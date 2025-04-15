Ньюкасл - Кристал Пэлас, 16 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 16 апреля, в Ньюкасле пройдет перенесенный матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Одноименный клуб принимает «Кристал Пэлас». Расскажем о коэффициентах легальных букмекеров и интересных вариантах для пари на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ньюкасл»
13.04.2025, Вс
18:30 МСК
«Кристал Пэлас» (Лондон)
|П1 - 1.72
Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Ньюкасл»
|29
|13
|13
|74-43
|«Кристал Пэлас»
|13
|13
|29
|43-74
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Ньюкасл»
4:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|07.04.2025
|«Лестер»
0:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|10.03.2025
|«Вест Хэм»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|05.04.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|02.04.2025
|«Саутгемптон»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|29.03.2025
|«Фулхэм»
0:3
«Кристал Пэлас»
Кубок Англии
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
«Ньюкасл» держится в топ-4 сезона. «Кристал Пэлас» идет 12-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2. Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3. Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4. Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|5. Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6. Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7. Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12. Кристал Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13. Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15. Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16. Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17. Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18. Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19. Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20. Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
На выходных «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» соперничали с топами из Манчестера - и оба поучаствовали в зажигательных шоу. «Сороки» разнесли «МЮ» со счетом 4:1. Лондонский же середняк заставил страдать пока еще действующего чемпиона АПЛ. В середине первого тайма они вели против «Сити» 2:0, а в итоге уступили 2:5.
Понятно, что в предстоящем матче «Ньюкасл» - явный фаворит. Он не только объективно сильнее, но и гораздо более мотивированнее противника. У гостей есть только одно преимущество перед фаворитом - они могут не забивать голову результатом и поиграть в свое удовольствие. В таких случаях игры часто превращаются в «голеады».
Исходя из вышесказанного, прогнозируем непроигрыш хозяев (им очки гораздо нужнее) при тотале голов больше 2.5.
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Графические онлайн-трансляции матчей АПЛ предоставляют пользователям официальные ресурсы букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
«Кристал Пэлас»: Хьюз (дисквалификация), Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Кристал Пэлас»
|Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
|1. Хендерсон
|Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
|12. Муньос
|Защитник
|Защитник
|5. Шер
|6. Гехи
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|26. Ричардс
|Защитник
|Защитник
|2. Триппьер
|25. Чилуэлл
|Полузащитник
|Защитник
|8. Тонали
|3. Митчелл
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
|20. Уортон
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|8. Лерма
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерфи
|10. Эзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гордон
|7. Сарр
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Уилсон
|9. Нкетиа
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Оливер Гласнер
|Главный тренер
Победа хозяев поля идет в «Лиги Ставок» с коэффициентом 1.72, а гостей - 4.70. Ничья сулит поставившим на этот исход четырехкратный выигрыш.
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