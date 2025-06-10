Новая Зеландия - Украина, 11 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Июньское окно ФИФА сборная Украины по футболу заполнила турне по Канаде. В первом матче в Северной Америке желто-синие уступили местной сборной. Теперь их ждет знакомство с командой Новой Зеландии. Ведущие букмекеры уже опубликовали линии на игру. Изучаем.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Бимо Филд» (Торонто, Канада)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0-0
|Украина
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной Новой Зеландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|Новая Зеландия
1:0
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|24.03.2025
|Новая Каледония
0:3
Новая Зеландия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Новая Зеландия
7:0
Фиджи
Отбор ЧМ-2026
|18.11.2024
|Самоа
0:8
Новая Зеландия
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Новая Зеландия
8:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|Канада
4:2
Украина
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
|20.03.2025
|Украина
3:1
Бельгия
Лига наций
|19.11.2024
|Албания
1:2
Украина
Лига наций
|16.11.2024
|Грузия
1:1
Украина
Лига наций
Сборная Новой Зеландии одной из первых в мире квалифицировалась на Кубок мира 2026 года. Причем для этого ей не пришлось даже особо напрягаться. В групповом турнире она одержала три победы с общим счетом 19:1, в полуфинале плей-офф загрузила семь безответных мячей в сетку ворот команды Фиджи, а в финале разгромила Новую Каледонию со счетом 3:0.
Украинцы, напротив, еще даже не стартовали в мировой квалификации. В марте они драматично уступили в плей-офф Лиги наций Бельгии (0:3 после 3:1 в первом матче), а свое североамериканское турне начали с поражения от канадцев - 2:4. Причем по ходу дела «кленовые листья» вели 4:0 и лишь в концовке расслабились и пропустили пару мячей.
Обе команды достаточно много забивают. «Верховые» матчи и у тех, и у других в порядке вещей. Тотал больше 2.5 нам представляется перспективным вариантом в этом случае.
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На территории РФ игра показана не будет.
Эксперты «Мелбет» установили одинаково высокие коэффициенты на победу номинальных хозяев и ничью - 3.85. Победа Украины идет в прематче за 1.79.
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