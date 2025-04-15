Ньюкасл - Кристал Пэлас, 16 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На выходных «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» соперничали с топами из Манчестера - и оба поучаствовали в зажигательных шоу. «Сороки» разнесли «МЮ» со счетом 4:1. Лондонский же середняк заставил страдать пока еще действующего чемпиона АПЛ. В середине первого тайма они вели против «Сити» 2:0, а в итоге уступили 2:5.

Понятно, что в предстоящем матче «Ньюкасл» - явный фаворит. Он не только объективно сильнее, но и гораздо более мотивированнее противника. У гостей есть только одно преимущество перед фаворитом - они могут не забивать голову результатом и поиграть в свое удовольствие. В таких случаях игры часто превращаются в «голеады».

Исходя из вышесказанного, прогнозируем непроигрыш хозяев (им очки гораздо нужнее) при тотале голов больше 2.5.