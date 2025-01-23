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5 января 21:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Нант — Монако, 10 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Команда Головина продолжает борьбу за топ-3 во Франции
Руслан Ипполитов

После поражения в битве за Суперкубок Франции команда Александра Головина проведет свой первый матч в новом году в Лиге 1. «Монако» сыграет на выезде с «Нантом». Рассказываем о котировках букмекеров на эту встречу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нант» 

10.01.2025, Пт

21:00 МСК

«Монако»

П1 - 4.20

Х - 3.65

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 17-й тур

Стадион: «Ля Божуар» (Нант, Франция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нант»303352146-179
«Монако»523330179-146

Последние пять игр «Нанта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Лилль»

1:1

«Нант»

Лига 1

21.12.2024«Дранси»

0:4

«Нант»

Кубок Франции

15.12.2024«Брест»

4:1

«Нант»

Лига 1

08.12.2024«Нант»

1:0

«Ренн»

Лига 1

30.11.2024«ПСЖ»

1:1

«Нант»

Лига 1

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«ПСЖ»

1:0

«Монако»

Суперкубок Франции

22.12.2024«Сен-Жан»

1:4

«Монако»

Кубок Франции

18.12.2024«Монако»

2:4

«ПСЖ»

Лига 1

14.12.2024«Реймс»

0:0

«Монако»

Лига 1

11.12.2024«Арсенал»

3:0

«Монако»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

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«Монако» занимает третье место, отставая от лидера «ПСЖ» на 10 очков. «Нант» в свою очередь набрал в два раза меньше очков, чем монегаски. Команда Антуана Комбуаре находятся рядом с зоной вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ16124044-1440
2. Марсель16103337-1933
3. Монако1693426-1630
4. Лилль1677226-1628
5. Лион1684428-2028
6. Ницца1676331-2127
7. Ланс1666419-1524
8. Тулуза1673618-1724
9. Осер1663724-2621
10. Страсбур1655628-2820
11. Реймс1655621-2120
12. Брест1661924-2919
13. Ренн1652922-2317
14. Анже1644816-2616
15. Сент-Этьен16511015-3516
16. Нант1636718-2515
17. Гавр16401212-3412
18. Монпелье16231115-399

Прогноз на матч

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В последних четырех турах Лиги 1 «Монако» одержал только одну победу. По этой причине команда Александра Головина отстала от лидера чемпионата Франции «ПСЖ» и уже вряд ли сможет отыграть разницу в 10 очков. Сейчас главная задача монегасков – удержаться в тройке и заработать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Нант» борется за выживание в Лиге 1. У этой команды только одна победа за 13 туров. С другой стороны, в последних четырех матчах «Нант» проиграл лишь однажды и даже сумел отнять очки у «ПСЖ» (1:1) в Париже.

В матчах с участием «Монако» в этом сезоне Лиги 1 забивается в среднем 2,6 мяча. У «Нанта» этот показатель также равен 2,6 гола. Есть смысл рискнуть и поставить на тотал меньше 2.5 голов с привлекательным коэффициентом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России Лигу 1 показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Трансляцию этого матча можно будет посмотреть также на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Окко»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 199 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Нант»: Кадевере (травмирован).

«Монако»: Диоп, Диатта, Балогун (все - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Нант» - «Монако»:

Позиция«Нант»«Монако»Позиция
Вратарь16. Лопеш16. КенВратарь
Защитник98. Амьен-Аду17. СингоЗащитник
Защитник21. Кастеллетто5. КерерЗащитник
Защитник44. Зезе22. СалисуЗащитник
Защитник3. Козза2. ВандерсонЗащитник
Полузащитник5. Чиривелья15. КамараПолузащитник
Полузащитник 8. Лепенан6. ЗакарияПолузащитник 
Полузащитник6. Дуглас17. АклиушПолузащитник
Полузащитник22. Томас7. Бен-СегирПолузащитник
Полузащитник7. Ганаго10. ГоловинПолузащитник
Нападающий39. Аблин36. ЭмболоНападающий
Главный тренерАнтуан КомбуареАди ХюттерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI считает фаворитом матча команду Александра Головина. На победу «Монако» можно поставить по коэффициенту 1.85. Выигрыш «Нанта» идет за 4.20, а ничья – за 3.65.

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