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4 апреля 12:31ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 6 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Гвардиолы будет фаворитом на «Олд Траффорд»
Руслан Ипполитов

Украшением 31-го тура чемпионата Англии по футболу станет встреча в Манчестере, где местные «Юнайтед» примут «Сити». Рассмотрим противостояние в Манчестере сквозь призму букмекерских котировок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

06.04.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Сити»  (Манчестер)

П1 - 3.35

Х - 3.60

П2 - 2.10

Турнир: английская Премьер-лига, 31-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья:  Джон Брукс

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«МЮ»755159262-267
«МС»595175267-262

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«МЮ»

АПЛ

16.03.2025«Лестер»

0:3

«МЮ»

АПЛ

13.03.2025«МЮ»

4:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

Последние пять матчей «МС»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.04.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Лестер»

АПЛ

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

15.03.2025«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем Форест»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

01.03.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Плимут»

Кубок Англии

Последние пять матчей «МЮ» и «МС»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

10.08.2024«Манчестер Сити»

1:1 (7:6 - пен.)

«Манчестер Юнайтед»

Суперкубок Англии

25.05.2024«Манчестер Сити»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

Кубок Англии

03.03.2024«Манчестер Сити»

3:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

29.10.2023«Манчестер Юнайтед»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в таблице

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После 30 туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место, а «Манчестер Юнайтед» - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль30227170-2773
2. Арсенал301710355-2561
3. Ноттингем30176750-3557
4. Челси30157854-3752
5. Манчестер Сити30156957-4051
6. Ньюкасл29155949-3950
7. Астон Вилла30139844-4548
8. Брайтон301211748-4547
9. Фулхэм30129944-4045
10. Борнмут301281049-3844
11. Брентфорд301251351-4741
12. Кристал Пэлас291010937-3440
13. Манчестер Юнайтед301071337-4137
14. Тоттенхэм301041655-4434
15. Эвертон307131032-3734
16. Вест Хэм30971433-5034
17. Вулверхэмптон30851741-5829
18. Ипсвич30481830-6320
19. Лестер30452125-6717
20. Саутгемптон30242422-7110

Прогноз на матч

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Выбрать победителя манчестерского дерби довольно затруднительно. На бумаге команда Пепа Гвардиолы выглядит явным фаворитом, но подопечные Рубена Аморима не единожды демонстрировали умение настроиться и сыграть на пределе возможностей в матчах с именитыми соперниками.

Два «Манчестера» редко играют «низовые» матчи в очных встречах. В пяти последних матчах этих соперников лишь однажды одна из команд ушла с поля без голов. Рискнем предположить, что и в этот вечер каждый из противников сумеет подобрать ключи к воротам конкурента. Но ничья гостей не устроит. Если «МЮ» откровенно доигрывает сезон, не имея серьезной турнирной задачи на остаток сезона, то «МС» находится в таблице всего в одном балле от зоны Лиги чемпионов.

Не пойдет на пользу результативности отсутствие в составе «горожан» Холанда, получившего повреждение и внесенного в список травмированных. Участие в матче бомбардира под вопросом. Но и без главного забивалы команда Гвардиолы способна в атаке на многое. Как, впрочем, и хозяева «Олд Траффорд». Останавливаем выбор на обоюдных голах и итоговой победе любой из команд.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МЮ»: Мартинес, Диалло, Шоу, Майну, Хевен, Эванс (все - травмы)

«МС»: Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «МС»:

Позиция«МЮ»

«МС»

Позиция

Вратарь24. Онана

18. Ортега

Вратарь

Защитник20. Дало

82. Льюис

Защитник

Защитник5. Магуайр

3. Диаш

Защитник

Защитник4. Де Лигт

45. Хусанов

Защитник

Защитник2. Линделеф

24. Гвардиол

Защитник

Полузащитник 3. Мазрауи

8. Ковачич

Полузащитник

Полузащитник 25. Угарте

47. Фоден

Полузащитник 

Полузащитник8. Фернандеш

20. Силва

Полузащитник

Полузащитник17. Гарначо

17. Де Брейне

Полузащитник

Полузащитник11. Зиркзее

19. Гюндоган

Полузащитник

Нападающий9. Хойлунд

10. Грилиш

Нападающий

Главный тренерРубен Аморим

Хосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев солидным коэффициентом 3.35. Успех гостей котируется за 2.10. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на ничью 1:1.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»?

По расчетам аналитиков, зрители без голов в этом матче точно не останутся. Поставить на то, что в игре будет забито не меньше трех мячей (ТБ 2.5), предлагается за 1.67. ТМ 2.5 идет за весомые 2.20.

Кто станет чемпионом Англии?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Ливерпуль» - 1.01

«Арсенал» - 30.00

«Ливерпуль» - 250.00

На чемпионство «Манчестер Сити» можно поставить с коэффициентом 500.00.

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