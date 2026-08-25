Наполи - Комо: прогноз и ставка на 30 августа 2026

«Комо» стартовал в сезоне скромнее: 11-е место с 1 очком и ничейным результатом 1:1 в матче с «Удинезе» в первом туре. Команда из Ломбардии показывает вязкий и прагматичный футбол, делая ставку на плотную оборону и быстрые контратаки. Несмотря на статус андердога, «Комо» уже доказал, что способен доставить проблемы топ-клубам, не пропуская много и навязывая борьбу в центре поля.

Обе команды в текущих условиях предпочитают не рисковать и действовать аккуратно. «Наполи» обладает более классным подбором исполнителей, но «Комо» умеет «сушить» игру и терпеть. Статистика личных встреч говорит о том, что матчи между этими соперниками часто получаются низовыми и упорными, с минимальным количеством голевых моментов.

БК «БЕТСИТИ» дает коэффициент 2.55 на победу «Наполи», 3.31 на ничью и 3.12 на успех гостей. Учитывая статистические тренды и упорный характер последних игр между этими командами, ставка на тотал меньше 2.5 гола за 1,59 смотрится наиболее обоснованно и надежно.