Азамат Мурзаканов – Пауло Коста, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Непобежденный Мурзаканов, казалось, вплотную приблизился к претендентскому поединку, но в итоге получил бой с Костой, который не просто занимает 14-е место в рейтинге, но и вовсе в другом дивизионе – среднем. Предстоящее противостояние станет для бразильца второй попыткой проверить себя в полутяжелой категории. Первая получилась неудачной – поражение от Веттори. А ведь Мурзаканов выглядит еще более сложным соперником.

Россиянин – базовый ударник и нокаутер. За счет небольших габаритов для полутяжелого дивизиона он часто получает преимущество в ловкости и мобильности. В сочетании с классной и вариативной техникой получается расклад, который заводит многих соперников в тупик. Вероятно, так произойдет и в предстоящем поединке.

Коста тоже предпочитает работать на верхнем этаже, но явных контраргументов против Мурзаканова там не прослеживается. Борьба у бразильца неплохая, но и в этом аспекте он едва ли способен удивить россиянина. При этом хронической слабостью бывшего претендента на пояс остается выносливость – Коста регулярно проседает функционально.

Резюмируя, видим Мурзаканова явным фаворитом. Но вряд ли его победа будет экстремально быстрой. Коста сохранит опасность, пока его не покинут силы. Предполагаем, как минимум до второго раунда бойцы дойдут. А уже дальше можно ждать победу россиянина как досрочно, так и по очкам.