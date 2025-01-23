Эмма Наварро — Ига Швентек, 22 января: прогноз на матч Australian Open

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В среду, 22 января, за путевку в полуфинал Australian Open поспорят американка Эмма Наварро и полячка Ига Швентек. Оцениваем шансы в противостоянии второй и восьмой ракеток мира.
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Дата / Время: 22.01.2025, 05:00 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк» (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Эмма Наварро (23 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Ига Швентек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница турнира WTA в одиночном разряде в Хобарте в минувшем году. Правша. 8-я ракетка мира, что является ее наивысшем достижением в рейтинге WTA.
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На счету полячки 22 победы в одиночных турнирах. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос».
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Букмекеры считают Швенктек явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,07 на её победу и 10,00 на успех Наварро.
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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (17,5) и 1,75 на ТМ (18.5).
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Эксперты считают, что у Наварро нет шансов пройти в полуфинал. Коэффициент на проход американки в полуфинал довольно красноречив - 1.07. А вот на разнице сетов и геймов в этом матче имеет смысл. Швентек в Мельбурне пока не отдала ни одного сета, сокрушая соперниц на пути к финалу. Есть все основания полагать, что и в этой встрече Ига выиграет «всухую», не подарив сопернице надежду реально побороться за победу.
Подтверждает прогнозы о довольно легкой победе полячки и турнирной путь американки в Австралии. В каждом из своих предыдущих матчей Наварро отдавала по сету соперницам. Победа в 4-м круге над россиянкой Дарьей Касаткиной стала серьезным испытанием для Эммы, восстановиться после которого за столь короткий срок будет проблематично. Делаем выбор в пользу ставки на победу Швентек с хорошей форой.
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