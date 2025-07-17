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16 июля 3:47ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - ЦСКА, 21 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Изначально армейцы готовились к другому, намного более близкому выезду
Валентин Васильев

Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2025/26 растянется сразу на четыре дня. Завершит его отчасти внеплановая встреча. «Оренбурга» в этом розыгрыше вообще не должно было быть, но он появился там после скандала с «Торпедо». И теперь вместо дерби с автозаводцами ЦСКА ждет выезд на юг Урала. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

21.07.2025, Пн

20:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 5.10

Х - 4.15

П2 - 1.62

Турнир:  чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 141112-36
ЦСКА114136-12

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.07.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Оренбург» 

Товарищеский матч

28.06.2025«Оренбург» 

2:0

«Муром»

Товарищеский матч

24.05.2025«Рубин»

4:2

«Оренбург» 

РПЛ

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

10.05.2025«Оренбург» 

1:1

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025ЦСКА

4:2

ОФК

BetBoom Братский кубок

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

27.06.2025«Амкал»

0:4

ЦСКА

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

Кубок России

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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Фабио Челестини сказочно начал свое российское приключение. Чемпионат страны еще даже не стартовал, а он уже выиграл с ЦСКА два трофея! Братский кубок армейцы разделили с друзьями-динамовцами, а национальный Суперкубок забрали единолично. Теперь швейцарского специалиста ожидает знакомство с РПЛ. И начнется оно вопреки ранее утвержденному плану. На старте чемпионата красно-синим предстояло сыграть на условном выезде с «Торпедо», но после снятия автозаводцев с чемпионата их ждет выезд в Оренбург.

Для «Оренбурга» ситуация еще более экстремальная: они готовились к одному турниру, а стартуют в другом. Готовность команды к конкурентной борьбе в Премьер-лиге вызывает серьезные сомнения. Кажется, что кроме запредельной самоотдачи и неудобного для любого гостя газона противопоставить ей фавориту нечего. Даже для ничьей этого явно маловато. Наш прогноз: в понедельник победная серия Челестини в России достигнет пяти матчей (с учетом товарищеских).

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
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WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: нет

ЦСКА: Вильягра (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - ЦСКА:

Позиция«Оренбург»ЦСКАПозиция
Вратарь99. Сысуев35. АкинфеевВратарь
Защитник31. Зотов22. ГаичЗащитник
Защитник5. Татаев4. РошаЗащитник
Защитник4. Хотулев78. ДивеевЗащитник
Защитник38. Касимов27. МойзесЗащитник
Защитник3. Ведерников31. КислякПолузащитник
Полузащитник33. Квеквескири10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк11. МусаевНападающий
Нападающий30. Гузина20. КойтаНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET установила коэффициент 5.10 на победу хозяев поля.  Успех ЦСКА  котируется за 1.62, ничья - за 4.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Оренбург» - ЦСКА?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 0:1. При таком исходе FONBET выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в восьмикратном размере.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - ЦСКА?

Альтернативу платной трансляции в РПЛ традиционно предлагает Winline - в обмен на регистрацию на платформе конторы. Постоянные клиенты БК могут смотреть игры ЧР онлайн без ограничений. 

Где купить билеты на матч  «Оренбург» - ЦСКА?

Билеты уже доступны на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость - 500 рублей. Паспорт болельщика тоже понадобится.

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