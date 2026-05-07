Партнерский проект

Оренбург – Крылья Советов, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хозяевам очки нужнее?
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Воскресный игровой день в Российской Премьер-лиге (РПЛ) будет очень насыщенным. А откроет его встреча «Оренбурга» с «Крыльями Советов». Попробуем предугадать сценарий битвы прямых конкурентов в борьбе за выживание.

«Оренбург»

10.05.2026, Вс

12:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.05

Х - 3.60

П2 - 3.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 710731-32
«Крылья Советов» 710732-31

Последние пять матчей «Оренбурга»:

03.05.2026«Сочи»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша самарцы на три очка опережают оренбуржцев в таблице РПЛ. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

Смена тренера явно встряхнула «Крылья Советов». С Сергеем Булатовым волжане достойно (1:2) уступили в Петербурге и Сочи, разделили очки с ЦСКА и «Ахматом», а на стыке апреля и мая неожиданно обыграли дома «Локомотив» и «Спартак». Характерно, что во всех шести матчах самарцы поражали чужие ворота, в половине случаев - по два раза.

Две последние победы позволили «Крыльям» немного перевести дыхание. Прямой вылет из РПЛ им уже точно не грозит. Задача на два заключительных тура - избежать стыковых матчей.

«Оренбург» тоже очки по весне набирает активнее, чем осенью. Из трех предыдущих матчей парни Ахметзянова выиграли два. Их задачи тождественны самарским - по возможности уйти из последней четверки в таблице.

Игра обещает быть напряженной, но вряд ли «нулевой». Ждем голов от обеих команд.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Крылья Советов»: Ахметов, Чинеду (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»:

Позиция«Оренбург»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь1. Овсянников30. ПесьяковВратарь
Защитник18. Муфи15. РассказовЗащитник
Защитник6. Паласиос23. ЧерновЗащитник
Защитник4. Хотулёв47. БожинЗащитник
Защитник32. Кантеро5. ОрозЗащитник
Полузащитник57. Болотов2. ПеченинЗащитник
Полузащитник37. ду Кейрос8. ВитюговПолузащитник
Полузащитник8. Пуэбла22. КостанцаПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий16. Томпсон14. БаньяцПолузащитник
Нападающий30. Гузина11. РахмановичНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновСергей БулатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы оренбуржцев на победу выше (коэффициент 2.05). Котировка на выигрыш самарской команды – 3.55, а на ничью – 3.60.

