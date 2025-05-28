Норвегия - Италия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Пока норвежцы создавали себе очковый запас на старте мировой квалификации, итальянцы бились с немцами в плей-офф Лиги наций. Теперь команде Лучано Спаллетти нужно догонять главного конкурента по отбору.

С командой Норвегии в последнее время скучно не бывает: то с треском проиграет, то крупно же выиграет. Справедливости ради отметим, что побеждает она гораздо чаще. На неожиданный разгром от австрийцев Холанд и Ко отреагировали четырьмя кряду викториями с суммарным счетом 18:3. Особенно не повезло командам Казахстана и Румынии, получившим от суровых северян по пятерке безответных мячей.

Итальянцы тоже играют зачастую ярко и результативно. Из последних пяти матчей у них случился всего один «низовой». Так что есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал больше 2.5.