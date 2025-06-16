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14 июня 17:25ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский вновь будет в центре внимания?
Александр Бокулёв

В ночь на воскресенье, 15 июня, пройдет пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Пока в противостоянии «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» ничья. Кто на шаг приблизится к титулу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз» (Канада)

15.06.2025, Вс

03:00 МСК

«Флорида Пантерз» (США)

П1 - 2,45

Х - 4,30

П2 - 2,60

Турнир: плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли), финал

Стадион: «Роджерс Плейс» (Эдмонтон, Канада)

Счет в серии: 2-2

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эдмонтон»28324171-164
«Флорида»24328164-171

Последние пять игр «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2025«Флорида»

4:5 ОТ

«Эдмонтон»

Кубок Стэнли

10.06.2025«Флорида»

6:1

«Эдмонтон»

Кубок Стэнли

07.06.2025«Эдмонтон»

4:5 ОТ

«Флорида»

Кубок Стэнли

05.06.2025«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Флорида»

Кубок Стэнли

30.05.2025«Даллас»

3:6

«Эдмонтон»

Кубок Стэнли

Последние пять игр «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2025«Флорида»

4:5 ОТ

«Эдмонтон»

Кубок Стэнли

10.06.2025«Флорида»

6:1

«Эдмонтон»

Кубок Стэнли

07.06.2025«Эдмонтон»

4:5 ОТ

«Флорида»

Кубок Стэнли

05.06.2025«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Флорида»

Кубок Стэнли

29.05.2025«Каролина»

3:5

«Флорида»

Кубок Стэнли

Путь к финалу

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1/8 финала

«Лос-Анджелес Кингз» «Эдмонтон Ойлерз» 2:4 (счет в серии)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» «Флорида Пантерз» 1:4

1/4 финала

«Вегас Голден Найтс» «Эдмонтон Ойлерз» 1:4

«Торонто Мэйпл Лифс» «Флорида Пантерз» 3:4

1/2 финала

«Даллас Старз» «Эдмонтон Ойлерз» 1:4

«Каролина Харрикейнз» «Флорида Пантерз» 1:4

Прогноз на матч

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Финальная серия оправдывает себя и по качеству игры, и по уровню борьбы, и по интриге. Лишь в одной встрече была победа в основное время, зато сразу разгром. В трех других случаях дело доходило до овертайма, а один раз — даже до второго.

Разумеется, ставка на исход в таких обстоятельствах выглядит рискованной. Неслучайно букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды. Пожалуй, логичнее рассмотреть линию на тотал, тем более что во всех предыдущих четырех матчах финала в основное время было заброшено не менее шести шайб — как бы ни тащил тот же Сергей Бобровский. 

Итак, остановимся именно на пари на результативность. Выбираем ТБ (5,5).

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Эдмонтон»: Зак Хайман, Алек Регула (оба — травмы)

«Флорида»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2,45. Выигрыш «Пантерз» идет за 2,60, ничья — за 4,30.

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