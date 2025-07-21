Ноа - Ференцварош, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Сильнейший клуб Армении успешно дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА - с первой же попытки преодолел стартовый раунд турнира. Достичь третьего этапа будет значительно сложнее - очень уж статусный и опытный соперник стоит на пути «Ноа».
Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Городской» (Абовян, Армения)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноа»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ференцварош»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.07.2025
|«Будучность»
2:2
«Ноа»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Ноа»
1:0
«Будучность»
Лига чемпионов
|27.05.2025
|«Алашкерт»
1:0
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|24.05.2025
|«Ноа»
2:0
«Арарат-Армения»
Премьер-лига Армении
|18.05.2025
|«Урарту»
3:3
«Ноа»
Премьер-лига Армении
Последние пять официальных матчей «Ференцвароша»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Дьер»
1:2
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
|18.05.2025
|«Ференцварош»
3:0
«Фехервар»
Чемпионат Венгрии
|10.05.2025
|«Пакш»
2:3
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
|03.05.2025
|«Ференцварош»
1:1
«Академия Пушкаша»
Чемпионат Венгрии
|27.04.2025
|МТК
2:3
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)
22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)
22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)
22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)
22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)
22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)
22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)
22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)
22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)
22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)
23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
«Ноа» заставил своих поклонников несколько крайне неприятных минут во время ответного матча первого раунда с «Будучностью». Ведя в счете после первого тайма 2:0, ереванцы умудрились упустить победу - при том, что соперник больше часа играл в меньшинстве! В конечном итоге все завершилось благополучно для чемпиона Армении, и выездной ничьей ему хватило для выхода в следующий раунд.
Теперь «Ноа» ждет соперник совсем другого уровня. Это, конечно, не «Челси», который в прошлом году разнес армянский клуб дома с неправдоподобным счетом 8:0, но объективно более классный клуб, чем «Будучность». 36 чемпионских титулов и 24 национальных Кубка говорят сами за себя.
«Ференцварош» только начинает сезон, но вряд ли это существенно облегчит задачу хозяевам поля. Судя по контрольным матчам, к игре в Абовяне будапештцы успели набрать неплохую форму. В спаррингах «фради» одолели «Мезекевешд» (4:0), «Злин» (1:0) и «Карлсруэ» (2:1). Но все-таки «Ноа» играет дома, у него игровой тонус априори выше, поэтому есть надежда на обоюдоострый футбол с голами от обеих команд. Наш прогноз: обе забьют.
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Текстовая трансляция из Абовяна запланирована на ресурсах ведущих спортивных СМИ России, графическая доступна у легальных букмекеров.
Потери
«Ноа»: нет
«Ференцварош»: нет
В линии Winline наблюдаются высокие коэффициенты на все три основных исхода: 3.15 на П1, 2.17 - на П2 и 3.30 - на ничью.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. В линии на точный счет этот вариант идет с коэффициентом 5.40.
Победитель двухматчевого противостояния отправится в третий квалификационный раунд, проигравший - в Лигу конференций.
«Ноа» возглавляет хорватский специалист Сандро Перкович, чемпионов Венгрии - знаменитый ирландец Робби Кин.