Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 января 19:01ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Кто выйдет вперед в личных встречах?
Валентин Васильев

Одно из самых интригующих противостояний четвертого круга Australian Open-2026 – американец Тейлор Фритц против представителя Италии Лоренцо Музетти. Оба спортсмена испытали определенные проблемы с физикой по ходу турнира. Кто окажется более стойким в этой встрече?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 06:00 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 4:6, 7:6, 7:5, 3:2 (отказ)
  • 2-й круг: Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Томаш Махач (Чехия) – 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2

Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Валентен Руае (Франция) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Вит Копривa (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4)
  • 3-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6, 2:6, 6:4, 6:4

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сербом Новаком Джоковичем.

Лоренцо Музетти

Свернуть

В начале этого года дошел до финала турнира в Гонконге, где уступил Александру Бублику. Итальянец в седьмой раз подряд остановился в шаге от завоевания титула. Несмотря на продолжительную сухую серию, в прошлом сезоне одержал 45 побед и потерпел 22 поражения. Нынешняя пятая строчка мировой классификации является для него лучшим результатом.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Тейлор Фритц 

Свернуть

Победитель десяти турниров под эгидой ATP. В 2024 году достиг четвертой строчки мирового рейтинга. По итогам прошлого сезона завоевал титулы на соревнованиях в Штутгарте и Истбурне (оба - трава). В настоящее время располагается на девятой строчке в мировом рейтинге, хотя завершил предыдущую кампанию в первой пятерке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисисты одержали по три победы в очных матчах. В последней личной встрече, состоявшейся два месяца назад на Итоговом турнире, американец оказался сильнее в двух партиях.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI отдали преимущество Фритцу в предстоящем матче. На его проход предлагается поставить по коэффициенту 1,67. Успех Музетти оценивается в 2,20.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

В букмекерской компании PARI убеждены, что ожидается плотный матч. Минимальная планка тотала - 37,5 геймов. Рынок ТБ (37,5) котируется за 1,55. В сторону уменьшения геймов - 2,30.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда ФритцаТБ (37,5)ТМ (37,5)
PARI1,672,201,552,30

Прогноз и ставка

Свернуть

Фритц неоднократно в 2026 году упоминал о проблемах со здоровьем. В частности, американец жаловался на боли в колене, из-за чего старт сезона выдался смазанным. На пути к четвертому кругу Australian Open Тейлору также не удалось избежать проблем. Во встреча с Вавринкой он проиграл вторую партию, но затем сумел перехватить инициативу против возрастного оппонента. Во многом помогла исправная подача – Фритц наколотил 30 эйсов и выиграл 85 процентов очков при первом вводе мяча.

Музетти успел настрадаться в Австралии. В стартовом матче с Коллиньоном итальянец выиграл на отказе, хотя начало встречи складывалось не в его пользу. В предыдущем круге мы стали свидетелями пятисетового триллера с Махачем. Лоренцо смог вырулить благодаря разнообразию в розыгрышах и более лучшей физической подготовке в условиях жары.

Здесь и сейчас Фритц не выглядит игроком, достойным выходить в четвертьфинал. Вышеуказанные проблемы с коленом не позволят американцу на протяжении нескольких сетов держаться под натиском атак соперника. Пожалуй, Тейлор имеет лишь одно весомое преимущество – это подача. Однако оценивая общую игровую форму и состояние игроков, лучше остановиться на победе Музетти за хороший коэффициент 2,20.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё