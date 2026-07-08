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ГлавнаяПрогнозыКаролина Мухова – Коко Гауфф, 9 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Каролина Мухова – Коко Гауфф, 9 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Обновлено:
Обе впервые дошли до такой стадии на травяном ТБШ
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Каролина Мухова
  • Коко Гауфф
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четверг, 9 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 встретятся чешка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул на травяном турнире «Большого шлема»?

Дата / Время: 09.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Мананчая Савангкаев (Таиланд) – 6:2, 7:6 (7:1)
  • 4-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3
  • 1/4 финала: Наоми Осака (Япония, 14) – 7:6 (7:4), 6:4

Коко Гауфф (22 года, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Солана Сьерра (Аргентина) – 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)
  • 3-й круг: Клэр Лю (США) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:2
  • 4-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – 4:6, 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 4) – 4:6, 6:3, 6:3

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 12) / Жасмин Паолини (Италия, 13) – Линда Носкова (Чехия, 9) / Элизе Мертенс (Бельгия, 25)

Каролина Мухова

Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 34 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, а также US Open 2023 г. и «Ролан Гаррос» 2025 г. На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Майами (хард) и Риме (грунт). На Australian Open вылетела в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» – в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при 11 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели семь официальных очных матчей. Шесть первых прошли на харде и остались за Гауфф. Последнюю встречу на грунте выиграла Мухова.

Ставки на исход

Букмекеры не выделяют фаворитку в этом противостоянии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,85 на победу чешки и 1,95 на успех американки.

Ставки на тоталы

Четыре из семи очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (22,5), и на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МуховойПобеда ГауффТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,851,951,901,90

Прогноз и ставка

Букмекеры рисуют тотально равный матч. Но мы всё же осмелимся назвать фавориткой Мухову. Она прекрасно чувствует себя на траве. Это покрытие ей подходит, тем более что на Уимблдоне спортсменка в отличной форме. Чешка играет вариативно, технично и грамотно. Возможно, главное – она стабильнее Гауфф.

Американка во многом на характере пробивалась в полуфинал. Четыре последних матча получились трехсетовыми, в двух крайних победы были волевыми. Мухова же за пять раундов отдала соперницам лишь одну партию. Гауфф уже приучила к периодическим сбоям по ходу матчей, особенно на подаче. И выносливости, чтобы компенсировать это в полуфинале, может уже на хватить. Тем более что и чешка хороша функционально.

Резюмируя, видим смысл при выборе пари на исход остановиться на победе Муховой. Но в столь статусном матче и она может «перегореть», а потому сами заиграем более осторожный вариант с тоталом – ТБ (20,5). Если Гауфф эмоционально не рассыпется, мы вправе рассчитывать на красивую борьбу.

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