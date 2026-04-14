Партнерский проект

Роуз Намаюнас — Трейси Кортес, 14 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Дуэль на все пять раундов?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американками Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. Последняя заменила выбывшую соотечественницу Мэйси Барбер. Какую ставку выбрать на этот бой?

Статистика

Намаюнас

 

Кортес

США

Страна

США

32

Возраст

30

18

Бои

12

12 (2 / 5 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (1 / 1 / 9)

6 (1 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

6

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

11

165

Рост (см)

165

165

Размах рук (см)

165

100,5

Размах ног (см)

98

Роуз Намаюнас

Родилась в литовской семье, в пятилетнем возрасте начала заниматься тхэквондо (черный пояс), позднее освоила карате (черный пояс) и бразильское джиу-джитсу (коричневый пояс). С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го - в UFC. Могла стать первой чемпионкой промоушена в женском минимальном весе, но уступила Карле Эспарзе. Однако в 2017 году Намаюнас всё же завоевала титул, победив Йоанну Енджейчик. Впоследствии американка проиграла пояс Джессике Андраде, но вернула его после успеха в бою с Вейли Жанг. В мае 2022 года Намаюнас раздельным решением судей уступила Эспарзе и вновь утратила титул, после чего поднялась в женский наилегчайший дивизион. В новой категории сначала потерпела поражение от Манон Фиоро, но в последнем поединке в марте единогласным решением судей победила Аманду Рибас.

Трейси Кортес

По происхождению мексиканка. В 14-летнем возрасте начала заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне дебютировала в 2017 году с поражения. Впоследствии выиграла 11 боев подряд, в том числе пять - в UFC, куда попала благодаря победе в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2019-м. В последнем поединке в сентябре одолела Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа НамаюнасПобеда КортесТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,452,853,151,33

Прогноз на бой

Кортес наверняка постарается сделать акцент на борьбе. За счет неё здорово умеет набирать очки и побеждать судейскими решениями. Намаюнас тоже хороша в партере, однако в наилегчайшей категории из-за габаритов проблемы на нижнем этаже всё же могут возникать, что показал последний поединок. Здесь плюсом для бывшей чемпионки будет тот факт, что как раз Кортес по антропометрии её толком не превосходит.

Кроме того, в стойке Намаюнас потенциально может получить серьезное преимущество. Кортес упорно работает над этим компонентом, но пока она далека от уровня одной из лучших ударниц UFC. Да и опыта работы на долгой дистанции у Намаюнас гораздо больше. Пятираундовых боев за карьеру у неё накопилось четыре, у Кортес - ни одного.

Резюмируя, предлагаем заиграть простую ставку на победу Намаюнас.

Полный кард, где смотреть бой Намаюнас - Кортес

Турнир UFC on ESPN 59 стартует на «Ball Arena» в Денвере (штат, Колорадо, США) в воскресенье, 14 июля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Намаюнас - Кортес стоит ожидать около 07:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» в эфир попадет только основной кард. 

Основной кард

  • Роуз Намаюнас (США) - Трейси Кортес (США). Женский наилегчайший вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) - Муслим Салихов (Россия). Полусредний вес;
  • Дрю Добер (США) - Джин Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Габриэль Бонфим (Бразилия) - Эндж Луса (ДР Конго). Полусредний вес;
  • Джулиан Эроса (США) - Кристиан Родригес (США). Полулегкий вес;
  • Абдул Разак Альхассан (Гана) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;

Прелимы

  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Фатима Клайн (США). Женский наилегчайший вес;
  • Джошуа Ван (США) - Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Луана Сантос (Бразилия) - Мария Агапова (Казахстан). Женский наилегчайший вес;
  • Джош Фремд (США) - Андрэ Петроски (США). Средний вес;
  • Монтел Джексон (США) - Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

