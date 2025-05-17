Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти, 16 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

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В полуфинале грунтового турнира ATP 1000 в Риме встретятся испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти. Кто одержит победу и продолжит борьбу за титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.
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Дата / Время: 16.05.2025, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Лоренцо Музетти (23 года, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 11)
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 28 побед при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2023-м, когда вылетел в третьем круге.
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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 20 побед при шести поражениях. В Риме уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели четыре официальных очных матча. Алькарас одержал по две победы на грунте и харде, Музетти единственный раз выиграл на грунте.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,36 на его победу и 3,40 на успех итальянца.
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Последний очный матч спортсменов продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
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На корте встретятся одни из главных звезд нынешнего грунтового сезона. Недавно они уже играли в финале в Монте-Карло, и тот матч продлился три сета, при этом самый долгий продлился девять геймов.
Высока вероятность, что и в предстоящей встрече Музетти как минимум заберет сет у Алькараса. Испанец прекрасен, но всё же он человек, а не машина. Иногда и у него случаются сбои — неслучайно Хачанов в четвертом круге забрал у Алькараса сет и был близок к общей победе. А Музетти-то посильнее россиянина.
Резюмируя, пробуем заиграть плюсовую фору по геймам через итальянца.
Партнерский проект