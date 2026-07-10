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ГлавнаяПрогнозыКаролина Мухова – Линда Носкова, 11 июля: прогноз на финал Уимблдона

Каролина Мухова – Линда Носкова, 11 июля: прогноз на финал Уимблдона

Обновлено:
Впервые в истории титул оспорят две чешки
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Каролина Мухова
  • Линда Носкова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В субботу, 11 июля, состоится женский финал Уимблдона-2026. За первый титул на турнире «Большого шлема» поборются две чешки – Каролина Мухова и Линда Носкова. Кто станет чемпионкой?

Дата / Время: 11.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Мананчая Савангкаев (Таиланд) – 6:2, 7:6 (7:1)
  • 4-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3
  • 1/4 финала: Наоми Осака (Япония, 14) – 7:6 (7:4), 6:4
  • 1/2 финала: Коко Гауфф (США, 7) – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)

Линда Носкова (21 год, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Элла Зайдель (Германия) – 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 4:6, 6:2
  • 3-й круг: Сорана Кырстя (Румыния, 17) – 2:6, 6:3, 7:6 (11:9)
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 26) – 6:4, 7:6 (7:2)
  • 1/4 финала: Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – 6:3, 7:5
  • 1/2 финала: Марта Костюк (Украина, 12) – 6:4, 6:4

Каролина Мухова

Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 35 побед при восьми поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Линда Носкова

Выиграла два турнира WTA – в Монтеррее-2025 на харде и Берлине-2026 на траве. В нынешнем сезоне также дошла до полуфинала на хардовых соревнованиях в Индиан-Уэллсе. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при 11 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На US Open в 2025 г. Мухова выиграла со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

Ставки на исход

Букмекеры не выделяют явную фаворитку в этом противостоянии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на победу Муховой и 1,98 на успех Носковой.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,03 на ТБ (23,5) и 1,77 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МуховойПобеда НосковойТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE1,821,982,031,77

Прогноз и ставка

Мухова и Носкова выступали в паре на Олимпиаде-2024, где заняли четвертое место. Теперь они встретятся в финале Уимблдона. Спортсменки хорошо знают друг друга, а потому можно ждать интригующее противостояние. Мухова более вариативна и технична, зато Носкова обладает мощной подачей и силовым, агрессивным стилем, который выматывает многих соперниц.

У Каролины есть один проигранный финал турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2023 г.), и в целом она более опытна. Возможно, этот фактор и делает её формальной фавориткой по коэффициентам букмекеров. Но пари на исход всё же рисковать не будем. Лучше заиграем тотал, тем более что единственный очный матч спортсменок в прошлом сезоне получился затяжным и конкурентным. С тех пор обе стали только сильнее. Пробуем ТБ (21,5).

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