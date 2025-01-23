Нант — Монако, 10 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
После поражения в битве за Суперкубок Франции команда Александра Головина проведет свой первый матч в новом году в Лиге 1. «Монако» сыграет на выезде с «Нантом». Рассказываем о котировках букмекеров на эту встречу.
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 17-й тур
Стадион: «Ля Божуар» (Нант, Франция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нант»
|30
|33
|52
|146-179
|«Монако»
|52
|33
|30
|179-146
Последние пять игр «Нанта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Лилль»
1:1
«Нант»
Лига 1
|21.12.2024
|«Дранси»
0:4
«Нант»
Кубок Франции
|15.12.2024
|«Брест»
4:1
«Нант»
Лига 1
|08.12.2024
|«Нант»
1:0
«Ренн»
Лига 1
|30.11.2024
|«ПСЖ»
1:1
«Нант»
Лига 1
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Монако»
Суперкубок Франции
|22.12.2024
|«Сен-Жан»
1:4
«Монако»
Кубок Франции
|18.12.2024
|«Монако»
2:4
«ПСЖ»
Лига 1
|14.12.2024
|«Реймс»
0:0
«Монако»
Лига 1
|11.12.2024
|«Арсенал»
3:0
«Монако»
Лига чемпионов
«Монако» занимает третье место, отставая от лидера «ПСЖ» на 10 очков. «Нант» в свою очередь набрал в два раза меньше очков, чем монегаски. Команда Антуана Комбуаре находятся рядом с зоной вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|2. Марсель
|16
|10
|3
|3
|37-19
|33
|3. Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|4. Лилль
|16
|7
|7
|2
|26-16
|28
|5. Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|6. Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|7. Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|8. Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|9. Осер
|16
|6
|3
|7
|24-26
|21
|10. Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|11. Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|12. Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|13. Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|14. Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|15. Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|16. Нант
|16
|3
|6
|7
|18-25
|15
|17. Гавр
|16
|4
|0
|12
|12-34
|12
|18. Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
В последних четырех турах Лиги 1 «Монако» одержал только одну победу. По этой причине команда Александра Головина отстала от лидера чемпионата Франции «ПСЖ» и уже вряд ли сможет отыграть разницу в 10 очков. Сейчас главная задача монегасков – удержаться в тройке и заработать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Нант» борется за выживание в Лиге 1. У этой команды только одна победа за 13 туров. С другой стороны, в последних четырех матчах «Нант» проиграл лишь однажды и даже сумел отнять очки у «ПСЖ» (1:1) в Париже.
В матчах с участием «Монако» в этом сезоне Лиги 1 забивается в среднем 2,6 мяча. У «Нанта» этот показатель также равен 2,6 гола. Есть смысл рискнуть и поставить на тотал меньше 2.5 голов с привлекательным коэффициентом.
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В России Лигу 1 показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Трансляцию этого матча можно будет посмотреть также на ресурсах некоторых букмекеров.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Окко»
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Нант»: Кадевере (травмирован).
«Монако»: Диоп, Диатта, Балогун (все - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Нант» - «Монако»:
|Позиция
|«Нант»
|«Монако»
|Позиция
|Вратарь
|16. Лопеш
|16. Кен
|Вратарь
|Защитник
|98. Амьен-Аду
|17. Синго
|Защитник
|Защитник
|21. Кастеллетто
|5. Керер
|Защитник
|Защитник
|44. Зезе
|22. Салису
|Защитник
|Защитник
|3. Козза
|2. Вандерсон
|Защитник
|Полузащитник
|5. Чиривелья
|15. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лепенан
|6. Закария
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Дуглас
|17. Аклиуш
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Томас
|7. Бен-Сегир
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ганаго
|10. Головин
|Полузащитник
|Нападающий
|39. Аблин
|36. Эмболо
|Нападающий
|Главный тренер
|Антуан Комбуаре
|Ади Хюттер
|Главный тренер
БК PARI считает фаворитом матча команду Александра Головина. На победу «Монако» можно поставить по коэффициенту 1.85. Выигрыш «Нанта» идет за 4.20, а ничья – за 3.65.
Партнерский проект