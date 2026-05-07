Оренбург – Крылья Советов, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Российской Премьер-лиге (РПЛ) будет очень насыщенным. А откроет его встреча «Оренбурга» с «Крыльями Советов». Попробуем предугадать сценарий битвы прямых конкурентов в борьбе за выживание.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|7
|10
|7
|31-32
|«Крылья Советов»
|7
|10
|7
|32-31
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Сочи»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
За два тура до финиша самарцы на три очка опережают оренбуржцев в таблице РПЛ.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Смена тренера явно встряхнула «Крылья Советов». С Сергеем Булатовым волжане достойно (1:2) уступили в Петербурге и Сочи, разделили очки с ЦСКА и «Ахматом», а на стыке апреля и мая неожиданно обыграли дома «Локомотив» и «Спартак». Характерно, что во всех шести матчах самарцы поражали чужие ворота, в половине случаев - по два раза.
Две последние победы позволили «Крыльям» немного перевести дыхание. Прямой вылет из РПЛ им уже точно не грозит. Задача на два заключительных тура - избежать стыковых матчей.
«Оренбург» тоже очки по весне набирает активнее, чем осенью. Из трех предыдущих матчей парни Ахметзянова выиграли два. Их задачи тождественны самарским - по возможности уйти из последней четверки в таблице.
Игра обещает быть напряженной, но вряд ли «нулевой». Ждем голов от обеих команд.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Крылья Советов»: Ахметов, Чинеду (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|18. Муфи
|15. Рассказов
|Защитник
|Защитник
|6. Паласиос
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулёв
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|32. Кантеро
|5. Ороз
|Защитник
|Полузащитник
|57. Болотов
|2. Печенин
|Защитник
|Полузащитник
|37. ду Кейрос
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пуэбла
|22. Костанца
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Томпсон
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Гузина
|11. Рахманович
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Сергей Булатов
|Главный тренер