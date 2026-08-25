Монако - Марсель: прогноз и ставка на 30 августа

«Марсель» также находится в числе претендентов на высокие места. «Олимпик» демонстрирует добротный атакующий футбол, регулярно забивая в последних матчах и эффективно используя стандартные положения. Марсельцы умеют играть на контратаках и наказывать соперника за ошибки в обороне, что делает их опасным оппонентом даже на выезде.

Обе команды играют в результативный футбол. Статистика показывает, что в матчах с участием этих клубов часто пробивается тотал больше 2.5 голов. Сейчас только второй тур чемпионата, и «Монако», и «Марсель» уже одержали свои первые победы в первых матчах. Однако обеим командам важно набрать как можно больше очков, чтобы постараться прервать гегемонию «ПСЖ». Можно не сомневаться, что нас ждет бескомпромиссный матч с обилием голов.

БК «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.59 на тотал больше 2.5 голов в матче.