Роуз Намаюнас — Трейси Кортес, 14 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Кортес наверняка постарается сделать акцент на борьбе. За счет неё здорово умеет набирать очки и побеждать судейскими решениями. Намаюнас тоже хороша в партере, однако в наилегчайшей категории из-за габаритов проблемы на нижнем этаже всё же могут возникать, что показал последний поединок. Здесь плюсом для бывшей чемпионки будет тот факт, что как раз Кортес по антропометрии её толком не превосходит.

Кроме того, в стойке Намаюнас потенциально может получить серьезное преимущество. Кортес упорно работает над этим компонентом, но пока она далека от уровня одной из лучших ударниц UFC. Да и опыта работы на долгой дистанции у Намаюнас гораздо больше. Пятираундовых боев за карьеру у неё накопилось четыре, у Кортес - ни одного.

Резюмируя, предлагаем заиграть простую ставку на победу Намаюнас.