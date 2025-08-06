Оренбург - Краснодар, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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В четвертом туре РПЛ чемпиона страну ожидает весьма неприятный выезд. На синтетике «Газовика» в этом сезоне уже потерял очки бронзовый призер и обладатель Кубка и Суперкубка ЦСКА - при том, что краснодарцев армейцы этим летом уже обыграли. Притормозит ли команда Слишковича еще одного фаворита?
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|3
|4
|8
|19-28
|«Краснодар»
|8
|4
|3
|28-19
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|31.07.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|06.07.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
После трех туров чемпион идет только пятым в таблице, но и отставание от первой позиции пока совсем невелико - всего три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Как для последней команды прошлого чемпионата, растерявшей нескольких лидеров в межсезонье и неожиданно возвращенной в РПЛ, «Оренбург» вполне достойно смотрится на старте нового сезона. Две ничьи на своем поле - вполне приемлемый результат в таких обстоятельствах. А на чемпиона дополнительно настраивать аутсайдера точно не надо. Так что выезд «Краснодар» ожидает тяжелый. Дополнительно фавориту осложнит жизнь специфический газон на «Газовике» - на нем все гости в той или иной степени испытывают дискомфорт.
В этом сезоне в играх «быков» еще ни разу не забивалось больше трех мячей. У «Оренбурга» из пяти последних матчей настолько результативным был только один. Исходя их этого перспективной нам представляется комбинация: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5. В PARI поставить на такую связку можно по вполне симпатичному коэффициенту 1.70.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Татаев (дисквалификация)
«Краснодар»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|3. Ведерников
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
БК PARI не поскупилась на коэффициент на успех хозяев поля. Успешная ставка на «Оренбург» обещает более чем восьмикратный выигрыш. На гостей котировка в разы ниже - 1.40. Ничья идет за 4.60.
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0:2 - наиболее реальный исход встречи по подсчетам аналитиков. Этот вариант котируется за 7.00.
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Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Ценовой диапазон - от 500 до 1 500 рублей.
Аналитики PARI оценивают вероятность повторного триумфа клуба Галицкого в РПЛ котировкой 6.00. Ниже коэффициент только на золото «Зенита» (2.15). Ставка на чемпионство нынешнего лидера, «Локомотива», сулит 10-кратный выигрыш.