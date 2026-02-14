Хауме Мунар – Александр Бублик, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Роттердаме

Мунар не показал ничего выдающегося на старте сезона, но недооценивать его нельзя. Это очень неуступчивый теннисист, который прогрессирует, добавляет в универсальности и становится опасным на любом покрытии. Вдобавок Бублика в Роттердаме штормит. После выматывающих матчей за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса он выступает в Нидерландах «на зубах». Неслучайно обе прошлых встречи максимально затянулись, а половина сетов дошла до тай-брейка.

Есть сомнения в том, что Бублику банально хватит сил на очередной затяжной матч. Если он не сумеет быстро обыграть Мунара, можно ждать проблем. И вариант со стремительной победой уж точно менее вероятен, тем более что испанец гораздо мобильнее Хуркача и Штруффа, которых ранее выбил казахстанец. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Мунара.