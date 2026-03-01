Монреаль – Вашингтон, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Столичные» по итогам февраля почти вплотную подобрались к зоне плей-офф, одержав пять побед в шести последних матчах. К слову, единственное поражение случилось в гостях против «Филадельфии» спустя сутки после игры с «Айлендерс». Сейчас коллектив Спенсера Карбери рискует оказаться в идентичной ситуации.

«Монреаль» также неплохо смотрелся в феврале. Хоккеисты «Канадиенс» более месяца не проигрывают в основное время, забрасывая в среднем 3,3 шайбы за игру. Команда эффектно действует в чужой зоне – по среднему значению реализации бросков идет на втором месте в лиге после «Далласа».

Вероятно, фактор B2B станет камнем преткновения для «Вашингтона» в этом матче. Помимо этого, «столичные» традиционно хуже выступают в гостях, нежели в родных стенах.

Прогноз редакции: победа «Монреаля» в основное время.