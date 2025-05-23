Ньюкасл - Эвертон, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

По выступлениям команд во второй половине весны трудно определить, кто здесь борется за Лигу чемпионов, а кто доезжает сезон без внятных турнирных стимулов. За последние пять туров «Ньюкасл» с «Эвертоном» набрали поровну очков - по семь. Так что легкой жизни «сорокам» в заключительный игровой день никто не обещает. У второго представителя Ливерпуля нет никаких резонов облегчать сопернику жизнь. Гости наверняка постараются красиво завершить сезон на «Сент-Джеймс Парк». При этом даже ничья может оказаться губительной для хозяев поля. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. «Лига Ставок» оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.70.