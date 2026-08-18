Ньюкасл — Ливерпуль, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз

«Сороки» исповедуют бескомпромиссный, вертикальный футбол с акцентом на высокий прессинг и молниеносные переходы из обороны в атаку. Базовая схема команды позволяет создавать численное преимущество в зонах атаки и выводить форвардов на ударные позиции.

В центре поля «Ньюкасл» старается подолгу контролировать мяч, а потом взрываться кинжальными передачами, которые проникают через плотные редуты оппонентов.