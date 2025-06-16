Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на финал Кубка Стэнли

Финальная серия оправдывает себя и по качеству игры, и по уровню борьбы, и по интриге. Лишь в одной встрече была победа в основное время, зато сразу разгром. В трех других случаях дело доходило до овертайма, а один раз — даже до второго.

Разумеется, ставка на исход в таких обстоятельствах выглядит рискованной. Неслучайно букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды. Пожалуй, логичнее рассмотреть линию на тотал, тем более что во всех предыдущих четырех матчах финала в основное время было заброшено не менее шести шайб — как бы ни тащил тот же Сергей Бобровский.

Итак, остановимся именно на пари на результативность. Выбираем ТБ (5,5).