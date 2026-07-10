Каролина Мухова – Линда Носкова, 11 июля: прогноз на финал Уимблдона

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В субботу, 11 июля, состоится женский финал Уимблдона-2026. За первый титул на турнире «Большого шлема» поборются две чешки – Каролина Мухова и Линда Носкова. Кто станет чемпионкой?
Дата / Время: 11.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Линда Носкова (21 год, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 35 побед при восьми поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Выиграла два турнира WTA – в Монтеррее-2025 на харде и Берлине-2026 на траве. В нынешнем сезоне также дошла до полуфинала на хардовых соревнованиях в Индиан-Уэллсе. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при 11 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На US Open в 2025 г. Мухова выиграла со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.
Букмекеры не выделяют явную фаворитку в этом противостоянии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на победу Муховой и 1,98 на успех Носковой.
Единственный очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,03 на ТБ (23,5) и 1,77 на ТМ (23,5).
Мухова и Носкова выступали в паре на Олимпиаде-2024, где заняли четвертое место. Теперь они встретятся в финале Уимблдона. Спортсменки хорошо знают друг друга, а потому можно ждать интригующее противостояние. Мухова более вариативна и технична, зато Носкова обладает мощной подачей и силовым, агрессивным стилем, который выматывает многих соперниц.
У Каролины есть один проигранный финал турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2023 г.), и в целом она более опытна. Возможно, этот фактор и делает её формальной фавориткой по коэффициентам букмекеров. Но пари на исход всё же рисковать не будем. Лучше заиграем тотал, тем более что единственный очный матч спортсменок в прошлом сезоне получился затяжным и конкурентным. С тех пор обе стали только сильнее. Пробуем ТБ (21,5).