Нэшвилл— Сент-Луис, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь со вторника на среду, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» принимает «Сент-Луис». У хозяев практически нет шансов пробиться в плей-офф. Гостей предстоящего матча на финише первой стадии сезона ждет ожесточенная драка за последний билет от Западной конференции в розыгрыш Кубка Стэнли, на который претендуют еще три клуба. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нэшвилл Предаторз»
19.03.2025, Ср
03:00 МСК
«Сент-Луис Блюз»
|П1 - 2.60
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Нэшвилл»
|40
|39
|208-207
|«Сент-Луис»
|39
|40
|207-208
Последние пять матчей «Нэшвилла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Лос-Анджелес»
1:0 ОТ
«Нэшвилл»
|15.03.2025
|«Анахайм»
2:1
«Нэшвилл»
|12.03.2025
|«Сан-Хосе»
2:3
«Нэшвилл»
|09.03.2025
|«Нэшвилл»
3:2 ОТ
«Чикаго»
|07.03.2025
|«Нэшвилл»
5:3
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Анахайм»
|16.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Сент-Луис»
|14.03.2025
|«Питтсбург»
5:3
«Сент-Луис»
|09.03.2025
|«Лос-Анджелес»
2:1 ОТ
«Сент-Луис»
|08.03.2025
|«Анахайм»
3:4
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Нэшвилла» и «Сент-Луиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.12.2024
|«Сент-Луис»
7:4
«Нэшвилл»
|05.04.2024
|«Нэшвилл»
6:3
«Сент-Луис»
|18.02.2024
|«Сент-Луис»
2:5
«Нэшвилл»
|24.11.2023
|«Сент-Луис»
3:8
«Нэшвилл»
|01.04.2023
|«Нэшвилл»
6:1
«Сент-Луис»
«Нэшвилл»
|Показатель
«Сент-Луис»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Форсберг
|60
Кайру
55
|Снайпер (голы)
|Форсберг
|25
Кайру
27
|Ассистент (передачи)
|Форсберг
|35
Томас
38
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Сарос
|2.92
Хофер
2.78
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Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|5. Торонто
|67
|32
|7
|1
|1
|2
|24
|216-199
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|13. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|7. Миннесота
|68
|30
|5
|3
|2
|3
|25
|187-194
|81
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|66
|24
|3
|3
|2
|9
|25
|171-196
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»
«Нэшвилл»: Лозон, Вильсбю (оба - травма)
«Сент-Луис»: Крюг, Парэйко (оба - травма)
В девяти из десяти последних матчей между этими командами дело заканчивалось крупной победой одного из соперников. Лишь однажды на заданном временном отрезке для выявления победителя понадобилось дополнительное время, и случилось это в той самой единственной «низовой» игре, успех в которой праздновал «Сент-Луис» (1:0 ОТ). Есть все основания полагать, что и на этот раз соперники порадуют зрителей приятным количеством заброшенных шайб.
От восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» отделяют 15 очков, отыграть которые на финише регулярки не представляется возможным. А вот «Сент-Луис» идет на Западе девятым, имея все шансы пробиться в плей-офф. Мотивация в предстоящей игре гостей будет на несравнимо более высоком уровне, что позволяет назвать фаворитом именно гостей. Предыдущая встреча соперников завершилась крупной победой «Блюз», разгромивших на своей площадке «Предаторз» со счетом 7:4. Предположим, что мотивированные «музыканты» возьму вверх над соперником и в этот раз, уложившись в основное время.
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За «Сент-Луис» сыграют нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Первый в 66-ти играх регулярки набрал уже 47 (14+33) очков, на счету второго 15 (3+12) баллов за результативность в таком же количестве матчей.
В составе «Предаторз» мы увидим 21-летнего воспитанника отечественной хоккейной школы. Форвард не забивает уже почти два месяца, набрав в текущем сезоне 11 (6+5) результативных балла в 36-ти матчах.
Букмекеры считают, что матч точно не будет низовым. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.87. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за солидные 2.70.
Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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