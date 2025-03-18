Нэшвилл— Сент-Луис, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В девяти из десяти последних матчей между этими командами дело заканчивалось крупной победой одного из соперников. Лишь однажды на заданном временном отрезке для выявления победителя понадобилось дополнительное время, и случилось это в той самой единственной «низовой» игре, успех в которой праздновал «Сент-Луис» (1:0 ОТ). Есть все основания полагать, что и на этот раз соперники порадуют зрителей приятным количеством заброшенных шайб.

От восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» отделяют 15 очков, отыграть которые на финише регулярки не представляется возможным. А вот «Сент-Луис» идет на Западе девятым, имея все шансы пробиться в плей-офф. Мотивация в предстоящей игре гостей будет на несравнимо более высоком уровне, что позволяет назвать фаворитом именно гостей. Предыдущая встреча соперников завершилась крупной победой «Блюз», разгромивших на своей площадке «Предаторз» со счетом 7:4. Предположим, что мотивированные «музыканты» возьму вверх над соперником и в этот раз, уложившись в основное время.