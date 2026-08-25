Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыМонако - Марсель: прогноз и ставка на 30 августа

Монако - Марсель: прогноз и ставка на 30 августа

Обновлено:
В центральном матче тура Лиги 1 «Монако» примет на своем поле «Марсель». Обе команды подходят к игре в хорошей форме и готовы бороться за высокие места в турнирной таблице.
Валентин Васильев

«Монако» демонстрирует атакующий футбол. В последней очной встрече 5 апреля 2026 года монегаски одержали победу со счетом 2:1, превзойдя соперника по количеству ударов в створ и точных передач в последней трети поля. На своем поле «Луи II» команда действует агрессивно, контролируя ход матча и создавая множество голевых моментов.

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

«Марсель» также находится в числе претендентов на высокие места. «Олимпик» демонстрирует добротный атакующий футбол, регулярно забивая в последних матчах и эффективно используя стандартные положения. Марсельцы умеют играть на контратаках и наказывать соперника за ошибки в обороне, что делает их опасным оппонентом даже на выезде.

Обе команды играют в результативный футбол. Статистика показывает, что в матчах с участием этих клубов часто пробивается тотал больше 2.5 голов. Сейчас только второй тур чемпионата, и «Монако», и «Марсель» уже одержали свои первые победы в первых матчах. Однако обеим командам важно набрать как можно больше очков, чтобы постараться прервать гегемонию «ПСЖ». Можно не сомневаться, что нас ждет бескомпромиссный матч с обилием голов.

БК «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.59 на тотал больше 2.5 голов в матче.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 13 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 13 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 13 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer461 дней 13 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 13 часов
Смотреть всё
loading