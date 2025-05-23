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22 мая 14:46ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ньюкасл - Эвертон, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Битва за Лигу чемпионов в Англии - огонь!
Валентин Васильев

За тур до окончания чемпионата Англии в розыгрыше еще остаются целых три путевки в Лигу чемпионов УЕФА. Один из соискателей - «Ньюкасл». Чтобы гарантированно удержаться в топ-5 таблицы, «сорокам» нужно победить «Эвертон». Посильная же задача?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

25.05.2025, Вс

18:00 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 1.35

Х - 5.60

П2 - 8.40

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»713975272-280
«Эвертон»753971280-272

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Арсенал»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

04.05.2025«Брайтон»

1:1

«Ньюкасл»

АПЛ

26.04.2025«Ньюкасл»

3:0

«Ипсвич»

АПЛ

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Эвертона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025

«Эвертон»

2:0

«Саутгемптон»

АПЛ

10.05.2025«Фулхэм»

1:3

«Эвертон»

АПЛ

03.05.2025

«Эвертон»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

29.04.2025«Челси»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

19.04.2025

«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в таблице

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За тур до конца чемпионата «Ньюкасл» занимает четвертое место, «Эвертон» - тринадцатое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль37258485-4083
2. Арсенал371914467-3371
3. Манчестер Сити37208970-4468
4. Ньюкасл372061168-4666
5. Челси37199963-4366
6. Астон Вилла37199958-4966
7. Ноттингем Форест371981058-4565
8. Брайтон371513962-5858
9. Брентфорд371671465-5655
10. Фулхэм371591354-5254
11. Борнмут3714111256-4653
12. Кристал Пэлас3713131150-5052
13. Эвертон3710151241-4445
14. Вулверхэмптон371252053-6841
15. Вест Хэм3710101743-6140
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Лестер37672433-7825
19. Ипсвич374102335-7922
20. Саутгемптон37262925-8412

Прогноз на матч

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По выступлениям команд во второй половине весны трудно определить, кто здесь борется за Лигу чемпионов, а кто доезжает сезон без внятных турнирных стимулов. За последние пять туров «Ньюкасл» с «Эвертоном» набрали поровну очков - по семь. Так что легкой жизни «сорокам» в заключительный игровой день никто не обещает. У второго представителя Ливерпуля нет никаких резонов облегчать сопернику жизнь. Гости наверняка постараются красиво завершить сезон на «Сент-Джеймс Парк». При этом даже ничья может оказаться губительной для хозяев поля. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. «Лига Ставок» оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.70.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Уже три года российские телевизионные каналы не транслируют игры Английской премьер-лиги. Следить за ней легально можно по графическим и текстовым трансляциям.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)

«Эвертон»: Линдстрем, Тарковски, Мангала (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Эвертон»:

Позиция«Ньюкасл»«Эвертон»

Позиция

Вратарь1. Дубравка1. Пикфорд

Вратарь

Защитник21. Ливраменто23. Коулман

Защитник

Защитник5. Шер15. О'Брайен

Защитник

Защитник33. Берн32. Брэнтуэйт

Защитник

Защитник2. Триппьер19. Миколенко

Полузащитник

Полузащитник 8. Тонали37. Гарнер

Полузащитник

Полузащитник 36. Лонгстафф27. Гейе

Полузащитник 

Полузащитник28. Уиллок7. Макнил

Полузащитник

Нападающий23. Мерфи 16. Дукуре

Полузащитник

Нападающий10. Гордон10. Ндиайе

Полузащитник

Нападающий9. Уилсон14. Бету

Нападающий

Главный тренерЭдди ХауДэвид Мойес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в основной линии «Лиги Ставок» составляет скромные 1.35. Два других рынка выглядят гораздо привлекательнее. На ничью можно поставить за 5.60, а на победу «Эвертона» - за 8.40.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных