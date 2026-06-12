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ГлавнаяПрогнозыНидерланды - Япония, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Нидерланды - Япония, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Японцы способны удивить
Валентин Васильев
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Нидерланды - Япония

Команды

14 июня 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти»   (Арлингтон, Техас, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 2.5
Прогноз

1.89
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Нидерланды - Япония

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Очень насыщенную программу воскресного игрового дня на Кубке мира по футбол увенчает любопытное европейско-азиатское противостояние в Арлингтоне. В первом туре группы F сразятся команды Нидерландов и Японии. Ниже вся необходимая беттору информация о соотношении сил в паре и трендах в результатах сторон.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline2.023.453.501.911.89
PARI 2.003.603.701.921.88
БЕТСИТИ2.033.603.701.951.87

Нидерланды 

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Парни Рональда Кумана уверенно решили задачу попадания на мировое первенство, мощно проведя отбор в группе G европейской квалификации. «Оранжевые» завершили квалификацию на первом месте, не проиграв ни разу за восемь встреч — шесть побед и две ничьи с поляками. При этом разница забитых и пропущенных мячей выглядит внушительно: 27 голов в атаке и всего четыре в свои ворота. Главным голеадором кампании стал Мемфис Депай. Восемь раз поразив чужие ворота, он  повторил достижение Робина ван Перси и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Единственные потери очков случились в двухматчевом противостоянии с Польшей — оба раза была зафиксирована ничья 1:1, но этого хватило, чтобы финишировать выше ближайшего преследователя.

В рейтинге ФИФА голландцы сейчас занимает седьмое, опережая в числе прочих могучие команды Бельгии и Германии.

Последние пять матчей сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Нидерланды

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

27.03.2026Нидерланды

2:1

Норвегия

Товарищеский матч

17.11.2025Нидерланды

4:0

Литва

Отбор ЧМ-2026

Япония

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Сборная Японии первой в мире отобралась на ЧМ-2026, — это случилось уже 20 марта 2025 года. Дружина Хадзимэ Мориясу выступала в группе С азиатского отбора, которую за обилие сильных соперников (Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Китай, Индонезия) называли «группой смерти». Однако «самураи» не просто выжили в ней, но и выиграли ее, потерпев всего одно поражение за 10 туров третьего раунда квалификации.

О силе и амбициях японцев можно судить и по мартовской победе в Лондоне над Англией (1:0). Выигрышная серия команды насчитывает уже шесть матчей.  В рейтинге ФИФА команда уже занимает довольно высокое 18-е место и явно окажется выше в следующем релизе. 

Последние пять матчей сборной Японии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Япония

1:0

Исландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

28.03.2026Шотландия

0:1

Япония

Товарищеский матч

27.03.2026Япония

3:0

Боливия

Товарищеский матч

19.11.2025Япония

2:0

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

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С 2009 по 2013 год эти соперники встречались трижды. Два первых матча, в том числе один на ЧМ-2010, европейцы выиграли всухую - соответственно, 3:0 и 1:0. А последняя встреча завершилась вничью - 2:2. 

Прогнозы на матч

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Редакция подготовила для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Учитывая форму и уверенность в себе японцев, их непроигрыш на старте ЧМ совсем не выглядит фантастикой.  PARI  оценила двойной шанс 2Х весьма высоким коэффициентом - 1.80.

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Сбалансированный. Японцы не пропускают на протяжении пяти матчей, одержав пять сухих побед. Три последние - со счетом 1:0. У обеих команд показатель пропускаемости за последние 10 игр составляет меньше единицы - соответственно, 0.80 и 0.60. Поэтому тотал меньше 2.5 - достаточно реальный исход противостояния.

Рискованный. В 10 предыдущих играх японцев обмен голами случался только дважды. Семь раз «самураи» играли на ноль. Поэтому в данном случае можно рассмотреть и вариант «Обе забьют - нет». БЕТСИТИ присвоил ему коэффициент 2.05.

Прогноз на точный счет

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Крайне сложный матч для прогнозирования. Силы сторон примерно равны. Если бы не опыт и класс голландцев, можно было бы допустить четвертую подряд победу Японии со счетом 1:0. Но мы все же остановимся на ничьей.

Ожидаемый счет — 1:1 

В линии Winline этот исход котируется за 5.80.

####prediction:big:5715:Нидерланды_-_Япония._Тотал_меньше_2.5##

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