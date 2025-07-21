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20 июля 8:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ноа - Ференцварош, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самый титулованный клуб Венгрии в гостях у чемпиона Армении
Валентин Васильев

Сильнейший клуб Армении успешно дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА - с первой же попытки преодолел стартовый раунд турнира. Достичь третьего этапа будет значительно сложнее - очень уж статусный и опытный соперник стоит на пути «Ноа». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноа» (Ереван, Армения)

22.07.2025, Вт

19:00 МСК

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)

П1 - 3.15

Х - 3.30

П2 - 2.17

Турнир:  Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Городской»   (Абовян, Армения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноа»0000-0
«Ференцварош»0000-0

Последние пять официальных  матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.07.2025«Будучность»

2:2

 «Ноа»

Лига чемпионов

08.07.2025«Ноа»

1:0

«Будучность»

Лига чемпионов

27.05.2025«Алашкерт»

1:0

«Ноа»

Премьер-лига Армении

24.05.2025«Ноа»

2:0

«Арарат-Армения»

Премьер-лига Армении

18.05.2025«Урарту»

3:3

«Ноа»

Премьер-лига Армении

Последние пять официальных матчей «Ференцвароша»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Дьер»

1:2

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

18.05.2025«Ференцварош»

3:0

«Фехервар»

Чемпионат Венгрии

10.05.2025«Пакш»

2:3

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

03.05.2025«Ференцварош»

1:1

«Академия Пушкаша»

Чемпионат Венгрии

27.04.2025МТК

2:3

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

Календарь матчей

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22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)  

22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)  

22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)  

22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)  

22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)  

22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби»  Т-А (Израиль)  

22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)  

22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)  

22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)  

22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)  

22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)  

22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)  

23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)  

23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан) 

Прогноз на матч

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«Ноа» заставил своих поклонников несколько крайне неприятных минут во время ответного матча первого раунда с «Будучностью». Ведя в счете после первого тайма 2:0, ереванцы умудрились упустить победу - при том, что соперник больше часа играл в меньшинстве! В конечном итоге все завершилось благополучно для чемпиона Армении, и выездной ничьей ему хватило для выхода в следующий раунд. 

Теперь «Ноа» ждет соперник совсем другого уровня. Это, конечно, не «Челси», который в прошлом году разнес армянский клуб дома с неправдоподобным счетом 8:0, но объективно более классный клуб, чем «Будучность». 36 чемпионских титулов и 24 национальных Кубка говорят сами за себя.

«Ференцварош» только начинает сезон, но вряд ли это существенно облегчит задачу хозяевам поля. Судя по контрольным матчам, к игре в Абовяне будапештцы успели набрать неплохую форму. В спаррингах «фради» одолели «Мезекевешд» (4:0), «Злин» (1:0) и «Карлсруэ» (2:1). Но все-таки «Ноа» играет дома, у него игровой тонус априори выше, поэтому есть надежда на обоюдоострый футбол с голами от обеих команд. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовая трансляция из Абовяна запланирована на ресурсах ведущих спортивных СМИ России, графическая доступна у легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ноа»: нет

«Ференцварош»: нет

Коэффициенты букмекеров

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В линии Winline наблюдаются высокие коэффициенты на все три основных исхода: 3.15 на П1, 2.17 - на П2 и 3.30 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ноа» - «Ференцварош»?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. В линии на точный счет этот вариант идет с коэффициентом 5.40.

Куда выходит победитель пары «Ноа» - «Ференцварош»?

Победитель двухматчевого противостояния отправится в третий квалификационный раунд, проигравший - в Лигу конференций.

Кто тренирует команды?

«Ноа» возглавляет хорватский специалист Сандро Перкович, чемпионов Венгрии - знаменитый ирландец Робби Кин.

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