Айша Мухаммад / Деми Схурс — Анна Данилина / Диана Шнайдер, 15 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

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В воскресенье, 15 июня, в финале престижного турнира WTA 500 в парном разряде выступит россиянка Диана Шнайдер. В дуэте с казахстанкой Анной Данилиной она оспорит трофей с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Кто возьмет титул на старте травяного сезона?
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Дата / Время: 15.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «The Queen's Club», Арена имени Энди Маррея (Лондон, Англия, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мухаммад / Схурс (34 года / 31 год, 11-я / 21-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Данилина / Шнайдер (29 лет / 21 год, 9-я / 10-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Мухаммад выиграла 12 титулов WTA в парном разряде, Схурс — 20. Вместе они в нынешнем сезоне стали чемпионками хардового турнира в Индиан-Уэллсе. В мировом рейтинге американка не поднималась выше восьмой позиции, нидерландка — выше седьмой.
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Данилина за карьеру выиграла девять титулов WTA. На турнирах Большого шлема доходила до финалов Australian Open (2022) и «Ролан Гаррос» (2025) и побеждала на US Open (микст, 2023). Шнайдер — серебряный призер Олимпиады-2024 в дуэте с Миррой Андреевой, с которой также выиграла два титула в нынешнем сезоне (на харде в Брисбене и Майами). В индивидуальном мировом рейтинге занимает 12-е место. Данилина и Шнайдер совместных титулов не брали.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают казахстанку и россиянку фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на их победу и 2,15 на успех американки и нидерландки.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
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Мухаммад и Схурс не отдали соперницам ни сета во время турнира, тогда как Данилина и Шнайдер в четвертьфинале сыграли обычный тай-брейк, а в полуфинале — чемпионский. Кроме того, американки и нидерландки имеют больше опыта совместных выступлений, а для казахстанки и россиянки это вовсе первый общий старт.
Но букмекеры всё же считают Данилину и Шнайдер фаворитками. Почему? Вероятно, дело в общем мастерстве. Плюс россиянка хороша в одиночном разряде, а казахстанка дошла до финала на недавнем «Ролан Гаррос». И с учетом довольно скудной линии тоже встанем на сторону Данилиной и Шнайдер и заиграем их победу.