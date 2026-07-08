Каролина Мухова – Коко Гауфф, 9 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

Букмекеры рисуют тотально равный матч. Но мы всё же осмелимся назвать фавориткой Мухову. Она прекрасно чувствует себя на траве. Это покрытие ей подходит, тем более что на Уимблдоне спортсменка в отличной форме. Чешка играет вариативно, технично и грамотно. Возможно, главное – она стабильнее Гауфф.

Американка во многом на характере пробивалась в полуфинал. Четыре последних матча получились трехсетовыми, в двух крайних победы были волевыми. Мухова же за пять раундов отдала соперницам лишь одну партию. Гауфф уже приучила к периодическим сбоям по ходу матчей, особенно на подаче. И выносливости, чтобы компенсировать это в полуфинале, может уже на хватить. Тем более что и чешка хороша функционально.

Резюмируя, видим смысл при выборе пари на исход остановиться на победе Муховой. Но в столь статусном матче и она может «перегореть», а потому сами заиграем более осторожный вариант с тоталом – ТБ (20,5). Если Гауфф эмоционально не рассыпется, мы вправе рассчитывать на красивую борьбу.