Джей Опетая — Джек Мэсси, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Опетая - один из самых ярких представителей крузервейта на данный момент. Его техническая оснащенность гораздо лучше, чем у Мэсси. Да и удар у чемпиона сильнее.

Однако далеко не факт, что австралиец сможет отправить англичанина в нокаут. Пока это никому не удавалось. Претендент отличается стойким стилем и крепкой челюстью. Впрочем, на фоне Опетаи у Мэсси так много дыр в защите, что досрочной развязки не исключаем. Но если и ожидаем ее, то ближе к концу дистанции в 12 раундов.