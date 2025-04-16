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15 апреля 8:37ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль — Каролина, 17 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Присматриваемся к первому сопернику «Вашингтона» в Кубке Стэнли
Руслан Ипполитов

 

С большой долей вероятности именно и «Монреаль» станет соперником «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли, но интересен матч «Канадиенс» с «Каролиной» не только возможностью приглядеться к потенциальному конкуренту команды Александра Овечкина в первом раунде плей-офф. Встреча с «Харрикейнз» станет второй для 19-летнего нападающего Ивана Демидова, блестяще дебютировавшего во вторник в Национальной хоккейной лиге. На счету россиянина гол и результативная передача в матче с Чикаго», ставшим первым для форварда в НХЛ.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

17.04.2025, Чт

02:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 3.00

Х - 4.30

П2 - 2.05

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Монреаль»2229130-138
«Каролина»2922138-130

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.04.2025«Монреаль»

3:4 Б

«Чикаго»

13.04.2025«Торонто»

1:0 ОТ

«Монреаль»

12.04.2025«Оттава»

5:2

«Монреаль»

09.04.2025«Монреаль»

4:1

«Детройт»

07.04.2025«Нэшвилл»

1:2

«Монреаль»

Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.04.2025«Каролина»

1:4

«Торонто»

12.04.2025«Каролина»

7:3

«Рейнджерс»

11.04.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Каролина»

09.04.2025«Баффало»

3:0

«Каролина»

06.04.2025«Бостон»

5:1

«Каролина»

Последние пять матчей «Монреаля» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.03.2025«Каролина»

4:1

«Монреаль»

26.02.2025«Монреаль»

4:0

«Каролина»

31.03.2024«Монреаль»

0:3

«Каролина»

08.03.2024«Каролина»

4:1

«Монреаль»

29.12.2023«Каролина»

5:3

«Монреаль»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки87

Ахо

74

Снайпер (голы)Кофилд37

Джарвис

32

Ассистент (передачи)Сузуки58

Ахо

45

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.83

Андерсен

2.29

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон8042623621283-226109
2. Торонто8040912226260-228104
3. Тампа-Бэй8040423526289-214100
4. Каролина8042503228259-22299
5. Флорида8137460430251-21898
6. Оттава8034912430233-22594
7. Нью-Джерси8036322532235-21389
8. Монреаль8129824731241-26389
9. Коламбус8028461833264-26785
10. Детройт8029630735230-25383
11. Рейнджерс8134310736252-25583
12. Айлендерс8028523933222-25182
13. Питтсбург8123916636238-29178
14. Баффало8028342538264-28177
15. Филадельфия8021663737233-27876
16. Бостон8126701839218-26775

Потери

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«Монреаль»: Хейнеман, Дак, Прайс (все - травма)

«Каролина»: Гостисбер, Фаст (оба - травма)

Прогноз на матч

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Последняя встреча соперников в Монреале завершилась убедительной победой хозяев (4:0), но это единственный из десяти предыдущих матчей команд, в котором вверх взяли «Канадиенс». Но на финише регулярного чемпионата (а это последний матч регулярки для противников) обычно побеждает не тот, кто сильней и выше классом, а тот, кому это больше нужно.

«Каролина» уже давно обеспечила себе путевку в плей-офф и уже знает имя первого соперника в первом раунде - «Нью-Джерси». «Монреаль»  же сделал все, чтобы обострить борьбу за последний билет от Восточной конференции в розыгрыш Кубка Стэнли-2025. Три поражения в трех последних встречах регулярки оставляют шанс вытеснить из зоны плей-офф «Коламбусу». Для того, чтобы исключить даже математическую возможность выпасть из первой восьмерки, «Канадиенс» необходимо не проиграть в основное время. Так что мотивация соперников на льду «Белл-центра» значительно разнится.

«Каролина» своими последними результатами словно демонстрирует свое отношение к цифрам на табло, которые никак не могут изменить ее турнирное положение. В пяти предыдущих встречах «Харрикейнз» проиграли четыре раза, лишь однажды добившись победу, разгромив на своем льду «Рейнджерс» (7:3). Не будем противиться очевидному и сделаем выбор в пользу необходимого «Монреалю» исхода. Пусть в матчах этих команд крайне редко дело доходит до овертайма (лишь один раз в десяти последних очных играх), немного подстрахуемся и возьмем двойной шанс для «Канадиенс».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Монреаля» на победу в основное время коэффициентом 3.00. Вероятность успеха гостей котируется за 2.05. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Иван Демидов?

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После выдающегося дебюта нападающего в НХЛ тренерский штаб «Каролины» не имеет права не включить в заявку российскую звездочку. Болельщики, устроившие Ивану овацию во время матча с «Чикаго», этого просто не поймут. Другой вопрос - доверят ли юному форварду место в первой тройке нападения?

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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В заявке «Харрикейнз» три представителя отечественной хоккейной школы: вратарь Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, являющийся одной из главных звезд «Каролины», и нападающий Андрей Свечников.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

Поставить на победу в плей-офф «Каролины» можно с коэффициентом 12.00. Номинал сыгравшей ставки на победу в Кубке Стэнли «Монреаля» будет увеличен пятидесятикратно.

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