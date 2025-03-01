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1 марта 9:50ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Ньюкасл - Брайтон, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, трансляция, составы, прогноз

Предвкушаем яркое зрелище на «Сент-Джеймс Парк»
Валентин Васильев

В эти выходные определятся четвертьфиналисты Кубка Англии по футболу. В Ньюкасле одноименный клуб примет «Брайтон». Анализируем линии легальных букмекеров на воскресное противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

02.03.2024, Сб

16:45 МСК

«Брайтон»

П1 - 2.15

Х - 3.85

П2 - 3.05

Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»1191440-37
«Брайтон»1491137-40

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

08.02.2025«Бирмингем»

2:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Брайтона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.025«Брайтон»

2:1

«Борнмут»

АПЛ

22.02.2025

«Саутгемптон»

0:4

«Брайтон»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

01.02.2025

«Ноттингем Форрест»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

01.03.2025.  15:15. «Престон Норт Энд»  – «Бернли»  
01.03.2025.  15:15. «Кристал Пэлас»  – «Миллуолл»  
01.03.2025.  18:00. «Борнмут»  – «Вулверхэмптон»  
01.03.2025.  20:45. «Манчестер Сити»  – «Плимут Аргайл»  
02.03.2025.  16:45. «Ньюкасл Юнайтед»  – «Брайтон энд Хоув Альбион»  
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед»  – «Фулхэм»  
03.03.2025.  22:30. «Ноттингем Форест»  – «Ипсвич Таун» 

Прогноз на матч

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Последний месяц зимы сложился крайне неоднозначно для «Ньюкасла». На одной чаше воображаемых весов - победы над «Арсеналом» и «Бирмингемом» в национальных кубках и над «Ноттингемом» в АПЛ, на другой - сухие поражения на выезде от действующего и, скорее всего, следующего чемпионов Англии - соответственно, «Ман Сити» и «Ливерпуля».

Как ни странно, катастрофа в Ноттингеме (а как еще назвать в футболе поражение со счетом 0:7) пошла только на пользу «Брайтону». После перенесенного позора команда встряхнулась и выиграла четыре матча подряд: два у «Челси» и по одному - у «Саутгемптона» и «Борнмута». Так что к кубковому выезду в Ньюкасл «чайки» восстановили не только свою репутацию, но и подорванную уверенность в собственных силах.

Игра на «Сент-Джеймс Парк» обещает быть страстной и достаточно зрелищной. Есть ощущение, что как минимум три гола совместными усилиями команды организуют. Взять ТБ 2.5 в FONBET сейчас можно по котировке 1.60.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальных видеотрансляций Премьер-лиги на российском ТВ не найти. Графические лайвы доступны на официальных сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Льюис, Исак, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Вельтман, Милнер, Данк, Стил, Кадиоглу, Игор (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Ньюкасл» - «Брайтон»:

Позиция«Ньюкасл»«Брайтон»Позиция
Вратарь1. Дубравка1. ВербрюггенВратарь
Защитник21. Ливраменто30. ЭступиньянЗащитник
Защитник5. Шер29. ван ХеккеЗащитник
Защитник33. Берн4. УэбстерЗащитник
Защитник20. Холл2. ЛэмптиЗащитник
Полузащитник8. Тонали20. БалебаПолузащитник
Полузащитник 36. Лонгстафф25. ГомесПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок22. МитомаПолузащитник
Нападающий23. Мерфи 14. РюттерПолузащитник
Нападающий10. Гордон9. Педро Нападающий
Нападающий9. Уилсон17. МинтеНападающий
Главный тренерЭдди ХауФабиан Марк ХюрцелерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET выкатил солидные коэффициенты на все три базовых исхода основной линии: 2.15 на П2, 3.05 на П2 и 3.85 - на ничью. Проход «Ньюкасла» в следующий раунд котируется за 1.65, «Брайтона» - за 2.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ньюкасл» - «Брайтон энд Хоув Альбион»?

Самый низкий коэффициент в линии FONBET на точный счет присвоен результативной ничьей 1:1. При таком исходе основного времени контора умножит номинал ставки на 8.50.

Где и когда финал Кубка Англии?

Решающий матч турнира примет самый знаменитый британский стадион -  лондонский «Уэмбли». Финал пройдет 17 мая 2025 года.

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