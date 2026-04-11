Александр Романов – Родриго Насименто, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Александр Бокулёв
В предварительном карде крупного турнира PFL в Чикаго пройдет поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бразильцем Родриго Насименто и молдаванином Александром Романовым. Кто окажется сильнее?

Романов

 

Насименто

Молдова

Страна

Бразилия

35

Возраст

33

26

Бои

17

21 (6 / 12 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (2 / 6 / 4)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 0 / 2)

1

Без результата

1

Место в рейтинге тяжелого дивизиона PFL

5

188

Рост (см)

193

192

Размах рук (см)

217

105,5

Размах ног (см)

112

Александр Романов

В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 г. выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. Затем перешел в PFL, где по разу выиграл и уступил при одном поединке без результата. После этого вышел на серию из двух побед в Shogun Fights. В последнем поединке в марте одолел Джареда Вандераа удушающим приемом в первом раунде и стал чемпионом этой лиги.

Родриго Насименто

В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2012 г. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой ведущего промоушена одержал четыре победы при трех поражениях и одном поединке без результата. Затем перешел в UFC, где по разу выиграл и уступил. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Олега Попова единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа РомановаПобеда НасиментоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,333,332,401,50

Прогноз на бой

В ноябре 2024 г. эти спортсмены встречались в UFC. Тогда Романов одержал победу единогласным решением судей. Вполне вероятно, что такой исход повторится и в реванше. Молдаванин стабильнее выглядит на обоих этажах, при этом делает ставку на борьбу. Вероятно, в стойке рисковать он не будет – с таким-то преимуществом Насименто в размахе рук.

Но важно помнить, что и бразилец в партере себя чувствует довольно комфортно. Так что есть все основания ограничиться аккуратной ставкой на ТБ (2,5) в ожидании конкурентного поединка.

Полный кард, где смотреть бой Романов – Насименто II

Турнир стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Романов – Насименто стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Вивиан Араухо (Бразилия) Шанна Янг (Англия). Женский наилегчайший вес;
  • Джена Бишоп (США) Борена Церцвадзе (Грузия). Женский наилегчайший вес;
  • Омар Эль-Дафрави (Египет) Джеймс Ваке (Австралия). Средний вес;
  • Кана Ватанабе (Япония) Паулина Висневская (Польша). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Насименто (Бразилия) Александр Романов (Молдова). Тяжелый вес;
  • Бьяджо Али Уолш (США) Дашианде Харрис (США). Легкий вес;
  • Нейт Дженнерман (США) Валанти Атсас (США). Полусредний вес.

