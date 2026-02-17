Ведомости
16 февраля 11:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Олимпиакос - Байер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

И снова здравствуйте! Новая встреча команд в Пирее
Валентин Васильев

На это неделе стартует стадия плей-офф в Лиге чемпионов УЕФА. 18 февраля в греческом Пирее «Олимпиакос» примет немецкий «Байер». Анализируем шансы команд на успех, исходя из расчетов букмекеров и актуальных трендов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) 

18.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Байер» (Леверкузен, Германия)

П1 - 2.50

Х - 3.35

П2 - 2.80

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион:  «Георгиос Караискакис»  (Пирей, Греция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Олимпиакос»2018-4
«Байер»1024-8

Последние пять матчей «Олимпиакоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Левадиакос»

0:0

«Олимпиакос»

Суперлига

08.02.2026«Олимпиакос»

0:1

«Панатинаикос»

Суперлига

04.02.2026«Астерас»

0:3

«Олимпиакос»

Суперлига

01.02.2026АЕК

1:1

«Олимпиакос»

Суперлига

28.01.2026«Аякс»

1:2

«Олимпиакос»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Байер»

4:0

«Санкт-Паули»

Кубок Англии

07.02.2026«Боруссия» М

1:1

«Байер»

Бундеслига

03.02.2026«Байер»

3:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

31.01.2026«Айнтрахт»

1:3

«Байер»

Бундеслига

28.01.2026«Байер»

3:0

«Вильярреал»

АПЛ

Календарь игр

Свернуть

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Свернуть

«Олимпиакос» с «Байером» по соседству финишировали в групповом этапе Лиги чемпионов - соответственно, на 18 и 16 местах. Немцы опередили греков всего на одно очков. Уже одного этого фактора достаточно, чтобы сделать вывод о приблизительном равенстве сил в данной паре.

Перед стартом стыковых матчей «Олимпиакос» две игры не мог поразить чужие ворота. Итог - поражение от «Панатинаикоса» (0:1) и нулевая ничья с «Левадиакосом».

У «Байера» дела идут гораздо лучше. С интервалом в полторы недели леверкузенцы отгрузили семь безответных мячей «Санкт-Паули» в Кубке и чемпионате (3:0, 4:0). Беспроигрышная серия команды составляет уже шесть матчей. А последнее поражение они потерпели… в Пирее от «Олимпиакоса»!

Полагаем, что на старте стыковой стадии обе команды сыграют максимально аккуратно в обороне и не допустят большого количества голов. В PARI поставить тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.90.

Составы команд

Свернуть

Потери

«Олимпиакос»: Весо, Ясыджи, Бакулас  (все - запрет на участие в матчах), Ангелакис (травма)

«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Телла, Бен Сегир (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила повышенные коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.50 на победу греков, 2.80 - на немцев и 3.35 - на ничью.

