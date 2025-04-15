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14 апреля 8:11ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ньюкасл - Кристал Пэлас, 16 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Сороки» летят в Лигу чемпионов
Валентин Васильев

В среду, 16 апреля, в Ньюкасле пройдет перенесенный матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Одноименный клуб принимает «Кристал Пэлас».  Расскажем о коэффициентах легальных букмекеров и интересных вариантах для пари на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

13.04.2025, Вс

18:30 МСК

«Кристал Пэлас» (Лондон)

П1 - 1.72

Х - 4.00

П2 - 4.70

Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур

Стадион:  «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Ньюкасл»29131374-43
«Кристал Пэлас»13132943-74

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Ньюкасл»

4:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

07.04.2025«Лестер»

0:3

«Ньюкасл»

АПЛ

02.04.2025«Ньюкасл»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

10.03.2025«Вест Хэм»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

05.04.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

02.04.2025«Саутгемптон»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

29.03.2025«Фулхэм»

0:3

«Кристал Пэлас»

Кубок Англии

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

Место в таблице

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«Ньюкасл» держится в топ-4 сезона. «Кристал Пэлас» идет 12-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль32237274-3176
2. Арсенал321712357-2763
3. Ноттингем Форест32176951-3857
4. Ньюкасл31175956-4056
5. Манчестер Сити32167962-4255
6. Челси32159856-3954
7. Астон Вилла32159849-4654
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон321212851-4948
10. Борнмут311291051-4045
11. Брентфорд321271352-4843
12. Кристал Пэлас3111101041-4043
13. Эвертон328141034-3838
14. Манчестер Юнайтед321081438-4538
15. Тоттенхэм321141760-4937
16. Вулверхэмптон321051747-6135
17. Вест Хэм32981536-5435
18. Ипсвич32491933-6721
19. Лестер32462227-7218
20. Саутгемптон32242623-7710

Прогноз на матч

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На выходных «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» соперничали с топами из Манчестера - и оба поучаствовали в зажигательных шоу. «Сороки» разнесли «МЮ» со счетом 4:1. Лондонский же середняк заставил страдать пока еще действующего чемпиона АПЛ. В середине первого тайма они вели против «Сити» 2:0, а в итоге уступили 2:5. 

Понятно, что в предстоящем матче «Ньюкасл» - явный фаворит. Он не только объективно сильнее, но и гораздо более мотивированнее противника. У гостей есть только одно преимущество перед фаворитом - они могут не забивать голову результатом и поиграть в свое удовольствие. В таких случаях игры часто превращаются в «голеады». 

Исходя из вышесказанного, прогнозируем непроигрыш хозяев (им очки гораздо нужнее) при тотале голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графические онлайн-трансляции матчей АПЛ предоставляют пользователям официальные ресурсы букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

«Кристал Пэлас»: Хьюз (дисквалификация), Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Ньюкасл»«Кристал Пэлас»Позиция
Вратарь1. Дубравка1. ХендерсонВратарь
Защитник21. Ливраменто12. МуньосЗащитник
Защитник5. Шер6. ГехиЗащитник
Защитник33. Берн26. РичардсЗащитник
Защитник2. Триппьер25. ЧилуэллПолузащитник
Защитник 8. Тонали3. МитчеллПолузащитник
Полузащитник 36. Лонгстафф20. УортонПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок8. ЛермаПолузащитник
Полузащитник23. Мерфи 10. ЭзеПолузащитник
Полузащитник10. Гордон7. СаррПолузащитник
Нападающий9. Уилсон9. НкетиаНападающий
Главный тренерЭдди ХауОливер ГласнерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Победа хозяев поля идет в «Лиги Ставок» с коэффициентом 1.72, а гостей - 4.70. Ничья сулит поставившим на этот исход четырехкратный выигрыш.

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