Монако — Астон Вилла, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Монако» крайне неудачно выступает в наступившем году. Клуб Александра Головина в 2025-м уже успел проиграть парижанам в матче за Суперкубок Франции и вылететь из национального кубка, где уступил в серии пенальти «Реймсу». В предыдущем туре Лиги 1 монегаски проиграли на выезде «Монпелье», упустив хороший шанс закрепиться в тройке лидеров первенства.

Команда Унаи Эмери довольно исправно штампует победы. В наступившем году уже были обыграны «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», а в последнем туре АПЛ «Астон Вилла» добыла почетную ничью на «Эмирейтс», где не уступила одному из лидеров Премьер-лиги - «Арсеналу».

Лучший психологический фон не делает английскую команду фаворитом на поле стадиона «Луи II», но и аутсайдером бирмингемцев не назвать. Останавливаем выбор на том, что «Астон Вилла» не проиграет.