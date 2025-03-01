Ньюкасл - Брайтон, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, трансляция, составы, прогноз

Последний месяц зимы сложился крайне неоднозначно для «Ньюкасла». На одной чаше воображаемых весов - победы над «Арсеналом» и «Бирмингемом» в национальных кубках и над «Ноттингемом» в АПЛ, на другой - сухие поражения на выезде от действующего и, скорее всего, следующего чемпионов Англии - соответственно, «Ман Сити» и «Ливерпуля».

Как ни странно, катастрофа в Ноттингеме (а как еще назвать в футболе поражение со счетом 0:7) пошла только на пользу «Брайтону». После перенесенного позора команда встряхнулась и выиграла четыре матча подряд: два у «Челси» и по одному - у «Саутгемптона» и «Борнмута». Так что к кубковому выезду в Ньюкасл «чайки» восстановили не только свою репутацию, но и подорванную уверенность в собственных силах.

Игра на «Сент-Джеймс Парк» обещает быть страстной и достаточно зрелищной. Есть ощущение, что как минимум три гола совместными усилиями команды организуют. Взять ТБ 2.5 в FONBET сейчас можно по котировке 1.60.