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6 августа 18:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Краснодар, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Чемпион не повторит ошибок обладателя Кубка и Суперкубка?
Валентин Васильев

В четвертом туре РПЛ чемпиона страну ожидает весьма неприятный выезд.  На синтетике «Газовика» в этом сезоне уже потерял очки бронзовый призер и обладатель Кубка и Суперкубка ЦСКА - при том, что краснодарцев армейцы этим летом уже обыграли. Притормозит ли команда Слишковича еще одного фаворита?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

27.07.2025, Вс

17:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 8.30

Х - 4.60

П2 - 1.40

Турнир:  чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 34819-28
«Краснодар»84328-19

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург» 

РПЛ

31.07.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург» 

Кубок России

27.07.2025«Оренбург» 

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

21.07.2025«Оренбург» 

0:0

ЦСКА

РПЛ

06.07.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Оренбург» 

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

Место в турнирной таблице

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После трех туров чемпион идет только пятым в таблице, но и отставание от первой позиции пока совсем невелико - всего три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

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Как для последней команды прошлого чемпионата, растерявшей нескольких лидеров в межсезонье и неожиданно возвращенной в РПЛ, «Оренбург» вполне достойно смотрится на старте нового сезона. Две ничьи на своем поле - вполне приемлемый результат в таких обстоятельствах. А на чемпиона дополнительно настраивать аутсайдера точно не надо. Так что выезд «Краснодар» ожидает тяжелый. Дополнительно фавориту осложнит жизнь специфический газон на «Газовике» - на нем все гости в той или иной степени испытывают дискомфорт.

В этом сезоне в играх «быков» еще ни разу не забивалось больше трех мячей. У «Оренбурга» из пяти последних матчей настолько результативным был только один. Исходя их этого перспективной нам представляется комбинация: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5. В PARI поставить на такую связку можно по вполне симпатичному коэффициенту 1.70. 

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
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WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Татаев (дисквалификация)

«Краснодар»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Краснодар»:

Позиция«Оренбург»«Краснодар»Позиция
Вратарь99. Сысуев1. АгкацевВратарь
Защитник31. Зотов98. ПетровЗащитник
Защитник44. Чичинадзе4. КостаЗащитник
Защитник4. Хотулев3. ТорменаЗащитник
Защитник38. Касимов15. ОласаЗащитник
Защитник3. Ведерников6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник33. Квеквескири53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский11. БатчиПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк7. СаНападающий
Нападающий30. Гузина9. КордобаНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI  не поскупилась на коэффициент на успех хозяев поля. Успешная ставка на «Оренбург» обещает более чем восьмикратный выигрыш. На гостей котировка в разы ниже - 1.40. Ничья идет за 4.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Оренбург» - «Краснодар»?

0:2 - наиболее реальный исход встречи по подсчетам аналитиков. Этот вариант котируется за 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Краснодар»?

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Где купить билеты на матч  «Оренбург» - «Краснодар»?

Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Ценовой диапазон - от 500 до 1 500 рублей.

«Краснодар» защитит чемпионский титул?

Аналитики PARI оценивают вероятность повторного триумфа клуба Галицкого в РПЛ котировкой 6.00. Ниже коэффициент только на золото «Зенита» (2.15). Ставка на чемпионство нынешнего лидера, «Локомотива», сулит 10-кратный выигрыш.

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