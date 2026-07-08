Каролина Мухова – Коко Гауфф, 9 июля: прогноз на полуфинал Уимблдона

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В четверг, 9 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 встретятся чешка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул на травяном турнире «Большого шлема»?
Дата / Время: 09.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Коко Гауфф (22 года, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 12) / Жасмин Паолини (Италия, 13) – Линда Носкова (Чехия, 9) / Элизе Мертенс (Бельгия, 25)
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 34 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, а также US Open 2023 г. и «Ролан Гаррос» 2025 г. На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Майами (хард) и Риме (грунт). На Australian Open вылетела в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» – в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при 11 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели семь официальных очных матчей. Шесть первых прошли на харде и остались за Гауфф. Последнюю встречу на грунте выиграла Мухова.
Букмекеры не выделяют фаворитку в этом противостоянии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,85 на победу чешки и 1,95 на успех американки.
Четыре из семи очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (22,5), и на ТМ (22,5).
Букмекеры рисуют тотально равный матч. Но мы всё же осмелимся назвать фавориткой Мухову. Она прекрасно чувствует себя на траве. Это покрытие ей подходит, тем более что на Уимблдоне спортсменка в отличной форме. Чешка играет вариативно, технично и грамотно. Возможно, главное – она стабильнее Гауфф.
Американка во многом на характере пробивалась в полуфинал. Четыре последних матча получились трехсетовыми, в двух крайних победы были волевыми. Мухова же за пять раундов отдала соперницам лишь одну партию. Гауфф уже приучила к периодическим сбоям по ходу матчей, особенно на подаче. И выносливости, чтобы компенсировать это в полуфинале, может уже на хватить. Тем более что и чешка хороша функционально.
Резюмируя, видим смысл при выборе пари на исход остановиться на победе Муховой. Но в столь статусном матче и она может «перегореть», а потому сами заиграем более осторожный вариант с тоталом – ТБ (20,5). Если Гауфф эмоционально не рассыпется, мы вправе рассчитывать на красивую борьбу.