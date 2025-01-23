Нант — Монако, 10 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

В последних четырех турах Лиги 1 «Монако» одержал только одну победу. По этой причине команда Александра Головина отстала от лидера чемпионата Франции «ПСЖ» и уже вряд ли сможет отыграть разницу в 10 очков. Сейчас главная задача монегасков – удержаться в тройке и заработать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Нант» борется за выживание в Лиге 1. У этой команды только одна победа за 13 туров. С другой стороны, в последних четырех матчах «Нант» проиграл лишь однажды и даже сумел отнять очки у «ПСЖ» (1:1) в Париже.

В матчах с участием «Монако» в этом сезоне Лиги 1 забивается в среднем 2,6 мяча. У «Нанта» этот показатель также равен 2,6 гола. Есть смысл рискнуть и поставить на тотал меньше 2.5 голов с привлекательным коэффициентом.