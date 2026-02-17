Олимпиакос - Байер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На это неделе стартует стадия плей-офф в Лиге чемпионов УЕФА. 18 февраля в греческом Пирее «Олимпиакос» примет немецкий «Байер». Анализируем шансы команд на успех, исходя из расчетов букмекеров и актуальных трендов.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Олимпиакос»
|2
|0
|1
|8-4
|«Байер»
|1
|0
|2
|4-8
Последние пять матчей «Олимпиакоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Левадиакос»
0:0
|«Олимпиакос»
Суперлига
|08.02.2026
|«Олимпиакос»
0:1
|«Панатинаикос»
Суперлига
|04.02.2026
|«Астерас»
0:3
|«Олимпиакос»
Суперлига
|01.02.2026
|АЕК
1:1
|«Олимпиакос»
Суперлига
|28.01.2026
|«Аякс»
1:2
|«Олимпиакос»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Байер»
4:0
|«Санкт-Паули»
Кубок Англии
|07.02.2026
|«Боруссия» М
1:1
|«Байер»
Бундеслига
|03.02.2026
|«Байер»
3:0
|«Санкт-Паули»
Бундеслига
|31.01.2026
|«Айнтрахт»
1:3
|«Байер»
Бундеслига
|28.01.2026
|«Байер»
3:0
|«Вильярреал»
АПЛ
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
«Олимпиакос» с «Байером» по соседству финишировали в групповом этапе Лиги чемпионов - соответственно, на 18 и 16 местах. Немцы опередили греков всего на одно очков. Уже одного этого фактора достаточно, чтобы сделать вывод о приблизительном равенстве сил в данной паре.
Перед стартом стыковых матчей «Олимпиакос» две игры не мог поразить чужие ворота. Итог - поражение от «Панатинаикоса» (0:1) и нулевая ничья с «Левадиакосом».
У «Байера» дела идут гораздо лучше. С интервалом в полторы недели леверкузенцы отгрузили семь безответных мячей «Санкт-Паули» в Кубке и чемпионате (3:0, 4:0). Беспроигрышная серия команды составляет уже шесть матчей. А последнее поражение они потерпели… в Пирее от «Олимпиакоса»!
Полагаем, что на старте стыковой стадии обе команды сыграют максимально аккуратно в обороне и не допустят большого количества голов. В PARI поставить тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.90.
Okko проведет трансляцию из Пирея на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Олимпиакос»: Весо, Ясыджи, Бакулас (все - запрет на участие в матчах), Ангелакис (травма)
«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Телла, Бен Сегир (оба - травмы)
БК PARI установила повышенные коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.50 на победу греков, 2.80 - на немцев и 3.35 - на ничью.