Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Фритц неоднократно в 2026 году упоминал о проблемах со здоровьем. В частности, американец жаловался на боли в колене, из-за чего старт сезона выдался смазанным. На пути к четвертому кругу Australian Open Тейлору также не удалось избежать проблем. Во встреча с Вавринкой он проиграл вторую партию, но затем сумел перехватить инициативу против возрастного оппонента. Во многом помогла исправная подача – Фритц наколотил 30 эйсов и выиграл 85 процентов очков при первом вводе мяча.

Музетти успел настрадаться в Австралии. В стартовом матче с Коллиньоном итальянец выиграл на отказе, хотя начало встречи складывалось не в его пользу. В предыдущем круге мы стали свидетелями пятисетового триллера с Махачем. Лоренцо смог вырулить благодаря разнообразию в розыгрышах и более лучшей физической подготовке в условиях жары.

Здесь и сейчас Фритц не выглядит игроком, достойным выходить в четвертьфинал. Вышеуказанные проблемы с коленом не позволят американцу на протяжении нескольких сетов держаться под натиском атак соперника. Пожалуй, Тейлор имеет лишь одно весомое преимущество – это подача. Однако оценивая общую игровую форму и состояние игроков, лучше остановиться на победе Музетти за хороший коэффициент 2,20.