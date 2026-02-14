Хауме Мунар – Александр Бублик, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Роттердаме

Партнерский проект
Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик продолжает борьбу за титул на хардовом турнире ATP-500 в Роттердаме. Путевку в полуфинал он оспорит с испанцем Хауме Мунаром. Сумеет ли уроженец Гатчины обыграть обидчика россиянина Карена Хачанова?
Дата / Время: 13.02.2026, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Многофункциональный комплекс Ahoy, Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Хауме Мунар (28 лет, 37-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Таллон Грикспор (Нидерланды, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2)
На уровне ATP доходил до финала только один раз – на грунте в 2021 г., когда потерпел поражение. В нынешнем сезоне на харде пробился в четвертьфинал в Аделаиде, а на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал пять побед при четырех поражениях. На турнире в Роттердаме выступает впервые.
До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на этом покрытии в Гонконге. На Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при двух поражениях. На турнире в Роттердаме уже показал лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Спортсмены сыграли на Уимблдоне-2025 в первом круге. Тогда Мунар победил в пяти сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Букмекеры считают явным фаворитом казахстанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,52 на его победу и 2,70 на успех испанца.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).
Мунар не показал ничего выдающегося на старте сезона, но недооценивать его нельзя. Это очень неуступчивый теннисист, который прогрессирует, добавляет в универсальности и становится опасным на любом покрытии. Вдобавок Бублика в Роттердаме штормит. После выматывающих матчей за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса он выступает в Нидерландах «на зубах». Неслучайно обе прошлых встречи максимально затянулись, а половина сетов дошла до тай-брейка.
Есть сомнения в том, что Бублику банально хватит сил на очередной затяжной матч. Если он не сумеет быстро обыграть Мунара, можно ждать проблем. И вариант со стремительной победой уж точно менее вероятен, тем более что испанец гораздо мобильнее Хуркача и Штруффа, которых ранее выбил казахстанец. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Мунара.