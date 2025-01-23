Эмма Наварро — Ига Швентек, 22 января: прогноз на матч Australian Open

Эксперты считают, что у Наварро нет шансов пройти в полуфинал. Коэффициент на проход американки в полуфинал довольно красноречив - 1.07. А вот на разнице сетов и геймов в этом матче имеет смысл. Швентек в Мельбурне пока не отдала ни одного сета, сокрушая соперниц на пути к финалу. Есть все основания полагать, что и в этой встрече Ига выиграет «всухую», не подарив сопернице надежду реально побороться за победу.

Подтверждает прогнозы о довольно легкой победе полячки и турнирной путь американки в Австралии. В каждом из своих предыдущих матчей Наварро отдавала по сету соперницам. Победа в 4-м круге над россиянкой Дарьей Касаткиной стала серьезным испытанием для Эммы, восстановиться после которого за столь короткий срок будет проблематично. Делаем выбор в пользу ставки на победу Швентек с хорошей форой.