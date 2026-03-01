Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 февраля 15:29ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль – Вашингтон, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Столичные» прервут победную серию?
Валентин Васильев

«Вашингтон» выиграл последние три матча в регулярном чемпионате НХЛ. В следующем поединке команда Спенсера Карбери сыграет с «Монреалем», который более месяца не проигрывал в основное время. Как сложится предстоящий очный матч?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

01.03.2026, Вс

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 1.95

Х - 4.30

П2 - 3.20

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Белл Центр» (Монреаль, Канада)

Получить бонус от Winline

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монреаль»22040158-219
«Вашингтон»40022219-158

Последние пять матчей «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.02.2026«Монреаль»

3:4 (ОТ)

«Айлендерс»

05.02.2026«Виннипег»

1:5

«Монреаль»
03.02.2026«Миннесота»

4:3 (ОТ)

«Монреаль»
01.02.2026«Баффало»

2:4

«Монреаль»
30.01.2026«Монреаль»

7:3

«Колорадо»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.02.2026«Вашингтон»

3:2

«Вегас»
26.02.2026«Вашингтон»

3:1

«Филадельфия»
06.02.2026«Вашингтон»

4:2

«Нэшвилл»
03.02.2026«Филадельфия»

4:2

«Вашингтон»
01.02.2026«Вашингтон»

4:1

«Айлендерс»

Прогноз на матч

Свернуть

«Столичные» по итогам февраля почти вплотную подобрались к зоне плей-офф, одержав пять побед в шести последних матчах. К слову, единственное поражение случилось в гостях против «Филадельфии» спустя сутки после игры с «Айлендерс». Сейчас коллектив Спенсера Карбери рискует оказаться в идентичной ситуации.

«Монреаль» также неплохо смотрелся в феврале. Хоккеисты «Канадиенс» более месяца не проигрывают в основное время, забрасывая в среднем 3,3 шайбы за игру. Команда эффектно действует в чужой зоне – по среднему значению реализации бросков идет на втором месте в лиге после «Далласа».

Вероятно, фактор B2B станет камнем преткновения для «Вашингтона» в этом матче. Помимо этого, «столичные» традиционно хуже выступают в гостях, нежели в родных стенах. 

Прогноз редакции: победа «Монреаля» в основное время.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 10 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики Winline выставили «Монреаль» фаворитом предстоящего матча, предложив за его победу в основное время коэффициент 1,95. Успех «столичных» котируется за 3,20. В случае ничейного результата беттор увеличит депозит более чем в четыре раза - 4,30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Российский форвард готов принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

На счету капитана «Кэпиталз» 22 заброшенные шайбы и 26 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата. Овечкин располагается на второй строчке в списке лучших бомбардиров команды.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё