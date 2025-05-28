Норвегия - Италия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Отборочный турнир в европейской зоне чемпионата мира постепенно набирает ход, но некоторые гранды только сейчас стартуют в нем. Так, сборная Италии включится в гонку 6 июня в Осло. Соперник «скуадры адзурры», команда Норвегии, очков на старте еще не терял. Здесь избежать осечки Холанду и компании будет очень сложно.
Турнир: отбор ЧМ-2026, Европа, группа I, 3-й тур
Стадион: «Уллевол» (Осло, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|3
|4
|10
|13-22
|Италия
|10
|4
|3
|22-13
Последние пять игр Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Израиль
2:4
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Румыния
0:5
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Норвегия
5:0
Казахстан
Лига наций
|14.11.2024
|Словения
1:4
Норвегия
Лига наций
|13.10.2024
|Австрия
5:1
Норвегия
Лига наций
Последние пять игр Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2025
|Германия
3:3
Италия
Лига наций
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
|14.10.2024
|Италия
4:1
Израиль
Лига наций
Только норвежцы в этом квинтете набрали максимум очков за два первых игровых дня. Но они еще не сталкивались с главным фаворитом.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|2. Эстония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3. Израиль
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|4. Италия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5. Молдова
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
Пока норвежцы создавали себе очковый запас на старте мировой квалификации, итальянцы бились с немцами в плей-офф Лиги наций. Теперь команде Лучано Спаллетти нужно догонять главного конкурента по отбору.
С командой Норвегии в последнее время скучно не бывает: то с треском проиграет, то крупно же выиграет. Справедливости ради отметим, что побеждает она гораздо чаще. На неожиданный разгром от австрийцев Холанд и Ко отреагировали четырьмя кряду викториями с суммарным счетом 18:3. Особенно не повезло командам Казахстана и Румынии, получившим от суровых северян по пятерке безответных мячей.
Итальянцы тоже играют зачастую ярко и результативно. Из последних пяти матчей у них случился всего один «низовой». Так что есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал больше 2.5.
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В прямом эфире игру Норвегия - Италия покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Норвегия: Грегерсен, Ботхейм (оба - травмы)
Италия: Бонджорно (травма)
Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на победу обеих команд - 3.10 на местную и 2.40 - на приезжую. Ничья в Осло котируется за 3.25.
В новом веке норвежцы итальянцев еще не побеждали: три поражения и одна ничья. Аналитики считают шансы гостей на успех более предпочтительными.
Видеотрансляцию из Норвегии проведет онлайн-кинотеатр Okko.
Главная звезда норвежского футбола вызван Столе Сольбаккеном на игру. Со сборной Италии Холанд встретится впервые в карьере.
В финале чемпионата мира 2026 от Европы выступит 16 национальных команд. Прямые путевки на турнир получат победители 12 отборочных групп, а еще четыре участника определятся через стыковые матчи.
Партнерский проект