Ньюкасл - Брайтон, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В эти выходные определятся четвертьфиналисты Кубка Англии по футболу. В Ньюкасле одноименный клуб примет «Брайтон». Анализируем линии легальных букмекеров на воскресное противостояние.
Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|11
|9
|14
|40-37
|«Брайтон»
|14
|9
|11
|37-40
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|08.02.2025
|«Бирмингем»
2:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Брайтона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Борнмут»
АПЛ
22.02.2025
«Саутгемптон»
0:4
«Брайтон»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
01.02.2025
«Ноттингем Форрест»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
01.03.2025. 15:15. «Престон Норт Энд» – «Бернли»
01.03.2025. 15:15. «Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
01.03.2025. 18:00. «Борнмут» – «Вулверхэмптон»
01.03.2025. 20:45. «Манчестер Сити» – «Плимут Аргайл»
02.03.2025. 16:45. «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
03.03.2025. 22:30. «Ноттингем Форест» – «Ипсвич Таун»
Последний месяц зимы сложился крайне неоднозначно для «Ньюкасла». На одной чаше воображаемых весов - победы над «Арсеналом» и «Бирмингемом» в национальных кубках и над «Ноттингемом» в АПЛ, на другой - сухие поражения на выезде от действующего и, скорее всего, следующего чемпионов Англии - соответственно, «Ман Сити» и «Ливерпуля».
Как ни странно, катастрофа в Ноттингеме (а как еще назвать в футболе поражение со счетом 0:7) пошла только на пользу «Брайтону». После перенесенного позора команда встряхнулась и выиграла четыре матча подряд: два у «Челси» и по одному - у «Саутгемптона» и «Борнмута». Так что к кубковому выезду в Ньюкасл «чайки» восстановили не только свою репутацию, но и подорванную уверенность в собственных силах.
Игра на «Сент-Джеймс Парк» обещает быть страстной и достаточно зрелищной. Есть ощущение, что как минимум три гола совместными усилиями команды организуют. Взять ТБ 2.5 в FONBET сейчас можно по котировке 1.60.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальных видеотрансляций Премьер-лиги на российском ТВ не найти. Графические лайвы доступны на официальных сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Льюис, Исак, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Вельтман, Милнер, Данк, Стил, Кадиоглу, Игор (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Брайтон»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Брайтон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
|1. Вербрюгген
|Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
|30. Эступиньян
|Защитник
|Защитник
|5. Шер
|29. ван Хекке
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|4. Уэбстер
|Защитник
|Защитник
|20. Холл
|2. Лэмпти
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|20. Балеба
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
|25. Гомес
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|22. Митома
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мерфи
|14. Рюттер
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Гордон
|9. Педро
|Нападающий
|Нападающий
|9. Уилсон
|17. Минте
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Главный тренер
FONBET выкатил солидные коэффициенты на все три базовых исхода основной линии: 2.15 на П2, 3.05 на П2 и 3.85 - на ничью. Проход «Ньюкасла» в следующий раунд котируется за 1.65, «Брайтона» - за 2.20.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый низкий коэффициент в линии FONBET на точный счет присвоен результативной ничьей 1:1. При таком исходе основного времени контора умножит номинал ставки на 8.50.
Решающий матч турнира примет самый знаменитый британский стадион - лондонский «Уэмбли». Финал пройдет 17 мая 2025 года.
Партнерский проект