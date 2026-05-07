Оренбург – Крылья Советов, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Смена тренера явно встряхнула «Крылья Советов». С Сергеем Булатовым волжане достойно (1:2) уступили в Петербурге и Сочи, разделили очки с ЦСКА и «Ахматом», а на стыке апреля и мая неожиданно обыграли дома «Локомотив» и «Спартак». Характерно, что во всех шести матчах самарцы поражали чужие ворота, в половине случаев - по два раза.

Две последние победы позволили «Крыльям» немного перевести дыхание. Прямой вылет из РПЛ им уже точно не грозит. Задача на два заключительных тура - избежать стыковых матчей.

«Оренбург» тоже очки по весне набирает активнее, чем осенью. Из трех предыдущих матчей парни Ахметзянова выиграли два. Их задачи тождественны самарским - по возможности уйти из последней четверки в таблице.

Игра обещает быть напряженной, но вряд ли «нулевой». Ждем голов от обеих команд.