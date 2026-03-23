Джей Опетая — Джек Мэсси, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде пройдет вечер бокса. Австралиец Джей Опетая будет защищать чемпионский титул в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF от посягательств британца Джека Мэсси. Кто покинет ринг с поясом?
Опетая
Мэсси
Австралия
Страна
Великобритания
29
Возраст
31
25
Бои
24
25 (19)
Победы (нокауты)
22 (12)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
3
Место в рейтинге первого тяжелого дивизиона BoxRec
22
188
Рост (см)
188
193
Размах рук (см)
188
Левша
Стойка
Правша
На любительском уровне стал победителем юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного. Стал самым молодым боксером в истории сборной Австралии на Олимпиаде-2012, где выбыл в первом раунде. С 2014 года выступает на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, а в 2022-м победил Бриедиса и стал чемпионом мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом весе. В 2023-м защитил пояса, нокаутировав Джордана Томпсона, однако затем освободил титул IBF. В последнем поединке в мае единогласным решением судей победил Майриса Бриедиса, сохранил чемпионство The Ring и забрал пояс IBF.
На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл первые 16 боев в карьере, после чего уступил Ричарду Риакпорхе. Также терпел поражение от Джозефа Паркера. Был чемпионом мира по версии IBO в первом тяжелом весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне единогласным решением одолел Исаака Чемберлейна и взял титулы Содружества и EBU в первом тяжелом весе.
Опетая - один из самых ярких представителей крузервейта на данный момент. Его техническая оснащенность гораздо лучше, чем у Мэсси. Да и удар у чемпиона сильнее.
Однако далеко не факт, что австралиец сможет отправить англичанина в нокаут. Пока это никому не удавалось. Претендент отличается стойким стилем и крепкой челюстью. Впрочем, на фоне Опетаи у Мэсси так много дыр в защите, что досрочной развязки не исключаем. Но если и ожидаем ее, то ближе к концу дистанции в 12 раундов.
Турнир на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 12 октября, в 21:00 по московскому времени. Бой Опетая - Мэсси стоит ожидать не ранее 22:30 мск.
В России частичная трансляция турнира будет доступна на Первом канале. Прямой эфир начнется в 23:30 по московскому времени.