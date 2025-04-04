Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 6 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Выбрать победителя манчестерского дерби довольно затруднительно. На бумаге команда Пепа Гвардиолы выглядит явным фаворитом, но подопечные Рубена Аморима не единожды демонстрировали умение настроиться и сыграть на пределе возможностей в матчах с именитыми соперниками.

Два «Манчестера» редко играют «низовые» матчи в очных встречах. В пяти последних матчах этих соперников лишь однажды одна из команд ушла с поля без голов. Рискнем предположить, что и в этот вечер каждый из противников сумеет подобрать ключи к воротам конкурента. Но ничья гостей не устроит. Если «МЮ» откровенно доигрывает сезон, не имея серьезной турнирной задачи на остаток сезона, то «МС» находится в таблице всего в одном балле от зоны Лиги чемпионов.

Не пойдет на пользу результативности отсутствие в составе «горожан» Холанда, получившего повреждение и внесенного в список травмированных. Участие в матче бомбардира под вопросом. Но и без главного забивалы команда Гвардиолы способна в атаке на многое. Как, впрочем, и хозяева «Олд Траффорд». Останавливаем выбор на обоюдных голах и итоговой победе любой из команд.