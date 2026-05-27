Норвегия – Латвия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Норвегии впервые за 12 лет вышла в плей-офф чемпионата мира, чему способствовали, в частности, победы над Чехией и Швецией. Более того, только «викингам» удалось не проиграть канадцам в основное время. Это серьезнейшая заявка от норвежцев, тем более что пройти после такого сборную Латвии – явно выполнимая задача.

Балтийцы же стартовали на групповом этапе довольно блекло, но затем набрали хороший ход. Латвийцы вышли на серию из трех побед, в том числе над американцами. А последние разгромы британцев и венгров помогли балтийцам обрести уверенность и в атаке, что привело к шикарной реализации моментов.

Полагаем, на этой волне латвийцы смогут серьезно напрячь защиту норвежцев. Но и скандинавы не будут отсиживаться в обороне, а потому пари на ТБ (4) кажется в меру аккуратным и уместным вариантом.