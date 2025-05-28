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28 мая 16:43ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Норвегия - Италия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

«Скуадра адзурра» стартует в квалификации Кубка мира. Против этого соперника Холанд еще не играл
Валентин Васильев

Отборочный турнир в европейской зоне чемпионата мира постепенно набирает ход, но некоторые гранды только сейчас стартуют в нем. Так, сборная Италии включится в гонку 6 июня в Осло. Соперник «скуадры адзурры», команда Норвегии, очков на старте еще не терял. Здесь избежать осечки Холанду и компании будет очень сложно.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Норвегия

Место в рейтинге ФИФА: 38

06.06.2025, Чт

21:45 МСК

Италия

Место в рейтинге ФИФА: 9

П1 - 3.10

Х - 3.25

П2 - 2.40

Турнир: отбор ЧМ-2026, Европа, группа I, 3-й тур

Стадион: «Уллевол»  (Осло, Норвегия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Норвегия341013-22
Италия104322-13

Последние пять игр Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025Израиль

2:4

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Румыния

0:5

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Норвегия

5:0

Казахстан

Лига наций

14.11.2024Словения

1:4

Норвегия

Лига наций

13.10.2024Австрия

5:1

Норвегия

Лига наций

Последние пять игр Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025Германия

3:3

Италия

Лига наций

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024Бельгия

0:1

Италия

Лига наций

14.10.2024Италия

4:1

Израиль

Лига наций

Место в турнирной таблице

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Только норвежцы в этом квинтете набрали максимум очков за два первых игровых дня. Но они еще не сталкивались с главным фаворитом.

КомандыИВНПМО
1. Норвегия22009-26
2. Эстония21014-43
3. Израиль21014-53
4. Италия00000-00
5. Молдова20022-80

Прогноз на матч

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Пока норвежцы создавали себе очковый запас на старте мировой квалификации, итальянцы бились с немцами в плей-офф Лиги наций. Теперь команде Лучано Спаллетти нужно догонять главного конкурента по отбору.  

С командой Норвегии в последнее время скучно не бывает: то с треском проиграет, то крупно же выиграет. Справедливости ради отметим, что побеждает она гораздо чаще. На неожиданный разгром от австрийцев Холанд и Ко отреагировали четырьмя кряду викториями с суммарным  счетом 18:3. Особенно не повезло командам Казахстана и Румынии, получившим от суровых северян по пятерке безответных мячей. 

Итальянцы тоже играют зачастую ярко и результативно. Из последних пяти матчей у них случился всего один  «низовой». Так что есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Норвегия - Италия покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Норвегия: Грегерсен, Ботхейм (оба - травмы)

Италия: Бонджорно (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на победу обеих команд - 3.10 на местную и 2.40 - на приезжую. Ничья в Осло котируется за 3.25. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Норвегия  - Италия?

В новом веке норвежцы итальянцев еще не побеждали: три поражения и одна ничья. Аналитики считают шансы гостей на успех более предпочтительными.

Где бесплатно смотреть матч Норвегия  - Италия?

Видеотрансляцию из Норвегии проведет онлайн-кинотеатр Okko. 

Будет ли играть Холанд?

Главная звезда норвежского футбола вызван Столе Сольбаккеном на игру. Со сборной Италии Холанд встретится впервые в карьере.

Сколько команд выходит на ЧМ-2026?

В финале чемпионата мира 2026 от Европы выступит 16 национальных команд. Прямые путевки на турнир получат победители 12 отборочных групп, а еще четыре участника определятся через стыковые матчи.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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