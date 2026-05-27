Норвегия – Латвия, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Большой шанс для обеих команд
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Сборные Норвегии и Латвии встретятся в формально наименее статусном четвертьфинале чемпионата мира 2026 г. по хоккею. Кто из этих команд сумеет попасть в топ-4 и продолжить борьбу за медали?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Норвегия

28.05.2025, Чт

21:20 МСК

Латвия

П1 - 2,40

Х - 4,05

П2 - 2,55

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2026Норвегия

4:3 ОТ

Дания

Чемпионат мира

25.05.2026Чехия

1:4

Норвегия

Чемпионат мира

23.05.2026Норвегия

3:2

Швеция

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

19.05.2026Италия

0:4

Норвегия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Латвии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2026Венгрия

1:8

Латвия

Чемпионат мира

24.05.2026Великобритания

0:6

Латвия

Чемпионат мира

23.05.2026Латвия

4:2

США

Чемпионат мира

21.05.2026Латвия

1:7

Финляндия

Чемпионат мира

19.05.2026Латвия

1:3

Австрия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после всех семи туров

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Сборная Норвегии впервые за 12 лет вышла в плей-офф чемпионата мира, чему способствовали, в частности, победы над Чехией и Швецией. Более того, только «викингам» удалось не проиграть канадцам в основное время. Это серьезнейшая заявка от норвежцев, тем более что пройти после такого сборную Латвии – явно выполнимая задача.

Балтийцы же стартовали на групповом этапе довольно блекло, но затем набрали хороший ход. Латвийцы вышли на серию из трех побед, в том числе над американцами. А последние разгромы британцев и венгров помогли балтийцам обрести уверенность и в атаке, что привело к шикарной реализации моментов.

Полагаем, на этой волне латвийцы смогут серьезно напрячь защиту норвежцев. Но и скандинавы не будут отсиживаться в обороне, а потому пари на ТБ (4) кажется в меру аккуратным и уместным вариантом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
WINLINEДо 10 000 рублейПриветственный

Трансляции

Смотреть встречу Норвегия – Латвия на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Норвегии

Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);

Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);

Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).

Главный тренер: Петтер Торесен.

Сборная Латвии

Вратари: Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз»), Густавс Давис Григалс («СайПа»), Марекс Митенс («Банска Быстрица»);

Защитники: Ралфс Фрейбергс («Витковице»), Кристапс Зиле («Били Тигржи Либерец»), Робертс Мамчицс («Энергия Карловы Вары»), Альбертс Шмитс («Юкурит»), Артурс Анджанс (ХПК), Оскарс Цибульскис («Хернинг Блю Фокс»), Арвилс Бергманис («Троя-Юнгбю»), Микс Тумановс («Йокерит»);

Нападающие: Сандис Вилманис («Флорида»), Рудолфс Балцерс («Цюрих»), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»), Харалдс Эгле («Энергия Карловы Вары»), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага»), Денисс Смирновс («Клотен»), Оскарс Лапинскис («Лангнау Тайгерс»), Оскарс Батня («Пеликанс»), Томс Андерсонс («Ла Шо-де-Фон»), Филипс Бунцис («Рунгстед»), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары), Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Гэмпшира), Оливерс Мурниекс («Сент-Джон Си Догз»), Патрикс Забусовс («Земгале»).

Главный тренер: Харийс Витолиньш.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу Норвегии или Латвии можно с коэффициентом 2,40 и 2,55 соответственно. Ничья идет с котировкой 4,05.

