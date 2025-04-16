Монреаль — Каролина, 17 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
С большой долей вероятности именно и «Монреаль» станет соперником «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли, но интересен матч «Канадиенс» с «Каролиной» не только возможностью приглядеться к потенциальному конкуренту команды Александра Овечкина в первом раунде плей-офф. Встреча с «Харрикейнз» станет второй для 19-летнего нападающего Ивана Демидова, блестяще дебютировавшего во вторник в Национальной хоккейной лиге. На счету россиянина гол и результативная передача в матче с Чикаго», ставшим первым для форварда в НХЛ.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монреаль Канадиенс»
17.04.2025, Чт
02:00 МСК
«Каролина Харрикейнз»
|П1 - 3.00
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|22
|29
|130-138
|«Каролина»
|29
|22
|138-130
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.04.2025
|«Монреаль»
3:4 Б
«Чикаго»
|13.04.2025
|«Торонто»
1:0 ОТ
«Монреаль»
|12.04.2025
|«Оттава»
5:2
«Монреаль»
|09.04.2025
|«Монреаль»
4:1
«Детройт»
|07.04.2025
|«Нэшвилл»
1:2
«Монреаль»
Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.04.2025
|«Каролина»
1:4
«Торонто»
|12.04.2025
|«Каролина»
7:3
«Рейнджерс»
|11.04.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Каролина»
|09.04.2025
|«Баффало»
3:0
«Каролина»
|06.04.2025
|«Бостон»
5:1
«Каролина»
Последние пять матчей «Монреаля» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.03.2025
|«Каролина»
4:1
«Монреаль»
|26.02.2025
|«Монреаль»
4:0
«Каролина»
|31.03.2024
|«Монреаль»
0:3
«Каролина»
|08.03.2024
|«Каролина»
4:1
«Монреаль»
|29.12.2023
|«Каролина»
5:3
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|87
Ахо
74
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|37
Джарвис
32
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|58
Ахо
45
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.83
Андерсен
2.29
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|80
|42
|6
|2
|3
|6
|21
|283-226
|109
|2. Торонто
|80
|40
|9
|1
|2
|2
|26
|260-228
|104
|3. Тампа-Бэй
|80
|40
|4
|2
|3
|5
|26
|289-214
|100
|4. Каролина
|80
|42
|5
|0
|3
|2
|28
|259-222
|99
|5. Флорида
|81
|37
|4
|6
|0
|4
|30
|251-218
|98
|6. Оттава
|80
|34
|9
|1
|2
|4
|30
|233-225
|94
|7. Нью-Джерси
|80
|36
|3
|2
|2
|5
|32
|235-213
|89
|8. Монреаль
|81
|29
|8
|2
|4
|7
|31
|241-263
|89
|9. Коламбус
|80
|28
|4
|6
|1
|8
|33
|264-267
|85
|10. Детройт
|80
|29
|6
|3
|0
|7
|35
|230-253
|83
|11. Рейнджерс
|81
|34
|3
|1
|0
|7
|36
|252-255
|83
|12. Айлендерс
|80
|28
|5
|2
|3
|9
|33
|222-251
|82
|13. Питтсбург
|81
|23
|9
|1
|6
|6
|36
|238-291
|78
|14. Баффало
|80
|28
|3
|4
|2
|5
|38
|264-281
|77
|15. Филадельфия
|80
|21
|6
|6
|3
|7
|37
|233-278
|76
|16. Бостон
|81
|26
|7
|0
|1
|8
|39
|218-267
|75
«Монреаль»: Хейнеман, Дак, Прайс (все - травма)
«Каролина»: Гостисбер, Фаст (оба - травма)
Последняя встреча соперников в Монреале завершилась убедительной победой хозяев (4:0), но это единственный из десяти предыдущих матчей команд, в котором вверх взяли «Канадиенс». Но на финише регулярного чемпионата (а это последний матч регулярки для противников) обычно побеждает не тот, кто сильней и выше классом, а тот, кому это больше нужно.
«Каролина» уже давно обеспечила себе путевку в плей-офф и уже знает имя первого соперника в первом раунде - «Нью-Джерси». «Монреаль» же сделал все, чтобы обострить борьбу за последний билет от Восточной конференции в розыгрыш Кубка Стэнли-2025. Три поражения в трех последних встречах регулярки оставляют шанс вытеснить из зоны плей-офф «Коламбусу». Для того, чтобы исключить даже математическую возможность выпасть из первой восьмерки, «Канадиенс» необходимо не проиграть в основное время. Так что мотивация соперников на льду «Белл-центра» значительно разнится.
«Каролина» своими последними результатами словно демонстрирует свое отношение к цифрам на табло, которые никак не могут изменить ее турнирное положение. В пяти предыдущих встречах «Харрикейнз» проиграли четыре раза, лишь однажды добившись победу, разгромив на своем льду «Рейнджерс» (7:3). Не будем противиться очевидному и сделаем выбор в пользу необходимого «Монреалю» исхода. Пусть в матчах этих команд крайне редко дело доходит до овертайма (лишь один раз в десяти последних очных играх), немного подстрахуемся и возьмем двойной шанс для «Канадиенс».
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После выдающегося дебюта нападающего в НХЛ тренерский штаб «Каролины» не имеет права не включить в заявку российскую звездочку. Болельщики, устроившие Ивану овацию во время матча с «Чикаго», этого просто не поймут. Другой вопрос - доверят ли юному форварду место в первой тройке нападения?
В заявке «Харрикейнз» три представителя отечественной хоккейной школы: вратарь Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, являющийся одной из главных звезд «Каролины», и нападающий Андрей Свечников.
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