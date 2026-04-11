Александр Романов – Родриго Насименто, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В предварительном карде крупного турнира PFL в Чикаго пройдет поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бразильцем Родриго Насименто и молдаванином Александром Романовым. Кто окажется сильнее?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Романов
Насименто
|Молдова
Страна
Бразилия
|35
Возраст
33
|26
Бои
17
|21 (6 / 12 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (2 / 6 / 4)
|4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 0 / 2)
|1
Без результата
1
|–
Место в рейтинге тяжелого дивизиона PFL
5
|188
Рост (см)
193
|192
Размах рук (см)
217
|105,5
Размах ног (см)
112
В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 г. выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. Затем перешел в PFL, где по разу выиграл и уступил при одном поединке без результата. После этого вышел на серию из двух побед в Shogun Fights. В последнем поединке в марте одолел Джареда Вандераа удушающим приемом в первом раунде и стал чемпионом этой лиги.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2012 г. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой ведущего промоушена одержал четыре победы при трех поражениях и одном поединке без результата. Затем перешел в UFC, где по разу выиграл и уступил. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Олега Попова единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
В ноябре 2024 г. эти спортсмены встречались в UFC. Тогда Романов одержал победу единогласным решением судей. Вполне вероятно, что такой исход повторится и в реванше. Молдаванин стабильнее выглядит на обоих этажах, при этом делает ставку на борьбу. Вероятно, в стойке рисковать он не будет – с таким-то преимуществом Насименто в размахе рук.
Но важно помнить, что и бразилец в партере себя чувствует довольно комфортно. Так что есть все основания ограничиться аккуратной ставкой на ТБ (2,5) в ожидании конкурентного поединка.##prediction:expert:5420:Романов_-_Насименто,_12_апреля_2026._Третий_раунд_начнется##
Турнир стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Романов – Насименто стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард