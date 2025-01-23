Монако — Астон Вилла, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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21 января в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу «Монако» принимает «Астон Виллу». В составе хозяев поля можно ожидать появления российского полузащитника Александра Головина, восстановившегося после небольшого повреждения.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монако» (Монако)
21.01.2025, Вт
20:45 МСК
«Астон Вилла» (Англия)
|П1 - 2.50
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур
Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)
Судьи: еще не определен
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Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2025
|«Монпелье»
|2:1
|«Монако»
|Лига 1
|14.01.2025
|«Реймс»
1:1 (3:1 - пен.)
«Монако»
Кубок Франции
|10.01.2025
|«Нант»
2:2
«Монако»
Лига 1
|05.01.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Монако»
Суперкубок Франции
|22.12.2024
|«Юнион Сен-Жан»
1:4
«Монако»
Кубок Франции
Последние пять игр «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Арсенал»
|2:2
|«Астон Вилла»
|АПЛ
|15.01.2025
|«Эвертон»
|0:1
|«Астон Вилла»
|АПЛ
|10.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Вест Хэм»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Лестер»
|АПЛ
|30.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
«Монако» крайне неудачно выступает в наступившем году. Клуб Александра Головина в 2025-м уже успел проиграть парижанам в матче за Суперкубок Франции и вылететь из национального кубка, где уступил в серии пенальти «Реймсу». В предыдущем туре Лиги 1 монегаски проиграли на выезде «Монпелье», упустив хороший шанс закрепиться в тройке лидеров первенства.
Команда Унаи Эмери довольно исправно штампует победы. В наступившем году уже были обыграны «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», а в последнем туре АПЛ «Астон Вилла» добыла почетную ничью на «Эмирейтс», где не уступила одному из лидеров Премьер-лиги - «Арсеналу».
Лучший психологический фон не делает английскую команду фаворитом на поле стадиона «Луи II», но и аутсайдером бирмингемцев не назвать. Останавливаем выбор на том, что «Астон Вилла» не проиграет.
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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Монако»: Диатта, Балолгун, Иленикена (все - травма)
«Астон Вилла»: Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Монако»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|16. Кен
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|4. Тезе
|2. Кэш
|Защитник
|Защитник
|5. Керер
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|22. Салису
|5. Мингз
|Защитник
|Защитник
|12. Энрике
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|15. Камара
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Магасса
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Вандерсон
|24. Онана
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Минамино
|31. Бэйли
|Нападающий
|Нападающий
|7. Бен-Сегир
|27. Роджерс
|Нападающий
|Нападающий
|36. Эмболо
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Адольф Хюттер
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным вариантом, что первыми в этой встрече отличаться хозяева. Поставить на это можно с коэффициентом 1.88. Заключить пари на то, что счет откроет кто-то из игроков английского клуба можно за 2.02.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 5.00
«Барселона» - 6.50
«Арсенал» - 6.50
На победу «Астон Виллы» можно поставить за 40.00, на «Монако» - за 100.00.
Партнерский проект