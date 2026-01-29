Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Партнерский проект
Одно из самых интригующих противостояний четвертого круга Australian Open-2026 – американец Тейлор Фритц против представителя Италии Лоренцо Музетти. Оба спортсмена испытали определенные проблемы с физикой по ходу турнира. Кто окажется более стойким в этой встрече?
Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Лоренцо Музетти (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сербом Новаком Джоковичем.
В начале этого года дошел до финала турнира в Гонконге, где уступил Александру Бублику. Итальянец в седьмой раз подряд остановился в шаге от завоевания титула. Несмотря на продолжительную сухую серию, в прошлом сезоне одержал 45 побед и потерпел 22 поражения. Нынешняя пятая строчка мировой классификации является для него лучшим результатом.
Победитель десяти турниров под эгидой ATP. В 2024 году достиг четвертой строчки мирового рейтинга. По итогам прошлого сезона завоевал титулы на соревнованиях в Штутгарте и Истбурне (оба - трава). В настоящее время располагается на девятой строчке в мировом рейтинге, хотя завершил предыдущую кампанию в первой пятерке.
Теннисисты одержали по три победы в очных матчах. В последней личной встрече, состоявшейся два месяца назад на Итоговом турнире, американец оказался сильнее в двух партиях.
Эксперты PARI отдали преимущество Фритцу в предстоящем матче. На его проход предлагается поставить по коэффициенту 1,67. Успех Музетти оценивается в 2,20.
В букмекерской компании PARI убеждены, что ожидается плотный матч. Минимальная планка тотала - 37,5 геймов. Рынок ТБ (37,5) котируется за 1,55. В сторону уменьшения геймов - 2,30.
Фритц неоднократно в 2026 году упоминал о проблемах со здоровьем. В частности, американец жаловался на боли в колене, из-за чего старт сезона выдался смазанным. На пути к четвертому кругу Australian Open Тейлору также не удалось избежать проблем. Во встреча с Вавринкой он проиграл вторую партию, но затем сумел перехватить инициативу против возрастного оппонента. Во многом помогла исправная подача – Фритц наколотил 30 эйсов и выиграл 85 процентов очков при первом вводе мяча.
Музетти успел настрадаться в Австралии. В стартовом матче с Коллиньоном итальянец выиграл на отказе, хотя начало встречи складывалось не в его пользу. В предыдущем круге мы стали свидетелями пятисетового триллера с Махачем. Лоренцо смог вырулить благодаря разнообразию в розыгрышах и более лучшей физической подготовке в условиях жары.
Здесь и сейчас Фритц не выглядит игроком, достойным выходить в четвертьфинал. Вышеуказанные проблемы с коленом не позволят американцу на протяжении нескольких сетов держаться под натиском атак соперника. Пожалуй, Тейлор имеет лишь одно весомое преимущество – это подача. Однако оценивая общую игровую форму и состояние игроков, лучше остановиться на победе Музетти за хороший коэффициент 2,20.