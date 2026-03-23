Джей Опетая — Джек Мэсси, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Без шансов для претендента?
Александр Бокулёв
Источник: Matchroom Boxing

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде пройдет вечер бокса. Австралиец Джей Опетая будет защищать чемпионский титул в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF от посягательств британца Джека Мэсси. Кто покинет ринг с поясом?

Статистика

Опетая

 

Мэсси

Австралия

Страна

Великобритания

29

Возраст

31

25

Бои

24

25 (19)

Победы (нокауты)

22 (12)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

3

Место в рейтинге первого тяжелого дивизиона BoxRec

22

188

Рост (см)

188

193

Размах рук (см)

188

Левша

Стойка

Правша

Джей Опетая

На любительском уровне стал победителем юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного. Стал самым молодым боксером в истории сборной Австралии на Олимпиаде-2012, где выбыл в первом раунде. С 2014 года выступает на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, а в 2022-м победил Бриедиса и стал чемпионом мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом весе. В 2023-м защитил пояса, нокаутировав Джордана Томпсона, однако затем освободил титул IBF. В последнем поединке в мае единогласным решением судей победил Майриса Бриедиса, сохранил чемпионство The Ring и забрал пояс IBF.

Джек Мэсси

На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл первые 16 боев в карьере, после чего уступил Ричарду Риакпорхе. Также терпел поражение от Джозефа Паркера. Был чемпионом мира по версии IBO в первом тяжелом весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне единогласным решением одолел Исаака Чемберлейна и взял титулы Содружества и EBU в первом тяжелом весе.

Сравнение коэффициентов

 Победа ОпетаиПобеда МэссиТМ (8,5)ТБ (8,5)
FONBET1,0411,501,851,85

Прогноз на бой

Опетая - один из самых ярких представителей крузервейта на данный момент. Его техническая оснащенность гораздо лучше, чем у Мэсси. Да и удар у чемпиона сильнее.

Однако далеко не факт, что австралиец сможет отправить англичанина в нокаут. Пока это никому не удавалось. Претендент отличается стойким стилем и крепкой челюстью. Впрочем, на фоне Опетаи у Мэсси так много дыр в защите, что досрочной развязки не исключаем. Но если и ожидаем ее, то ближе к концу дистанции в 12 раундов.

Полный кард, где смотреть бой Опетая - Мэсси

Турнир на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 12 октября, в 21:00 по московскому времени. Бой Опетая - Мэсси стоит ожидать не ранее 22:30 мск.

В России частичная трансляция турнира будет доступна на Первом канале. Прямой эфир начнется в 23:30 по московскому времени.

Полный кард

  • Артур Бетербиев (Россия / Канада) - Дмитрий Бивол (Россия). Полутяжелый вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Крис Юбэнк-младший (Великобритания) - Камил Шеремета (Польша). Средний вес;
  • Фабио Уордли (Великобритания) - Фрейзер Кларк (Великобритания). Тяжелый вес;
  • Джей Опетая (Австралия) - Джек Мэсси (Великобритания). Первый тяжелый вес. Бой за пояс IBF;
  • Бен Уиттакер (Великобритания) - Лиам Кэмерон (Великобритания). Полутяжелый вес;
  • Скай Николсон (Австралия) - Рэйвен Чемпен (Великобритания). Женский полулегкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) - Хесус Гонсалес (Колумбия). Тяжелый вес.

