замене соперников, но не получилось. И похоже, что вряд ли бойцы будут стремиться финишировать друг друга в октагоне. Да и стилистически их дуэль вполне подходит под полную дистанцию.
Билостенный часто действует в агрессивной манере, но бросаться на Молдавского для него слишком рискованно. Скорее, Сергей начнет поединок довольно осторожно, а Валентин его в этом поддержит. Но даже если Билостенный взвинтит темп, у Молдавского останется опция партера, в котором можно засушить бой и даже заработать преимущество, так как в борьбе именно ученик Фёдора Емельяненко выглядит предпочтительнее.
Резюмируя, не ждём быструю развязку. Вполне возможно, бой дойдет до подсчёта очков на судейских карточках.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Соглавный бой Молдавский — Билостенный стоит ожидать около 06:00 мск.
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