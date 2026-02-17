Олимпиакос - Байер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Олимпиакос» с «Байером» по соседству финишировали в групповом этапе Лиги чемпионов - соответственно, на 18 и 16 местах. Немцы опередили греков всего на одно очков. Уже одного этого фактора достаточно, чтобы сделать вывод о приблизительном равенстве сил в данной паре.

Перед стартом стыковых матчей «Олимпиакос» две игры не мог поразить чужие ворота. Итог - поражение от «Панатинаикоса» (0:1) и нулевая ничья с «Левадиакосом».

У «Байера» дела идут гораздо лучше. С интервалом в полторы недели леверкузенцы отгрузили семь безответных мячей «Санкт-Паули» в Кубке и чемпионате (3:0, 4:0). Беспроигрышная серия команды составляет уже шесть матчей. А последнее поражение они потерпели… в Пирее от «Олимпиакоса»!

