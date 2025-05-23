Ньюкасл - Эвертон, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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За тур до окончания чемпионата Англии в розыгрыше еще остаются целых три путевки в Лигу чемпионов УЕФА. Один из соискателей - «Ньюкасл». Чтобы гарантированно удержаться в топ-5 таблицы, «сорокам» нужно победить «Эвертон». Посильная же задача?
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|71
|39
|75
|272-280
|«Эвертон»
|75
|39
|71
|280-272
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Арсенал»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|04.05.2025
|«Брайтон»
1:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.04.2025
|«Ньюкасл»
3:0
«Ипсвич»
АПЛ
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Эвертона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.05.2025
«Эвертон»
2:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|10.05.2025
|«Фулхэм»
1:3
«Эвертон»
АПЛ
03.05.2025
«Эвертон»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|29.04.2025
|«Челси»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
19.04.2025
«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
За тур до конца чемпионата «Ньюкасл» занимает четвертое место, «Эвертон» - тринадцатое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2. Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3. Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4. Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7. Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8. Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9. Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10. Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11. Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12. Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13. Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14. Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15. Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Лестер
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19. Ипсвич
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20. Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
По выступлениям команд во второй половине весны трудно определить, кто здесь борется за Лигу чемпионов, а кто доезжает сезон без внятных турнирных стимулов. За последние пять туров «Ньюкасл» с «Эвертоном» набрали поровну очков - по семь. Так что легкой жизни «сорокам» в заключительный игровой день никто не обещает. У второго представителя Ливерпуля нет никаких резонов облегчать сопернику жизнь. Гости наверняка постараются красиво завершить сезон на «Сент-Джеймс Парк». При этом даже ничья может оказаться губительной для хозяев поля. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. «Лига Ставок» оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.70.
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Уже три года российские телевизионные каналы не транслируют игры Английской премьер-лиги. Следить за ней легально можно по графическим и текстовым трансляциям.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)
«Эвертон»: Линдстрем, Тарковски, Мангала (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Эвертон»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Эвертон»
Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
|1. Пикфорд
Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
|23. Коулман
Защитник
|Защитник
|5. Шер
|15. О'Брайен
Защитник
|Защитник
|33. Берн
|32. Брэнтуэйт
Защитник
|Защитник
|2. Триппьер
|19. Миколенко
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|37. Гарнер
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
|27. Гейе
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|7. Макнил
Полузащитник
|Нападающий
|23. Мерфи
|16. Дукуре
Полузащитник
|Нападающий
|10. Гордон
|10. Ндиайе
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уилсон
|14. Бету
Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Дэвид Мойес
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в основной линии «Лиги Ставок» составляет скромные 1.35. Два других рынка выглядят гораздо привлекательнее. На ничью можно поставить за 5.60, а на победу «Эвертона» - за 8.40.
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