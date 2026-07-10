Каролина Мухова – Линда Носкова, 11 июля: прогноз на финал Уимблдона

Мухова и Носкова выступали в паре на Олимпиаде-2024, где заняли четвертое место. Теперь они встретятся в финале Уимблдона. Спортсменки хорошо знают друг друга, а потому можно ждать интригующее противостояние. Мухова более вариативна и технична, зато Носкова обладает мощной подачей и силовым, агрессивным стилем, который выматывает многих соперниц.

У Каролины есть один проигранный финал турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2023 г.), и в целом она более опытна. Возможно, этот фактор и делает её формальной фавориткой по коэффициентам букмекеров. Но пари на исход всё же рисковать не будем. Лучше заиграем тотал, тем более что единственный очный матч спортсменок в прошлом сезоне получился затяжным и конкурентным. С тех пор обе стали только сильнее. Пробуем ТБ (21,5).