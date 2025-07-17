Оренбург - ЦСКА, 21 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Фабио Челестини сказочно начал свое российское приключение. Чемпионат страны еще даже не стартовал, а он уже выиграл с ЦСКА два трофея! Братский кубок армейцы разделили с друзьями-динамовцами, а национальный Суперкубок забрали единолично. Теперь швейцарского специалиста ожидает знакомство с РПЛ. И начнется оно вопреки ранее утвержденному плану. На старте чемпионата красно-синим предстояло сыграть на условном выезде с «Торпедо», но после снятия автозаводцев с чемпионата их ждет выезд в Оренбург.

Для «Оренбурга» ситуация еще более экстремальная: они готовились к одному турниру, а стартуют в другом. Готовность команды к конкурентной борьбе в Премьер-лиге вызывает серьезные сомнения. Кажется, что кроме запредельной самоотдачи и неудобного для любого гостя газона противопоставить ей фавориту нечего. Даже для ничьей этого явно маловато. Наш прогноз: в понедельник победная серия Челестини в России достигнет пяти матчей (с учетом товарищеских).