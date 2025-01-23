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21 января 9:32ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Эмма Наварро — Ига Швентек, 22 января: прогноз на матч Australian Open

Вторая и восьмая ракетки мира сразятся за путевку в полуфинал АО
Руслан Ипполитов

В среду, 22 января, за путевку в полуфинал Australian Open поспорят американка Эмма Наварро и полячка Ига Швентек. Оцениваем шансы в противостоянии второй и восьмой ракеток мира. 

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Дата / Время: 22.01.2025, 05:00 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк» (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Эмма Наварро (23 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:7, 7:6, 6:5
  • 2-й круг: Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 3:6, 6:4
  • 3-й круг: Онс Жабер (Тунис) — 6:4 , 3:6, 6:4
  • 4-й круг: Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 5:7, 7:5

Ига Швентек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:0
  • 4-й круг: Ева Лис (Германия) — 6:0, 6:1

Эмма Наварро

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Победительница турнира WTA в одиночном разряде в Хобарте в минувшем году. Правша. 8-я ракетка мира, что является ее наивысшем достижением в рейтинге WTA.

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Ига Швентек

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На счету полячки 22 победы в одиночных турнирах. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос».  

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Ставки на исход

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Букмекеры считают Швенктек явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,07 на её победу и 10,00 на успех Наварро.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (17,5) и 1,75 на ТМ (18.5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа НаварроПобеда ШвентекТБ (18,5)ТМ (17,5)
WINLINE10,001,072,182,15

Прогноз и ставка

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Эксперты считают, что у Наварро нет шансов пройти в полуфинал. Коэффициент на проход американки в полуфинал довольно красноречив - 1.07. А вот на разнице сетов и геймов в этом матче имеет смысл. Швентек в Мельбурне пока не отдала ни одного сета, сокрушая соперниц на пути к финалу. Есть все основания полагать, что и в этой встрече Ига выиграет «всухую», не подарив сопернице надежду реально побороться за победу.

Подтверждает прогнозы о довольно легкой победе полячки и турнирной путь американки в Австралии. В каждом из своих предыдущих матчей Наварро отдавала по сету соперницам. Победа в 4-м круге над россиянкой Дарьей Касаткиной стала серьезным испытанием для Эммы, восстановиться после которого за столь короткий срок будет проблематично. Делаем выбор в пользу ставки на победу Швентек с хорошей форой.

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