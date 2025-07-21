Ноа - Ференцварош, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ноа» заставил своих поклонников несколько крайне неприятных минут во время ответного матча первого раунда с «Будучностью». Ведя в счете после первого тайма 2:0, ереванцы умудрились упустить победу - при том, что соперник больше часа играл в меньшинстве! В конечном итоге все завершилось благополучно для чемпиона Армении, и выездной ничьей ему хватило для выхода в следующий раунд.

Теперь «Ноа» ждет соперник совсем другого уровня. Это, конечно, не «Челси», который в прошлом году разнес армянский клуб дома с неправдоподобным счетом 8:0, но объективно более классный клуб, чем «Будучность». 36 чемпионских титулов и 24 национальных Кубка говорят сами за себя.

«Ференцварош» только начинает сезон, но вряд ли это существенно облегчит задачу хозяевам поля. Судя по контрольным матчам, к игре в Абовяне будапештцы успели набрать неплохую форму. В спаррингах «фради» одолели «Мезекевешд» (4:0), «Злин» (1:0) и «Карлсруэ» (2:1). Но все-таки «Ноа» играет дома, у него игровой тонус априори выше, поэтому есть надежда на обоюдоострый футбол с голами от обеих команд. Наш прогноз: обе забьют.