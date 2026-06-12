Нидерланды - Япония, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Редакция подготовила для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Учитывая форму и уверенность в себе японцев, их непроигрыш на старте ЧМ совсем не выглядит фантастикой. PARI оценила двойной шанс 2Х весьма высоким коэффициентом - 1.80.

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Сбалансированный. Японцы не пропускают на протяжении пяти матчей, одержав пять сухих побед. Три последние - со счетом 1:0. У обеих команд показатель пропускаемости за последние 10 игр составляет меньше единицы - соответственно, 0.80 и 0.60. Поэтому тотал меньше 2.5 - достаточно реальный исход противостояния.