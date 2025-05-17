Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти, 16 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

В полуфинале грунтового турнира ATP 1000 в Риме встретятся испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти. Кто одержит победу и продолжит борьбу за титул? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты.

Дата / Время: 16.05.2025, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)