Нидерланды - Япония, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Очень насыщенную программу воскресного игрового дня на Кубке мира по футбол увенчает любопытное европейско-азиатское противостояние в Арлингтоне. В первом туре группы F сразятся команды Нидерландов и Японии. Ниже вся необходимая беттору информация о соотношении сил в паре и трендах в результатах сторон.
Парни Рональда Кумана уверенно решили задачу попадания на мировое первенство, мощно проведя отбор в группе G европейской квалификации. «Оранжевые» завершили квалификацию на первом месте, не проиграв ни разу за восемь встреч — шесть побед и две ничьи с поляками. При этом разница забитых и пропущенных мячей выглядит внушительно: 27 голов в атаке и всего четыре в свои ворота. Главным голеадором кампании стал Мемфис Депай. Восемь раз поразив чужие ворота, он повторил достижение Робина ван Перси и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Единственные потери очков случились в двухматчевом противостоянии с Польшей — оба раза была зафиксирована ничья 1:1, но этого хватило, чтобы финишировать выше ближайшего преследователя.
В рейтинге ФИФА голландцы сейчас занимает седьмое, опережая в числе прочих могучие команды Бельгии и Германии.
Последние пять матчей сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Нидерланды
4:0
Литва
Отбор ЧМ-2026
Сборная Японии первой в мире отобралась на ЧМ-2026, — это случилось уже 20 марта 2025 года. Дружина Хадзимэ Мориясу выступала в группе С азиатского отбора, которую за обилие сильных соперников (Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Китай, Индонезия) называли «группой смерти». Однако «самураи» не просто выжили в ней, но и выиграли ее, потерпев всего одно поражение за 10 туров третьего раунда квалификации.
О силе и амбициях японцев можно судить и по мартовской победе в Лондоне над Англией (1:0). Выигрышная серия команды насчитывает уже шесть матчей. В рейтинге ФИФА команда уже занимает довольно высокое 18-е место и явно окажется выше в следующем релизе.
Последние пять матчей сборной Японии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Япония
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Шотландия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Япония
3:0
Боливия
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Япония
2:0
Гана
Товарищеский матч
С 2009 по 2013 год эти соперники встречались трижды. Два первых матча, в том числе один на ЧМ-2010, европейцы выиграли всухую - соответственно, 3:0 и 1:0. А последняя встреча завершилась вничью - 2:2.
Редакция подготовила для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Учитывая форму и уверенность в себе японцев, их непроигрыш на старте ЧМ совсем не выглядит фантастикой. PARI оценила двойной шанс 2Х весьма высоким коэффициентом - 1.80.
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Сбалансированный. Японцы не пропускают на протяжении пяти матчей, одержав пять сухих побед. Три последние - со счетом 1:0. У обеих команд показатель пропускаемости за последние 10 игр составляет меньше единицы - соответственно, 0.80 и 0.60. Поэтому тотал меньше 2.5 - достаточно реальный исход противостояния.
Рискованный. В 10 предыдущих играх японцев обмен голами случался только дважды. Семь раз «самураи» играли на ноль. Поэтому в данном случае можно рассмотреть и вариант «Обе забьют - нет». БЕТСИТИ присвоил ему коэффициент 2.05.
Крайне сложный матч для прогнозирования. Силы сторон примерно равны. Если бы не опыт и класс голландцев, можно было бы допустить четвертую подряд победу Японии со счетом 1:0. Но мы все же остановимся на ничьей.
Ожидаемый счет — 1:1
В линии Winline этот исход котируется за 5.80.
####prediction:big:5715:Нидерланды_-_Япония._Тотал_меньше_2.5##