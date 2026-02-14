Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 февраля 10:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Хауме Мунар – Александр Бублик, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Роттердаме

Первая ракетка Казахстана продолжит борьбу за титул?
Александр Бокулёв

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик продолжает борьбу за титул на хардовом турнире ATP-500 в Роттердаме. Путевку в полуфинал он оспорит с испанцем Хауме Мунаром. Сумеет ли уроженец Гатчины обыграть обидчика россиянина Карена Хачанова?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 13.02.2026, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Многофункциональный комплекс Ahoy, Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Хауме Мунар (28 лет, 37-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Николай Будков Кьер (Норвегия) – 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Карен Хачанов (Россия, 5) – 7:6 (10:8), 3:6, 6:3

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5
  • 2-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:2), 4:6, 6:3

Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Таллон Грикспор (Нидерланды, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2)

Хауме Мунар

Свернуть

На уровне ATP доходил до финала только один раз – на грунте в 2021 г., когда потерпел поражение. В нынешнем сезоне на харде пробился в четвертьфинал в Аделаиде, а на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал пять побед при четырех поражениях. На турнире в Роттердаме выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

Свернуть

До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на этом покрытии в Гонконге. На Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при двух поражениях. На турнире в Роттердаме уже показал лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены сыграли на Уимблдоне-2025 в первом круге. Тогда Мунар победил в пяти сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают явным фаворитом казахстанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,52 на его победу и 2,70 на успех испанца.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МунараПобеда БубликаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,701,521,802,00

Прогноз и ставка

Свернуть

Мунар не показал ничего выдающегося на старте сезона, но недооценивать его нельзя. Это очень неуступчивый теннисист, который прогрессирует, добавляет в универсальности и становится опасным на любом покрытии. Вдобавок Бублика в Роттердаме штормит. После выматывающих матчей за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса он выступает в Нидерландах «на зубах». Неслучайно обе прошлых встречи максимально затянулись, а половина сетов дошла до тай-брейка.

Есть сомнения в том, что Бублику банально хватит сил на очередной затяжной матч. Если он не сумеет быстро обыграть Мунара, можно ждать проблем. И вариант со стремительной победой уж точно менее вероятен, тем более что испанец гораздо мобильнее Хуркача и Штруффа, которых ранее выбил казахстанец. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Мунара.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer45 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё