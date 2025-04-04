Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 6 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Украшением 31-го тура чемпионата Англии по футболу станет встреча в Манчестере, где местные «Юнайтед» примут «Сити». Рассмотрим противостояние в Манчестере сквозь призму букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
06.04.2025, Вс
18:30 МСК
«Манчестер Сити» (Манчестер)
|П1 - 3.35
Турнир: английская Премьер-лига, 31-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Джон Брукс
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«МЮ»
|75
|51
|59
|262-267
|«МС»
|59
|51
|75
|267-262
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|13.03.2025
|«МЮ»
4:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
Последние пять матчей «МС»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|15.03.2025
|«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|01.03.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Плимут»
Кубок Англии
Последние пять матчей «МЮ» и «МС»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|10.08.2024
|«Манчестер Сити»
1:1 (7:6 - пен.)
«Манчестер Юнайтед»
Суперкубок Англии
|25.05.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
Кубок Англии
|03.03.2024
|«Манчестер Сити»
3:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|29.10.2023
|«Манчестер Юнайтед»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
После 30 туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место, а «Манчестер Юнайтед» - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2. Арсенал
|30
|17
|10
|3
|55-25
|61
|3. Ноттингем
|30
|17
|6
|7
|50-35
|57
|4. Челси
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5. Манчестер Сити
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6. Ньюкасл
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|7. Астон Вилла
|30
|13
|9
|8
|44-45
|48
|8. Брайтон
|30
|12
|11
|7
|48-45
|47
|9. Фулхэм
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|10. Борнмут
|30
|12
|8
|10
|49-38
|44
|11. Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|12. Кристал Пэлас
|29
|10
|10
|9
|37-34
|40
|13. Манчестер Юнайтед
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14. Тоттенхэм
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|15. Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32-37
|34
|16. Вест Хэм
|30
|9
|7
|14
|33-50
|34
|17. Вулверхэмптон
|30
|8
|5
|17
|41-58
|29
|18. Ипсвич
|30
|4
|8
|18
|30-63
|20
|19. Лестер
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20. Саутгемптон
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Выбрать победителя манчестерского дерби довольно затруднительно. На бумаге команда Пепа Гвардиолы выглядит явным фаворитом, но подопечные Рубена Аморима не единожды демонстрировали умение настроиться и сыграть на пределе возможностей в матчах с именитыми соперниками.
Два «Манчестера» редко играют «низовые» матчи в очных встречах. В пяти последних матчах этих соперников лишь однажды одна из команд ушла с поля без голов. Рискнем предположить, что и в этот вечер каждый из противников сумеет подобрать ключи к воротам конкурента. Но ничья гостей не устроит. Если «МЮ» откровенно доигрывает сезон, не имея серьезной турнирной задачи на остаток сезона, то «МС» находится в таблице всего в одном балле от зоны Лиги чемпионов.
Не пойдет на пользу результативности отсутствие в составе «горожан» Холанда, получившего повреждение и внесенного в список травмированных. Участие в матче бомбардира под вопросом. Но и без главного забивалы команда Гвардиолы способна в атаке на многое. Как, впрочем, и хозяева «Олд Траффорд». Останавливаем выбор на обоюдных голах и итоговой победе любой из команд.
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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.
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Потери
«МЮ»: Мартинес, Диалло, Шоу, Майну, Хевен, Эванс (все - травмы)
«МС»: Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «МС»:
|Позиция
|«МЮ»
«МС»
Позиция
|Вратарь
|24. Онана
18. Ортега
Вратарь
|Защитник
|20. Дало
82. Льюис
Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
3. Диаш
Защитник
|Защитник
|4. Де Лигт
45. Хусанов
Защитник
|Защитник
|2. Линделеф
24. Гвардиол
Защитник
|Полузащитник
|3. Мазрауи
8. Ковачич
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
47. Фоден
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
20. Силва
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
17. Де Брейне
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Зиркзее
19. Гюндоган
Полузащитник
|Нападающий
|9. Хойлунд
10. Грилиш
Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев солидным коэффициентом 3.35. Успех гостей котируется за 2.10. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.60.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на ничью 1:1.
По расчетам аналитиков, зрители без голов в этом матче точно не останутся. Поставить на то, что в игре будет забито не меньше трех мячей (ТБ 2.5), предлагается за 1.67. ТМ 2.5 идет за весомые 2.20.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Ливерпуль» - 1.01
«Арсенал» - 30.00
«Ливерпуль» - 250.00
На чемпионство «Манчестер Сити» можно поставить с коэффициентом 500.00.
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