Монца — Наполи, 19 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В 33-м туре чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Наполи». Команда Антонио Конте сражается за чемпионство и по итогам игрового уикенда имеет шанс сравняться по очкам с «Интернационале». Ведомые Алессандро Нестой хозяева поля занимают в турнирной таблице последнее место, которое вряд ли смогут покинуть оставшееся до финиша время. Присмотримся к интересным котировкам букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монца» (Монца)
19.04.2024, Сб
19:00 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 14.00
Турнир: Серия А, 33-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монца»
|3
|6
|8
|21-34
|«Наполи»
|8
|6
|3
|34-21
Последние пять матчей «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Венеция»
1:0
«Монца»
Серия А
|05.04.2025
|«Монца»
1:3
«Комо»
Серия А
|30.03.2025
|«Кальяри»
3:0
«Монца»
Серия А
|12.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
|08.03.2025
|«Интер»
3:2
«Монца»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Наполи»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|16.03.2025
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять матчей «Монцы» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2024
|«Наполи»
2:0
«Монца»
Серия А
|07.04.2024
|«Монца»
2:4
«Наполи»
Серия А
|29.12.2023
|«Наполи»
0:0
«Монца»
Серия А
|14.05.2023
|«Монца»
2:0
«Наполи»
Серия А
|21.08.2022
|«Наполи»
4:0
«Монца»
Серия А
Перед 33-м туром «Наполи» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, а «Монца» - последнюю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2. Наполи
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|3. Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4. Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5. Болонья
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6. Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7. Рома
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8. Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9. Милан
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10. Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11. Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12. Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13. Комо
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14. Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15. Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16. Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17. Лечче
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18. Венеция
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19. Эмполи
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20. Монца
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
Соперники находятся в разных весовых категориях и с большой долей вероятности в следующем сезоне будут играть в разных лигах. Перед стартовым свистком актуальным является лишь один вопрос: сумеет ли отличиться «Монца»? без особого риска предположим, что худшая команда Серии А с крайне скромными показателями результативности (меньше одного усредненного гола за матч) не сможет вскрыть лучшую линию оборону итальянского первенства.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Монце в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка от 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Монца»: Пессина, Дзероли, Д'Амброзио (все - травма)
«Наполи»: (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Наполи»:
|Позиция
|«Монца»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|30. Турати
«Наполи»
Вратарь
|Защитник
|13. Перейра
1. Мерет
Защитник
|Защитник
|4. Иццо
16. Марин
Защитник
|Защитник
|19. Биринделли
13. Ррахмани
Защитник
|Защитник
|44. Карбони
5. Жезус
Защитник
|Полузащитник
|42. Бьянко
17. Оливера
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Урбаньски
68. Лоботка
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Акпро
6. Гилмор
Полузащитник
|Нападающий
|47. Карвалью
8. Мактоминей
Нападающий
|Нападающий
|84. Чиурриа
7. Нерес
Нападающий
|Нападающий
|10. Капрари
21. Политано
Нападающий
|Главный тренер
|Алессандро Неста
11. Лукаку
Главный тренер
PARI четырнадцатикратно увеличит номинал удачной ставки на победу хозяев. Коэффициент на выигрыш гостей - 1.25. Ничья котируется за 5.40.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за побежу гостей 0:2. На такой исход можно поставить с котировкой 5.50.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.85. ТМ 3.5 - 1.38.
На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки.
Партнерский проект