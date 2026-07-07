Линда Носкова – Элизе Мертенс, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Носкова – одна из сильнейших молодых теннисисток тура. Она стабильно добивается успехов на топовом уровне, а в нынешнем сезоне особенно хороша на травяном покрытии. Чешка выделяется атакующим стилем. На нынешнем Уимблдоне она хороша не только на подаче, но и на приеме, что помогло пройти через весьма сложную сетку.

Мертенс же более опытна и вариативна, умеет грамотно действовать вторым номером, что пригодится в четвертьфинале. За четыре матча на Уимблдоне-2026 она проиграла только один сет. При этом уровень оппозиции был сопоставим с тем, который был у Носковой. А потому статус андердога для бельгийки интересен в контексте коэффициентов.

Полагаем, Мертенс готова как минимум навязать серьезную борьбу более молодой сопернице. Рассмотрим пари на то, что бельгийка выиграет хотя бы один сет.