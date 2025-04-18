Монца — Наполи, 19 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Монца» - «Наполи» ?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за побежу гостей 0:2. На такой исход можно поставить с котировкой 5.50.

Будет ли много голов в матче «Монца» - «Наполи» ?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.85. ТМ 3.5 - 1.38.

Кто станет чемпионом Италии?

На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки.