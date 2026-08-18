Ньюкасл — Ливерпуль, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз

Ньюкасл — Ливерпуль, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогнозОбновлено:
Ньюкасл — Ливерпуль
команды
23 августа 2026 (16:30) МСК
начало
Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл-апон-Тайн
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
П2
прогноз
2.40
коэффициент
Ньюкасл — Ливерпуль
23 августа 2026 года на легендарном стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится центральный матч 1-го тура английской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором «Ньюкасл Юнайтед» сразится с «Ливерпулем».
Обе команды входят в сезон с серьезными турнирными амбициями, поэтому болельщиков ждет бескомпромиссная борьба, высочайший темп и море эмоций.
Где смотреть матч Ньюкасл — Ливерпуль
Традиционно игры АПЛ можно посмотреть на официальных спортивных стриминговых платформах. Букмекерская контора «БЕТСИТИ» предлагает прямую трансляцию встречи в высоком качестве для авторизованных пользователей.
СМОТРЕТЬ МАТЧ НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Ньюкасл
«Сороки» исповедуют бескомпромиссный, вертикальный футбол с акцентом на высокий прессинг и молниеносные переходы из обороны в атаку. Базовая схема команды позволяет создавать численное преимущество в зонах атаки и выводить форвардов на ударные позиции.
В центре поля «Ньюкасл» старается подолгу контролировать мяч, а потом взрываться кинжальными передачами, которые проникают через плотные редуты оппонентов.
Однако оборона пока не позволяет «Ньюкаслу» выстроить сбалансированную игру. В последних пяти товарищеских матчах «сорокам» ни разу не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Последние 5 матчей Ньюкасла
|16.08.2026
|Товарищеский
|Ньюкасл — Страсбур — 1:1 (2:3 пен.)
|15.08.2026
|Товарищеский
|Ньюкасл — Байер — 1:2
|12.08.2026
|Товарищеский
|Ньюкасл — Эвертон — 1:3
|08.08.2026
|Товарищеский
|Валенсия — Ньюкасл — 1:2
|29.07.2026
|Товарищеский
|Бристоль Сити — Ньюкасл — 4:1
На старте сезона «Ньюкасл» показывает нестабильную игру, но домашние стены «Сент-Джеймс Парка» добавят игрокам сил и уверенности в предстоящем матче с грозным соперником.
Ливерпуль
«Красные» входят в сезон с жаждой реванша и демонстрацией устрашающей атакующей мощи. Мерсисайдцы всегда выделялись своим характером и доминированием в принципиальных противостояниях, поэтому «Ньюкаслу» придется попотеть, чтобы добыть хотя бы одно очко в этом матче.
Команда традиционно выделяется в АПЛ своим интенсивным прессингом и агрессивным вертикальным футболом. «Ливерпуль» часто использует схему 4-3-3, делая ставку на высокий отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники не гнушаются черновой работы и отдают себя в каждом единоборстве. Видно что команда прекрасно прошла предсезонные сборы и готова побороться за чемпионство.
На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на кинжальные контратаки. Однако это не значит, что гости будут выступать в роли статистов. «Ливерпуль» обладает прекрасным подбором исполнителей и длинной скамейкой запасных, что позволит склонить чашу весов в свою пользу в случае неудачного развития матча.
Последние 5 матчей Ливерпуля
|16.08.2026
|Товарищеский
|Ливерпуль — Комо — 2:0
|16.08.2026
|Товарищеский
|Ливерпуль — Комо — 0:0
|09.08.2026
|Товарищеский
|Ливерпуль — Монако — 2:3
|02.08.2026
|Летняя серия АПЛ
|Ливерпуль — Лидс — 2:4
|29.07.2026
|Летняя серия АПЛ
|Ливерпуль — Рексхэм — 1:0
Сейчас «Ливерпуль» находится в стадии перестройки. На смену ветеранам пришли новые футболисты, которые жаждут проявить себя. Предсезонные контрольные матчи мерсисайдцы провели не очень уверенно, но самое интересное начинается со стартом АПЛ. Во многом именно от новичков будет зависеть итоговое место в таблице «красных».
Очные встречи
Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 31 января 2026 года. Тот матч завершился уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 4:1. В целом игра носила открытый характер с обилием голевых моментов у ворот обеих команд.
Последние 5 очных встреч
|31.01.2026
|АПЛ
|Ливерпуль — Ньюкасл — 4:1
|25.08.2025
|АПЛ
|Ньюкасл — Ливерпуль — 2:3
|16.03.2025
|Кубок Английской лиги
|Ливерпуль — Ньюкасл — 1:2
|26.02.2025
|АПЛ
|Ливерпуль — Ньюкасл — 2:0
|04.12.2024
|АПЛ
|Ньюкасл — Ливерпуль — 3:3
Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит бескомпромиссный характер, а матчи между ними часто получаются богатыми на тактическую борьбу, физические контакты и забитые мячи.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант ставки.
Консервативный прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
На старте сезона команды еще сыроваты, но класс исполнителей «Ливерпуля» позволяет им контролировать ход игры даже на выезде. В таких матчах на первый план выходит прагматизм и надежность в обороне.
Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что «Ливерпуль» регулярно забивает на «Сент-Джеймс Парке», но и «Ньюкасл» дома находит моменты у чужих ворот. Аналитики ожидают результативный матч, в котором обе команды смогут отличиться.
Самой безопасной ставкой выглядит «Обе забьют — да» с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
«Ливерпуль» обладает более сбалансированным составом для позиционных атак и контроля центра поля. Мерсисайдцам по силам навязать свою игру и склонить чашу весов в свою пользу за счет индивидуальных действий лидеров и розыгрышей стандартов.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2.40 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
«Ньюкасл» — это крепкий середняк АПЛ, который может испортить нервы даже топовому клубу. Учитывая, что «сороки» будут играть при бешеной поддержке родных трибун, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с коэффициентом 3.60 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Ньюкасл — Ливерпуль
Наиболее вероятным исходом является упорная борьба с несколькими голами.
Однако не стоит забывать о том, что «Ньюкасл» играет дома. «Сороки» постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы оказать максимальное сопротивление и не упустить свои шансы.
Ожидаемый счет — 1:2 в пользу «Ливерпуля» (кэф — 8.50 в БК «БЕТСИТИ») или 1:1 (кэф — 6.80 в БК «БЕТСИТИ»).
Проверьте знания об истории Лиги чемпионов и заберите подарок