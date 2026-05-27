Норвегия – Латвия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Партнерский проект
Сборные Норвегии и Латвии встретятся в формально наименее статусном четвертьфинале чемпионата мира 2026 г. по хоккею. Кто из этих команд сумеет попасть в топ-4 и продолжить борьбу за медали?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
Последние игры сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Норвегия
4:3 ОТ
Дания
Чемпионат мира
|25.05.2026
|Чехия
1:4
Норвегия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Норвегия
3:2
Швеция
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|19.05.2026
|Италия
0:4
Норвегия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Латвии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Венгрия
1:8
Латвия
Чемпионат мира
|24.05.2026
|Великобритания
0:6
Латвия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Латвия
4:2
США
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Латвия
1:7
Финляндия
Чемпионат мира
|19.05.2026
|Латвия
1:3
Австрия
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Сборная Норвегии впервые за 12 лет вышла в плей-офф чемпионата мира, чему способствовали, в частности, победы над Чехией и Швецией. Более того, только «викингам» удалось не проиграть канадцам в основное время. Это серьезнейшая заявка от норвежцев, тем более что пройти после такого сборную Латвии – явно выполнимая задача.
Балтийцы же стартовали на групповом этапе довольно блекло, но затем набрали хороший ход. Латвийцы вышли на серию из трех побед, в том числе над американцами. А последние разгромы британцев и венгров помогли балтийцам обрести уверенность и в атаке, что привело к шикарной реализации моментов.
Полагаем, на этой волне латвийцы смогут серьезно напрячь защиту норвежцев. Но и скандинавы не будут отсиживаться в обороне, а потому пари на ТБ (4) кажется в меру аккуратным и уместным вариантом.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 10 000 рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Норвегия – Латвия на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);
Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба – «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);
Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба – «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все – «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).
Главный тренер: Петтер Торесен.
Вратари: Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз»), Густавс Давис Григалс («СайПа»), Марекс Митенс («Банска Быстрица»);
Защитники: Ралфс Фрейбергс («Витковице»), Кристапс Зиле («Били Тигржи Либерец»), Робертс Мамчицс («Энергия Карловы Вары»), Альбертс Шмитс («Юкурит»), Артурс Анджанс (ХПК), Оскарс Цибульскис («Хернинг Блю Фокс»), Арвилс Бергманис («Троя-Юнгбю»), Микс Тумановс («Йокерит»);
Нападающие: Сандис Вилманис («Флорида»), Рудолфс Балцерс («Цюрих»), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»), Харалдс Эгле («Энергия Карловы Вары»), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага»), Денисс Смирновс («Клотен»), Оскарс Лапинскис («Лангнау Тайгерс»), Оскарс Батня («Пеликанс»), Томс Андерсонс («Ла Шо-де-Фон»), Филипс Бунцис («Рунгстед»), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары), Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Гэмпшира), Оливерс Мурниекс («Сент-Джон Си Догз»), Патрикс Забусовс («Земгале»).
Главный тренер: Харийс Витолиньш.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу Норвегии или Латвии можно с коэффициентом 2,40 и 2,55 соответственно. Ничья идет с котировкой 4,05.