Айша Мухаммад / Деми Схурс — Анна Данилина / Диана Шнайдер, 15 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

В воскресенье, 15 июня, в финале престижного турнира WTA 500 в парном разряде выступит россиянка Диана Шнайдер. В дуэте с казахстанкой Анной Данилиной она оспорит трофей с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс. Кто возьмет титул на старте травяного сезона?

Дата / Время: 15.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «The Queen's Club», Арена имени Энди Маррея (Лондон, Англия, Великобритания)