Азамат Мурзаканов – Пауло Коста, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 327 выступит россиянин Азамат Мурзаканов. Ему предстоит рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) с бразильцем Пауло Костой. Сумеет ли непобежденный боец из Кабардино-Балкарии укрепить свои позиции в титульной гонке?
Мурзаканов
Коста
|Россия
Страна
Бразилия
|36
Возраст
34
|16
Бои
19
|16 (12 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (11 / 1 / 3)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 0 / 3)
|6 (полутяжелый вес)
Место в рейтинге UFC
14 (средний вес)
|178
Рост (см)
185,5
|181,5
Размах рук (см)
183
|104
Размах ног (см)
100,5
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2010 г. Подписал контракт с UFC в 2017 г., но не смог дебютировать из-за проваленного допинг-теста. Второй раз пробился в промоушен через Претендентскую серию Дэйны Уайта летом 2021-го. В лиге выиграл все шесть боев. В последнем поединке в октябре нокаутировал Александра Ракича в первом раунде.
В девятилетнем возрасте начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. Становился чемпионом Face to Face и Jungle Fight в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять первых боев и подрался за пояс с Исраэлем Адесаньей, потерпев первое поражение в карьере. Затем дебютировал в полутяжелом весе, но уступил Марвину Веттори и вернулся в средний. В последнем поединке в июле победил Романа Копылова единогласным решением судей.
Непобежденный Мурзаканов, казалось, вплотную приблизился к претендентскому поединку, но в итоге получил бой с Костой, который не просто занимает 14-е место в рейтинге, но и вовсе в другом дивизионе – среднем. Предстоящее противостояние станет для бразильца второй попыткой проверить себя в полутяжелой категории. Первая получилась неудачной – поражение от Веттори. А ведь Мурзаканов выглядит еще более сложным соперником.
Россиянин – базовый ударник и нокаутер. За счет небольших габаритов для полутяжелого дивизиона он часто получает преимущество в ловкости и мобильности. В сочетании с классной и вариативной техникой получается расклад, который заводит многих соперников в тупик. Вероятно, так произойдет и в предстоящем поединке.
Коста тоже предпочитает работать на верхнем этаже, но явных контраргументов против Мурзаканова там не прослеживается. Борьба у бразильца неплохая, но и в этом аспекте он едва ли способен удивить россиянина. При этом хронической слабостью бывшего претендента на пояс остается выносливость – Коста регулярно проседает функционально.
Резюмируя, видим Мурзаканова явным фаворитом. Но вряд ли его победа будет экстремально быстрой. Коста сохранит опасность, пока его не покинут силы. Предполагаем, как минимум до второго раунда бойцы дойдут. А уже дальше можно ждать победу россиянина как досрочно, так и по очкам.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Мурзаканов – Коста стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы