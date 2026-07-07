Линда Носкова – Элизе Мертенс, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

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В среду, 8 июля, в четвертьфинале Уимблдона встретятся чешка Линда Носкова и бельгийка Элизе Мертенс. Обе впервые дошли до этой стадии на травяном турнире «Большого шлема». Кто продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 08.07.2026, 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Корт №1 (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Линда Носкова (21 год, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Элизе Мертенс (30 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 12) – Жасмин Паолини (Италия, 13)
Выиграла два турнира WTA – в Монтеррее-2025 на харде и Берлине-2026 на траве. В нынешнем сезоне также дошла до полуфинала на хардовых соревнованиях в Индиан-Уэллсе. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при 11 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде (теперь четвертая). Индивидуально выиграла 10 турниров WTA, в том числе один травяной. В нынешнем сезоне дошла до четвертого круга на Australian Open, на «Ролан Гаррос» – до второго. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при 13 поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают чешку фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на её победу и 2,28 на успех бельгийки.
Аналитики ожидают, что матч продлится не менее пары десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (22,5) и 1,88 на ТМ (22,5).
Носкова – одна из сильнейших молодых теннисисток тура. Она стабильно добивается успехов на топовом уровне, а в нынешнем сезоне особенно хороша на травяном покрытии. Чешка выделяется атакующим стилем. На нынешнем Уимблдоне она хороша не только на подаче, но и на приеме, что помогло пройти через весьма сложную сетку.
Мертенс же более опытна и вариативна, умеет грамотно действовать вторым номером, что пригодится в четвертьфинале. За четыре матча на Уимблдоне-2026 она проиграла только один сет. При этом уровень оппозиции был сопоставим с тем, который был у Носковой. А потому статус андердога для бельгийки интересен в контексте коэффициентов.
Полагаем, Мертенс готова как минимум навязать серьезную борьбу более молодой сопернице. Рассмотрим пари на то, что бельгийка выиграет хотя бы один сет.