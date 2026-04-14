Роуз Намаюнас — Трейси Кортес, 14 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американками Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. Последняя заменила выбывшую соотечественницу Мэйси Барбер. Какую ставку выбрать на этот бой?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Намаюнас
Кортес
США
Страна
США
32
Возраст
30
18
Бои
12
12 (2 / 5 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (1 / 1 / 9)
6 (1 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
6
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
11
165
Рост (см)
165
165
Размах рук (см)
165
100,5
Размах ног (см)
98
Родилась в литовской семье, в пятилетнем возрасте начала заниматься тхэквондо (черный пояс), позднее освоила карате (черный пояс) и бразильское джиу-джитсу (коричневый пояс). С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го - в UFC. Могла стать первой чемпионкой промоушена в женском минимальном весе, но уступила Карле Эспарзе. Однако в 2017 году Намаюнас всё же завоевала титул, победив Йоанну Енджейчик. Впоследствии американка проиграла пояс Джессике Андраде, но вернула его после успеха в бою с Вейли Жанг. В мае 2022 года Намаюнас раздельным решением судей уступила Эспарзе и вновь утратила титул, после чего поднялась в женский наилегчайший дивизион. В новой категории сначала потерпела поражение от Манон Фиоро, но в последнем поединке в марте единогласным решением судей победила Аманду Рибас.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
По происхождению мексиканка. В 14-летнем возрасте начала заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне дебютировала в 2017 году с поражения. Впоследствии выиграла 11 боев подряд, в том числе пять - в UFC, куда попала благодаря победе в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2019-м. В последнем поединке в сентябре одолела Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Кортес наверняка постарается сделать акцент на борьбе. За счет неё здорово умеет набирать очки и побеждать судейскими решениями. Намаюнас тоже хороша в партере, однако в наилегчайшей категории из-за габаритов проблемы на нижнем этаже всё же могут возникать, что показал последний поединок. Здесь плюсом для бывшей чемпионки будет тот факт, что как раз Кортес по антропометрии её толком не превосходит.
Кроме того, в стойке Намаюнас потенциально может получить серьезное преимущество. Кортес упорно работает над этим компонентом, но пока она далека от уровня одной из лучших ударниц UFC. Да и опыта работы на долгой дистанции у Намаюнас гораздо больше. Пятираундовых боев за карьеру у неё накопилось четыре, у Кортес - ни одного.
Резюмируя, предлагаем заиграть простую ставку на победу Намаюнас.
Турнир UFC on ESPN 59 стартует на «Ball Arena» в Денвере (штат, Колорадо, США) в воскресенье, 14 июля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Намаюнас - Кортес стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» в эфир попадет только основной кард.