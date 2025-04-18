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17 апреля 14:24ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Монца — Наполи, 19 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы могут догнать «Интер» в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В 33-м туре чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Наполи». Команда Антонио Конте сражается за чемпионство и по итогам игрового уикенда имеет шанс сравняться по очкам с «Интернационале». Ведомые Алессандро Нестой хозяева поля занимают в турнирной таблице последнее место, которое вряд ли смогут покинуть оставшееся до финиша время. Присмотримся к интересным котировкам букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монца» (Монца)

19.04.2024, Сб

19:00 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 14.00

Х - 5.40

П2 - 1.25

Турнир:  Серия А, 33-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Монца» 36821-34
«Наполи»86334-21

Последние пять матчей «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Венеция»

1:0

«Монца»

Серия А

05.04.2025«Монца»

1:3

«Комо»

Серия А

30.03.2025«Кальяри»

3:0

«Монца»

Серия А

12.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

08.03.2025«Интер»

3:2

«Монца»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Наполи»

3:0

«Эмполи»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

16.03.2025«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия А

09.03.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

Последние пять матчей «Монцы» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2024«Наполи»

2:0

«Монца»

Серия А

07.04.2024«Монца»

2:4

«Наполи»

Серия А

29.12.2023«Наполи»

0:0

«Монца»

Серия А

14.05.2023«Монца»

2:0

«Наполи»

Серия А

21.08.2022«Наполи»

4:0

«Монца»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 33-м туром «Наполи» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, а «Монца» - последнюю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер32218372-3171
2. Наполи32208451-2568
3. Аталанта32187765-3061
4. Ювентус321514349-3059
5. Болонья321512551-3757
6. Лацио32168853-4356
7. Рома32159847-3254
8. Фиорентина32158949-3253
9. Милан32149951-3751
10. Торино329131036-3740
11. Удинезе321171436-4640
12. Дженоа329121129-3839
13. Комо32991440-4836
14. Верона32951830-5932
15. Кальяри32791632-4730
16. Парма325131437-5128
17. Лечче32681823-5226
18. Венеция324121625-4424
19. Эмполи324121624-5024
20. Монца32292125-5615

Прогноз на матч

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Соперники находятся в разных весовых категориях и с большой долей вероятности в следующем сезоне будут играть в разных лигах. Перед стартовым свистком актуальным является лишь один вопрос: сумеет ли отличиться «Монца»? без особого риска предположим, что худшая команда Серии А с крайне скромными показателями результативности (меньше одного усредненного гола за матч) не сможет вскрыть лучшую линию оборону итальянского первенства. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Монце в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монца»: Пессина, Дзероли, Д'Амброзио (все - травма)

«Наполи»:  (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Наполи»:

Позиция«Монца»

«Наполи»

Позиция

Вратарь30. Турати

«Наполи»

Вратарь

Защитник13. Перейра

1. Мерет

Защитник

Защитник4. Иццо

16. Марин

Защитник

Защитник19. Биринделли

13. Ррахмани

Защитник

Защитник44. Карбони

5. Жезус

Защитник

Полузащитник42. Бьянко

17. Оливера

Полузащитник

Полузащитник 8. Урбаньски

68. Лоботка

Полузащитник 

Полузащитник 7. Акпро

6. Гилмор

Полузащитник

Нападающий47. Карвалью

8. Мактоминей

Нападающий

Нападающий84. Чиурриа

7. Нерес

Нападающий

Нападающий10. Капрари

21. Политано

Нападающий

Главный тренерАлессандро Неста

11. Лукаку

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI четырнадцатикратно увеличит номинал удачной ставки на победу хозяев. Коэффициент на выигрыш гостей - 1.25. Ничья котируется за 5.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Монца» - «Наполи»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за побежу гостей 0:2. На такой исход можно поставить с котировкой 5.50.

Будет ли много голов в матче «Монца» - «Наполи»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.85. ТМ 3.5 - 1.38.

Кто станет чемпионом Италии?

На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки. 

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