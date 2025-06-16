Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на финал Кубка Стэнли

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В ночь на воскресенье, 15 июня, пройдет пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Пока в противостоянии «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» ничья. Кто на шаг приблизится к титулу?
Турнир: плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли), финал
Стадион: «Роджерс Плейс» (Эдмонтон, Канада)
Счет в серии: 2-2
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эдмонтон»
|28
|3
|24
|171-164
|«Флорида»
|24
|3
|28
|164-171
Последние пять игр «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2025
|«Флорида»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|30.05.2025
|«Даллас»
3:6
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
Последние пять игр «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2025
|«Флорида»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|29.05.2025
|«Каролина»
3:5
«Флорида»
Кубок Стэнли
1/8 финала
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4 (счет в серии)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 1:4
1/4 финала
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 3:4
1/2 финала
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1:4
Финальная серия оправдывает себя и по качеству игры, и по уровню борьбы, и по интриге. Лишь в одной встрече была победа в основное время, зато сразу разгром. В трех других случаях дело доходило до овертайма, а один раз — даже до второго.
Разумеется, ставка на исход в таких обстоятельствах выглядит рискованной. Неслучайно букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды. Пожалуй, логичнее рассмотреть линию на тотал, тем более что во всех предыдущих четырех матчах финала в основное время было заброшено не менее шести шайб — как бы ни тащил тот же Сергей Бобровский.
Итак, остановимся именно на пари на результативность. Выбираем ТБ (5,5).
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|Вид бонуса
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|PARI
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|Приветственный
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|Приветственный
Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.
Потери
«Эдмонтон»: Зак Хайман, Алек Регула (оба — травмы)
«Флорида»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2,45. Выигрыш «Пантерз» идет за 2,60, ничья — за 4,30.