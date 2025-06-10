Новая Зеландия - Украина, 11 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Новой Зеландии одной из первых в мире квалифицировалась на Кубок мира 2026 года. Причем для этого ей не пришлось даже особо напрягаться. В групповом турнире она одержала три победы с общим счетом 19:1, в полуфинале плей-офф загрузила семь безответных мячей в сетку ворот команды Фиджи, а в финале разгромила Новую Каледонию со счетом 3:0.

Украинцы, напротив, еще даже не стартовали в мировой квалификации. В марте они драматично уступили в плей-офф Лиги наций Бельгии (0:3 после 3:1 в первом матче), а свое североамериканское турне начали с поражения от канадцев - 2:4. Причем по ходу дела «кленовые листья» вели 4:0 и лишь в концовке расслабились и пропустили пару мячей.

Обе команды достаточно много забивают. «Верховые» матчи и у тех, и у других в порядке вещей. Тотал больше 2.5 нам представляется перспективным вариантом в этом случае.