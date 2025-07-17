Оренбург - ЦСКА, 21 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2025/26 растянется сразу на четыре дня. Завершит его отчасти внеплановая встреча. «Оренбурга» в этом розыгрыше вообще не должно было быть, но он появился там после скандала с «Торпедо». И теперь вместо дерби с автозаводцами ЦСКА ждет выезд на юг Урала.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|1
|4
|11
|12-36
|ЦСКА
|11
|4
|1
|36-12
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.07.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Оренбург»
2:0
«Муром»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Рубин»
4:2
«Оренбург»
РПЛ
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.05.2025
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|ЦСКА
4:2
ОФК
BetBoom Братский кубок
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|27.06.2025
|«Амкал»
0:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
Кубок России
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
Фабио Челестини сказочно начал свое российское приключение. Чемпионат страны еще даже не стартовал, а он уже выиграл с ЦСКА два трофея! Братский кубок армейцы разделили с друзьями-динамовцами, а национальный Суперкубок забрали единолично. Теперь швейцарского специалиста ожидает знакомство с РПЛ. И начнется оно вопреки ранее утвержденному плану. На старте чемпионата красно-синим предстояло сыграть на условном выезде с «Торпедо», но после снятия автозаводцев с чемпионата их ждет выезд в Оренбург.
Для «Оренбурга» ситуация еще более экстремальная: они готовились к одному турниру, а стартуют в другом. Готовность команды к конкурентной борьбе в Премьер-лиге вызывает серьезные сомнения. Кажется, что кроме запредельной самоотдачи и неудобного для любого гостя газона противопоставить ей фавориту нечего. Даже для ничьей этого явно маловато. Наш прогноз: в понедельник победная серия Челестини в России достигнет пяти матчей (с учетом товарищеских).
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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет «Матч Премьер».
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
ЦСКА: Вильягра (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - ЦСКА:
|Позиция
|«Оренбург»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|3. Ведерников
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|11. Мусаев
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Марко Николич
|Главный тренер
БК FONBET установила коэффициент 5.10 на победу хозяев поля. Успех ЦСКА котируется за 1.62, ничья - за 4.15.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 0:1. При таком исходе FONBET выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в восьмикратном размере.
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Билеты уже доступны на сайте оренбургского клуба. Минимальная стоимость - 500 рублей. Паспорт болельщика тоже понадобится.