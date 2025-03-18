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18 марта 9:59ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Нэшвилл— Сент-Луис, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Музыканты» сражаются за последнюю путевку в плей-офф на Западе
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» принимает «Сент-Луис». У хозяев практически нет шансов пробиться в плей-офф. Гостей предстоящего матча на финише первой стадии сезона ждет ожесточенная драка за последний билет от Западной конференции в розыгрыш Кубка Стэнли, на который претендуют еще три клуба. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нэшвилл Предаторз»

19.03.2025, Ср

03:00 МСК

«Сент-Луис Блюз»

П1 - 2.60

Х - 4.10

П2 - 2.38

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Нэшвилл»4039208-207
«Сент-Луис»3940207-208

Последние пять матчей «Нэшвилла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Лос-Анджелес»

1:0 ОТ

«Нэшвилл»

15.03.2025«Анахайм»

2:1

«Нэшвилл»

12.03.2025«Сан-Хосе»

2:3

«Нэшвилл»

09.03.2025«Нэшвилл»

3:2 ОТ

«Чикаго»

07.03.2025«Нэшвилл»

5:3

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Сент-Луис»

7:2

«Анахайм»

16.03.2025«Миннесота»

1:5

«Сент-Луис»

14.03.2025«Питтсбург»

5:3

«Сент-Луис»

09.03.2025«Лос-Анджелес»

2:1 ОТ

«Сент-Луис»

08.03.2025«Анахайм»

3:4

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Нэшвилла» и «Сент-Луиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.12.2024«Сент-Луис»

7:4

«Нэшвилл»

05.04.2024«Нэшвилл»

6:3

«Сент-Луис»

18.02.2024«Сент-Луис»

2:5

«Нэшвилл»

24.11.2023«Сент-Луис»

3:8

«Нэшвилл»

01.04.2023«Нэшвилл»

6:1

«Сент-Луис»

Лидеры

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«Нэшвилл»

Показатель

«Сент-Луис»

Показатель

Бомбардир (очки)Форсберг60

Кайру

55

Снайпер (голы)Форсберг25

Кайру

27

Ассистент (передачи)Форсберг35

Томас

38

Вратарь (коэфф. надежности)Сарос2.92

Хофер

2.78

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Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6734412323236-17983
5. Торонто6732711224216-19983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Детройт6724530629194-21170
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Бостон6923701830186-22169
13. Айлендерс6624421728179-19668
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6631413621186-17281
7. Миннесота6830532325187-19481
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6624332925171-19671
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»

Потери

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«Нэшвилл»: Лозон, Вильсбю (оба - травма)

«Сент-Луис»: Крюг, Парэйко  (оба - травма)

Прогноз на матч

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В девяти из десяти последних матчей между этими командами дело заканчивалось крупной победой одного из соперников. Лишь однажды на заданном временном отрезке для выявления победителя понадобилось дополнительное время, и случилось это в той самой единственной «низовой» игре, успех в которой праздновал «Сент-Луис» (1:0 ОТ). Есть все основания полагать, что и на этот раз соперники порадуют зрителей приятным количеством заброшенных шайб.

От восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» отделяют 15 очков, отыграть которые на финише регулярки не представляется возможным. А вот «Сент-Луис» идет на Западе девятым, имея все шансы пробиться в плей-офф. Мотивация в предстоящей игре гостей будет на несравнимо более высоком уровне, что позволяет назвать фаворитом именно гостей. Предыдущая встреча соперников завершилась крупной победой «Блюз», разгромивших на своей площадке «Предаторз» со счетом 7:4. Предположим, что мотивированные «музыканты» возьму вверх над соперником и в этот раз, уложившись в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline не выделяют фаворита в предстоящей игре, предлагая близкие коэффициенты на победу каждой из команд. Успех в основное время «Нэшвилла» котируется за 2.60, а на выигрыш «Сент-Луиса» можно поставить за 2.38. На ничью есть возможность заключить пари с кэфом 4.10.

Вопросы и ответы

Какие российские игроки выступают за «Сент-Луис» ?

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За «Сент-Луис» сыграют нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Первый в 66-ти играх регулярки набрал уже 47 (14+33) очков, на счету второго 15 (3+12) баллов за результативность в таком же количестве матчей.   

Сыграет ли за «Нэшвилл» Федор Свечков?

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В составе «Предаторз» мы увидим 21-летнего воспитанника отечественной хоккейной школы. Форвард не забивает уже почти два месяца, набрав в текущем сезоне 11 (6+5) результативных балла в 36-ти матчах.

Будет ли много голов в матче «Нэшвилл» - «Сент-Луис»?

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Букмекеры считают, что матч точно не будет низовым. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.87. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за солидные 2.70.  

Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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