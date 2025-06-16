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14 июня 15:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Айша Мухаммад / Деми Схурс — Анна Данилина / Диана Шнайдер, 15 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

Россиянка вместе с бывшей соотечественницей в шаге от титула
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В воскресенье, 15 июня, в финале престижного турнира WTA 500 в парном разряде выступит россиянка Диана Шнайдер. В дуэте с казахстанкой Анной Данилиной она оспорит трофей с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Кто возьмет титул на старте травяного сезона?

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Дата / Время: 15.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «The Queen's Club», Арена имени Энди Маррея (Лондон, Англия, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мухаммад / Схурс (34 года / 31 год, 11-я / 21-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Ифань Сюй / Чжаосюань Ян (Китай) — 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Юлия Путинцева / Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:1, 7:5
  • 1/2 финала: Людмила Киченок / Эрин Рутлифф (Украина / Новая Зеландия, 1) — 6:1, 6:2

Данилина / Шнайдер (29 лет / 21 год, 9-я / 10-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Джулиана Олмос / Александра Панова (Мексика / Россия) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Сторм Хантер / Дезире Кравчик (Австралия / США) — 7:6 (7:4), 6:4
  • 1/2 финала: Эллен Перес / Чжан Шуай (Австралия / Китай, 3) — 6:3, 2:6, 11-9

Мухаммад / Схурс

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Мухаммад выиграла 12 титулов WTA в парном разряде, Схурс — 20. Вместе они в нынешнем сезоне стали чемпионками хардового турнира в Индиан-Уэллсе. В мировом рейтинге американка не поднималась выше восьмой позиции, нидерландка — выше седьмой.

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Данилина / Шнайдер

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Данилина за карьеру выиграла девять титулов WTA. На турнирах Большого шлема доходила до финалов Australian Open (2022) и «Ролан Гаррос» (2025) и побеждала на US Open (микст, 2023). Шнайдер — серебряный призер Олимпиады-2024 в дуэте с Миррой Андреевой, с которой также выиграла два титула в нынешнем сезоне (на харде в Брисбене и Майами). В индивидуальном мировом рейтинге занимает 12-е место. Данилина и Шнайдер совместных титулов не брали.

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Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку и россиянку фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на их победу и 2,15 на успех американки и нидерландки.

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Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Мухаммад / СхурсПобеда Данилиной / ШнайдерТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,151,651,831,87

Прогноз и ставка

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Мухаммад и Схурс не отдали соперницам ни сета во время турнира, тогда как Данилина и Шнайдер в четвертьфинале сыграли обычный тай-брейк, а в полуфинале — чемпионский. Кроме того, американки и нидерландки имеют больше опыта совместных выступлений, а для казахстанки и россиянки это вовсе первый общий старт.

Но букмекеры всё же считают Данилину и Шнайдер фаворитками. Почему? Вероятно, дело в общем мастерстве. Плюс россиянка хороша в одиночном разряде, а казахстанка дошла до финала на недавнем «Ролан Гаррос». И с учетом довольно скудной линии тоже встанем на сторону Данилиной и Шнайдер и заиграем их победу.

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