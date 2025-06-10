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8 июня 14:19ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Новая Зеландия - Украина, 11 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Первая встреча в истории сборных
Валентин Васильев

Июньское окно ФИФА сборная Украины по футболу заполнила турне по Канаде. В первом матче в Северной Америке желто-синие уступили местной сборной. Теперь их ждет знакомство с командой Новой Зеландии. Ведущие букмекеры уже опубликовали линии на игру. Изучаем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Новая Зеландия

Место в рейтинге ФИФА: 86

11.06.2025, Ср

00:00 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 25

П1 - 3.85

Х - 3.85

П2 - 1.79

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Бимо Филд» (Торонто, Канада)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Новая Зеландия0000-0
Украина0000-0

Последние пять игр сборной Новой Зеландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025Новая Зеландия

1:0

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

24.03.2025Новая Каледония

0:3

Новая Зеландия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Новая Зеландия

7:0

Фиджи

Отбор ЧМ-2026

18.11.2024Самоа

0:8

Новая Зеландия

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Новая Зеландия

8:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025Канада

4:2

Украина

Товарищеский матч

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

20.03.2025Украина

3:1

Бельгия

Лига наций

19.11.2024Албания

1:2

Украина

Лига наций

16.11.2024Грузия

1:1

Украина

Лига наций

Прогноз на матч

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Сборная Новой Зеландии одной из первых в мире квалифицировалась на Кубок мира 2026 года. Причем для этого ей не пришлось даже особо напрягаться. В групповом турнире она одержала три победы с общим счетом 19:1, в полуфинале плей-офф загрузила семь безответных мячей в сетку ворот команды Фиджи, а в финале разгромила Новую Каледонию со счетом 3:0. 

Украинцы, напротив, еще даже не стартовали в мировой квалификации. В марте они драматично уступили в плей-офф Лиги наций Бельгии (0:3 после 3:1 в первом матче), а свое североамериканское турне начали с поражения от канадцев - 2:4. Причем по ходу дела «кленовые листья» вели 4:0 и лишь в концовке расслабились и пропустили пару мячей. 

Обе команды достаточно много забивают.  «Верховые» матчи и у тех, и у других в порядке вещей. Тотал больше 2.5 нам представляется перспективным вариантом в этом случае.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ игра показана не будет.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Мелбет» установили одинаково высокие коэффициенты на победу номинальных хозяев и ничью - 3.85. Победа Украины идет в прематче за 1.79.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Новая Зеландия - Украина?

Эксперты отдают предпочтение в паре украинцам.  В рейтинге ФИФА команды разделяет 61 позиция.

Кто тренирует сборную Украины?

У руля украинской сборной с 2023 года стоит Сергей Ребров. Его многолетний напарник по линии атаки киевского «Динамо» и сборной Андрей Шевченко возглавляет национальную ассоциацию футбола.

Когда у сборной Украины официальные матчи?

Украинцы стартуют в отборочном цикле ЧМ-2026 домашним матчем против вице-чемпионов мира - французов. Место проведения матча пока не определено.

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