Монреаль — Каролина, 17 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Последняя встреча соперников в Монреале завершилась убедительной победой хозяев (4:0), но это единственный из десяти предыдущих матчей команд, в котором вверх взяли «Канадиенс». Но на финише регулярного чемпионата (а это последний матч регулярки для противников) обычно побеждает не тот, кто сильней и выше классом, а тот, кому это больше нужно.

«Каролина» уже давно обеспечила себе путевку в плей-офф и уже знает имя первого соперника в первом раунде - «Нью-Джерси». «Монреаль» же сделал все, чтобы обострить борьбу за последний билет от Восточной конференции в розыгрыш Кубка Стэнли-2025. Три поражения в трех последних встречах регулярки оставляют шанс вытеснить из зоны плей-офф «Коламбусу». Для того, чтобы исключить даже математическую возможность выпасть из первой восьмерки, «Канадиенс» необходимо не проиграть в основное время. Так что мотивация соперников на льду «Белл-центра» значительно разнится.

«Каролина» своими последними результатами словно демонстрирует свое отношение к цифрам на табло, которые никак не могут изменить ее турнирное положение. В пяти предыдущих встречах «Харрикейнз» проиграли четыре раза, лишь однажды добившись победу, разгромив на своем льду «Рейнджерс» (7:3). Не будем противиться очевидному и сделаем выбор в пользу необходимого «Монреалю» исхода. Пусть в матчах этих команд крайне редко дело доходит до овертайма (лишь один раз в десяти последних очных играх), немного подстрахуемся и возьмем двойной шанс для «Канадиенс».