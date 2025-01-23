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20 января 12:02ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Монако — Астон Вилла, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Александра Головина будет фаворитом в домашней встрече с бирмингемцами
Руслан Ипполитов

21 января в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу «Монако» принимает «Астон Виллу». В составе хозяев поля можно ожидать появления российского полузащитника Александра Головина, восстановившегося после небольшого повреждения.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» (Монако)

21.01.2025, Вт

20:45 МСК

«Астон Вилла» (Англия)

П1 - 2.50

Х - 3.55

П2 - 2.70

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур

Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)

Судьи: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2025«Монпелье»2:1«Монако»Лига 1
14.01.2025«Реймс»

1:1 (3:1 - пен.)

«Монако»

Кубок Франции

10.01.2025«Нант»

2:2

«Монако»

Лига 1

05.01.2025«ПСЖ»

1:0

«Монако»

Суперкубок Франции

22.12.2024«Юнион Сен-Жан»

1:4

«Монако»

Кубок Франции

Последние пять игр «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Арсенал»2:2«Астон Вилла»АПЛ
15.01.2025«Эвертон»0:1«Астон Вилла»АПЛ
10.01.2025«Астон Вилла»2:1«Вест Хэм»Кубок Англии
04.01.2025«Астон Вилла»2:1«Лестер»АПЛ
30.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

Прогноз на матч

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«Монако» крайне неудачно выступает в наступившем году. Клуб Александра Головина в 2025-м уже успел  проиграть парижанам в матче за Суперкубок Франции и вылететь из национального кубка, где уступил в серии пенальти «Реймсу».  В предыдущем туре Лиги 1 монегаски проиграли на выезде «Монпелье», упустив хороший шанс закрепиться в тройке лидеров первенства.

Команда Унаи Эмери довольно исправно штампует победы. В наступившем году уже были обыграны «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», а в последнем туре АПЛ «Астон Вилла» добыла почетную ничью на «Эмирейтс», где не уступила одному из лидеров Премьер-лиги - «Арсеналу».

Лучший психологический фон не делает английскую команду фаворитом на поле стадиона «Луи II», но и аутсайдером бирмингемцев не назвать. Останавливаем выбор на том, что «Астон Вилла» не проиграет.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монако»: Диатта, Балолгун, Иленикена (все - травма)

«Астон Вилла»:  Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Астон Вилла»:

Позиция«Монако»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь16. Кен23. МартинесВратарь
Защитник4. Тезе2. КэшЗащитник
Защитник5. Керер4. КонсаЗащитник
Защитник22. Салису5. МингзЗащитник
Защитник12. Энрике12. ДиньЗащитник
Полузащитник 15. Камара8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 88. Магасса44. КамараПолузащитник 
Полузащитник2. Вандерсон24. ОнанаПолузащитник
Нападающий18. Минамино31. БэйлиНападающий
Нападающий7. Бен-Сегир27. РоджерсНападающий
Нападающий36. Эмболо11. УоткинсНападающий
Главный тренерАдольф ХюттерУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не видит явного фаворита в матче . Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 2.50. Заключить пари на ничью можно за 3.55, а выигрыш «Астон Виллы» идет за 2.70.

Вопросы и ответы

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Кто откроет счет в матче «Монако» - «Астон Вилла»?

Букмекеры считают наиболее вероятным вариантом, что первыми в этой встрече отличаться хозяева. Поставить на это можно с коэффициентом 1.88. Заключить пари на то, что счет откроет кто-то из игроков английского клуба можно за 2.02. 

Где бесплатно смотреть матч «Монако» - «Астон Вилла»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет лигу чемпионов?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 5.00

«Барселона» - 6.50

«Арсенал» - 6.50

На победу «Астон Виллы» можно поставить за 40.00, на «Монако» - за 100.00.

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