Оренбург - Краснодар, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Как для последней команды прошлого чемпионата, растерявшей нескольких лидеров в межсезонье и неожиданно возвращенной в РПЛ, «Оренбург» вполне достойно смотрится на старте нового сезона. Две ничьи на своем поле - вполне приемлемый результат в таких обстоятельствах. А на чемпиона дополнительно настраивать аутсайдера точно не надо. Так что выезд «Краснодар» ожидает тяжелый. Дополнительно фавориту осложнит жизнь специфический газон на «Газовике» - на нем все гости в той или иной степени испытывают дискомфорт.

В этом сезоне в играх «быков» еще ни разу не забивалось больше трех мячей. У «Оренбурга» из пяти последних матчей настолько результативным был только один. Исходя их этого перспективной нам представляется комбинация: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5. В PARI поставить на такую связку можно по вполне симпатичному коэффициенту 1.70.