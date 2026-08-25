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Наполи - Комо: прогноз и ставка на 30 августа 2026

Обновлено:
30 августа в рамках чемпионата Италии неаполитанский «Наполи» на стадионе имени Диего Марадоны примет «Комо»!
Валентин Васильев

«Наполи» начал сезон с уверенной победы — после первого тура команда занимает 4-е место в таблице с 3 очками и разницей забитых и пропущенных мячей 2:0. Неаполитанцы демонстрируют надежную игру в обороне и стараются контролировать ход матча. Однако в последних очных встречах «партенопейцы» не смогли обыграть «Комо» в основное время, дважды сыграв вничью 0:0 (включая матч 2 мая 2026 года), а также уступив в серии пенальти в Кубке Италии в феврале 2026 года. Тем не менее дома хозяева являются фаворитами и будут нацелены исключительно на три очка.

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«Комо» стартовал в сезоне скромнее: 11-е место с 1 очком и ничейным результатом 1:1 в матче с «Удинезе» в первом туре. Команда из Ломбардии показывает вязкий и прагматичный футбол, делая ставку на плотную оборону и быстрые контратаки. Несмотря на статус андердога, «Комо» уже доказал, что способен доставить проблемы топ-клубам, не пропуская много и навязывая борьбу в центре поля.

Обе команды в текущих условиях предпочитают не рисковать и действовать аккуратно. «Наполи» обладает более классным подбором исполнителей, но «Комо» умеет «сушить» игру и терпеть. Статистика личных встреч говорит о том, что матчи между этими соперниками часто получаются низовыми и упорными, с минимальным количеством голевых моментов.

БК «БЕТСИТИ» дает коэффициент 2.55 на победу «Наполи», 3.31 на ничью и 3.12 на успех гостей. Учитывая статистические тренды и упорный характер последних игр между этими командами, ставка на тотал меньше 2.5 гола за 1,59 смотрится наиболее обоснованно и надежно.

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