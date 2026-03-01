Монреаль – Вашингтон, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Вашингтон» выиграл последние три матча в регулярном чемпионате НХЛ. В следующем поединке команда Спенсера Карбери сыграет с «Монреалем», который более месяца не проигрывал в основное время. Как сложится предстоящий очный матч?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Белл Центр» (Монреаль, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|22
|0
|40
|158-219
|«Вашингтон»
|40
|0
|22
|219-158
Последние пять матчей «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.02.2026
|«Монреаль»
3:4 (ОТ)
«Айлендерс»
|05.02.2026
|«Виннипег»
1:5
|«Монреаль»
|03.02.2026
|«Миннесота»
4:3 (ОТ)
|«Монреаль»
|01.02.2026
|«Баффало»
2:4
|«Монреаль»
|30.01.2026
|«Монреаль»
7:3
|«Колорадо»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.02.2026
|«Вашингтон»
3:2
|«Вегас»
|26.02.2026
|«Вашингтон»
3:1
|«Филадельфия»
|06.02.2026
|«Вашингтон»
4:2
|«Нэшвилл»
|03.02.2026
|«Филадельфия»
4:2
|«Вашингтон»
|01.02.2026
|«Вашингтон»
4:1
|«Айлендерс»
«Столичные» по итогам февраля почти вплотную подобрались к зоне плей-офф, одержав пять побед в шести последних матчах. К слову, единственное поражение случилось в гостях против «Филадельфии» спустя сутки после игры с «Айлендерс». Сейчас коллектив Спенсера Карбери рискует оказаться в идентичной ситуации.
«Монреаль» также неплохо смотрелся в феврале. Хоккеисты «Канадиенс» более месяца не проигрывают в основное время, забрасывая в среднем 3,3 шайбы за игру. Команда эффектно действует в чужой зоне – по среднему значению реализации бросков идет на втором месте в лиге после «Далласа».
Вероятно, фактор B2B станет камнем преткновения для «Вашингтона» в этом матче. Помимо этого, «столичные» традиционно хуже выступают в гостях, нежели в родных стенах.
Прогноз редакции: победа «Монреаля» в основное время.
Аналитики Winline выставили «Монреаль» фаворитом предстоящего матча, предложив за его победу в основное время коэффициент 1,95. Успех «столичных» котируется за 3,20. В случае ничейного результата беттор увеличит депозит более чем в четыре раза - 4,30.
